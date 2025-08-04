Павел допустил возвращение к бизнесу с РФ, "как когда-то в прошлом": Предпосылкой является мир в Украине
Президент Чехии Петр Павел не исключает возобновления сотрудничества с Россией и ведения с ней бизнеса, но для этого необходимым условием должно быть достижение мирного соглашения РФ с Украиной.
Об этом он сказал в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.
Лидер Чехии заявил о необходимости посадить Россию за стол переговоров для завершения ее войны против Украины.
"Надо обсудить прекращение огня, а затем и мирное соглашение. После того, как мы достигнем мирного соглашения, мы сможем начать восстановление Украины и потенциально, на основе российского поведения, также возвращать Россию за стол, когда речь идет о вопросах европейской безопасности или любом сотрудничестве или бизнесе с Россией, который мы имели раньше", - подчеркнул Павел.
"Но базовой предпосылкой всего этого является мир в Украине", - добавил президент Чехии.
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Хоч ти, Петропавловський, хароший мужик, ви там на Заході, аж всцикаєтесь з нетерплячки, аби все повернути взад!
И это Павел, который всегда выглядел более решительно по сравнению с многими другими.
ВВС - це рупор кремля! Скiльки тобi заплатили за iнтерв'ю, Павел?