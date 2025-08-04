Павел: Временная оккупация может стать ценой выживания Украины

Временная российская оккупация части украинской территории может быть ценой выживания Украины как суверенного государства.

Об этом сказал в интервью BBC президент Чехии Петр Павел, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, было бы несправедливо давить на Украину с требованием немедленного освобождения всех оккупированных территорий, ведь такой сценарий потребует значительных человеческих потерь даже при условии поддержки Запада.

"Мы хотим, чтобы Украина выжила как независимая суверенная страна. Если цена ее выживания заключается в том, что часть территории будет временно оккупирована, то пусть так и будет. Мы никогда юридически не признаем эти оккупированные территории российскими", - заявил Павел.

Президент Чехии отметил необходимость продолжения военной помощи Украине, но подчеркнул, что экономическое давление на Россию является более эффективным инструментом. Он считает, что санкции и финансовые ограничения со стороны Европы и США могут заставить Москву пойти на переговоры.

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