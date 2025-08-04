Павел допустил возвращение к бизнесу с РФ, "как когда-то в прошлом": Предпосылкой является мир в Украине

Президент Чехии Петр Павел не исключает возобновления сотрудничества с Россией и ведения с ней бизнеса, но для этого необходимым условием должно быть достижение мирного соглашения РФ с Украиной.

Об этом он сказал в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

Лидер Чехии заявил о необходимости посадить Россию за стол переговоров для завершения ее войны против Украины.

"Надо обсудить прекращение огня, а затем и мирное соглашение. После того, как мы достигнем мирного соглашения, мы сможем начать восстановление Украины и потенциально, на основе российского поведения, также возвращать Россию за стол, когда речь идет о вопросах европейской безопасности или любом сотрудничестве или бизнесе с Россией, который мы имели раньше", - подчеркнул Павел.

"Но базовой предпосылкой всего этого является мир в Украине", - добавил президент Чехии.

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