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Павел допустил возвращение к бизнесу с РФ, "как когда-то в прошлом": Предпосылкой является мир в Украине

Петр Павел не исключает возвращения к сотрудничеству с РФ

Президент Чехии Петр Павел не исключает возобновления сотрудничества с Россией и ведения с ней бизнеса, но для этого необходимым условием должно быть достижение мирного соглашения РФ с Украиной.

Об этом он сказал в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

Лидер Чехии заявил о необходимости посадить Россию за стол переговоров для завершения ее войны против Украины.

"Надо обсудить прекращение огня, а затем и мирное соглашение. После того, как мы достигнем мирного соглашения, мы сможем начать восстановление Украины и потенциально, на основе российского поведения, также возвращать Россию за стол, когда речь идет о вопросах европейской безопасности или любом сотрудничестве или бизнесе с Россией, который мы имели раньше", - подчеркнул Павел.

"Но базовой предпосылкой всего этого является мир в Украине", - добавил президент Чехии.

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Автор: 

россия (96788) Чехия (1774) Павел Петр (150) война в Украине (5493)


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Топ комментарии
+8
Які ви всі жалюгідні...
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04.08.2025 17:04 Ответить
+6
Гниле європейське мислення, що торгівлею та баришами можно відволікти людожера від бажання їсти людей. Жалюгідні торгаші.
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04.08.2025 17:17 Ответить
+4
Павел допустив повернення до бізнесу з РФ "як колись у минулому"

Хоч ти, Петропавловський, хароший мужик, ви там на Заході, аж всцикаєтесь з нетерплячки, аби все повернути взад!
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04.08.2025 17:06 Ответить
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Які ви всі жалюгідні...
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04.08.2025 17:04 Ответить
Павел допустив повернення до бізнесу з РФ "як колись у минулому"

Хоч ти, Петропавловський, хароший мужик, ви там на Заході, аж всцикаєтесь з нетерплячки, аби все повернути взад!
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04.08.2025 17:06 Ответить
Цей чех скоріше камчатський ніж петропавловський.
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04.08.2025 18:08 Ответить
Бо коли мацьквє трі часа дня,в пєтропавлосккамчатскій полночь.Кацапи пів Чехії скупили,можливо і Павелу щось перепало.
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04.08.2025 18:38 Ответить
Цей хєнєрал хоче нашої капітуляції, бо дуже втомився від війни. *****.
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04.08.2025 17:10 Ответить
О, так з цього і треба було починати. Бізнес його цікавить. Тому він буде радити і змиритися з окупацією, і підписати принизливу капітуляцію, і відмовитися від вступу до ЄС та НАТО. І ще багато чого.
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04.08.2025 17:10 Ответить
Поки є окупованим хоч один метр української землі, ніякого зняття санкцій бути не може. Протилежне рішення є зрадою України.
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04.08.2025 17:11 Ответить
А вони нам нічого не винні.
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04.08.2025 17:13 Ответить
Та нам взагалі ніхто нічого не винен! Навіть пересидент зелєнскій.
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04.08.2025 17:18 Ответить
От з нього і треба починати вигнання ворогів України. Без цього не буде ніякого миру в Україні, бо не тільки пуйло і кацапня бажають знищення нашої нації, а ще й оці "українські" гниди в тилу.
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04.08.2025 18:00 Ответить
Від Павела подібні "месиджі" (чи в такому ключі, хоч і "завуальовані") звучали практично з самого початку повномасштабного наступу.
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04.08.2025 17:15 Ответить
Гниле європейське мислення, що торгівлею та баришами можно відволікти людожера від бажання їсти людей. Жалюгідні торгаші.
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04.08.2025 17:17 Ответить
Цей чувак, на відміну від лицемірних ліваків, завжди ріже правду-матку, те, що бояться сказати інші "партнери". Слухайте його, і екстраполюйте це на весь Захід: як тільки настане мир, Захід знову побіжить лизатися з кацапами.
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04.08.2025 17:19 Ответить
Нам потрібні люті, віддані справі націоналісти! Вже очевидно що ЄС та США бачать в нас виключно бампер і сіру зону між Європою і ***********. Лише в такому стані їх Україна влаштовує. Звідси, якщо ми з цим погодимось то в такому стані ми і залишимось до того моменту поки все населення не виїде звідси, а тих хто не встиг винищать. Чуєш російську мову - стріляй на звук. Бачиш окупанта - вбивай на місці. Інакше смерть нам усім...
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04.08.2025 17:25 Ответить
А, ти войовничий не хочеш піти і постріляти окупанта, чи краще на дивані.
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04.08.2025 17:41 Ответить
Переводиш рейки на особистості бо по суті сказати нічого. Отримуй! Ти ще не втік? Що ти тут досі трусишся? Уйобуй *****! Міротворєц ****. Капітулянт-гуманіст ************ розиву. Мабуть досі рускім язиком ***** сраку лижеш.
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04.08.2025 17:52 Ответить
Я з 31 березня 2022 року в ЗСУ, катаюся по безкрайнім просторам Донецької та Харківської області, тому мені є щось сказати.
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04.08.2025 18:06 Ответить
Я здесь, стреляй!
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04.08.2025 17:56 Ответить
Похоже, что он так ничего и не понял.🤦‍♂️
И это Павел, который всегда выглядел более решительно по сравнению с многими другими.
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04.08.2025 17:40 Ответить
Он как и все наши ''западные партнеры'' уже давно понял - money first...Или еще есть те кто думает что Европа очень переживает за Украину? Нет, там уже давно всем пох
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04.08.2025 18:42 Ответить
А от це вже занадто.
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04.08.2025 17:55 Ответить
"Про це він сказав в інтерв'ю BBC."

ВВС - це рупор кремля! Скiльки тобi заплатили за iнтерв'ю, Павел?
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04.08.2025 17:55 Ответить
Кацапы никогда не станут нормальным государством. И пускай все боятся с ними воевать, потому что, чуть что - кацапы, сами, заикаясь от страха, начинают трясти ядерным оружием. Но их можно, нет, их обязательно нужно уничтожить экономически. Разделить этих упырей на 5- 10 стран и Мир на несколько сотен лет (возможно) вздохнет спокойно.
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04.08.2025 18:29 Ответить
 
 