Павел: Временная оккупация может стать ценой выживания Украины
Временная российская оккупация части украинской территории может быть ценой выживания Украины как суверенного государства.
Об этом сказал в интервью BBC президент Чехии Петр Павел, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, было бы несправедливо давить на Украину с требованием немедленного освобождения всех оккупированных территорий, ведь такой сценарий потребует значительных человеческих потерь даже при условии поддержки Запада.
"Мы хотим, чтобы Украина выжила как независимая суверенная страна. Если цена ее выживания заключается в том, что часть территории будет временно оккупирована, то пусть так и будет. Мы никогда юридически не признаем эти оккупированные территории российскими", - заявил Павел.
Президент Чехии отметил необходимость продолжения военной помощи Украине, но подчеркнул, что экономическое давление на Россию является более эффективным инструментом. Он считает, что санкции и финансовые ограничения со стороны Европы и США могут заставить Москву пойти на переговоры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не набридло брехати і маніпулювати?
***** може ввести до складу паРаші хоч і Марс з Венерою , але це не значить що вони тепер будуть належати паРаші .
Є міжнародне право , є міжнародні документи які визнають кордони України в межах 1991 р . І які визнано всім світом ..
пс. Меркель еще вам в трусы насрала на выходных.
Але реалістичні, а не "ось дась Трамп 500 томагавків" або "весь світ відмовиться торгувати з кацапами"
Але є ньюанси - у них Державність справжня! З великої букви!! Не міндіч на чолі трускавецького ка,ве,ену а Громадяни, які ******* свою Країну.
Тому для нас це малореальний приклад як вижити. Потрібна Потужна підтримка зброєю та Уряд Національного спасіння
І Сортавала з Піткярантою -- чисто рассосісські назви міст і сіл, правда?
P.S. Почитайте історію і не ганьбіться.
Тоді подивіться на карті державний кордон Республіки Фінляндія станом на 15.09.1939, вилучіть свій комент, і на тому питання вирішене.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
Це лише маленька частина від загальної площі історичної Карелії.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Карелія_(історична_область)
От якби він написав не "втратили Карелію" а "втратили частину Карелії" то був би правий.
Але він написав Карелія загалом. А цілком фінам вона ніколи не належала.
Не согласны будут сейчас те
У кого целые квартиры
Все живы
Кто воюет дома - с дивана
И копейки ЗСУ не перевел
Те,кто привык жар чужими руками разгребать...
По умовно "стамбульським протоколам" - чого і яких перспектив позбудеться Україна? Оце питання... Але ціна цього питання відома: це результати голосування на виборах 2019-го року.
До речі, ні Павел, ні я не неголошуємо на безповоротніх втратах Україною своїх громадян, та каліцтвах виживших... - А ці втрати - жодною ціною не виміряти...
У українців немає опції про заморозку чи зупинку бойових дій. Україням цього росіяни і не пропонували.
параша хоче знищити Україну і пів року тягне час з трампом, щоб той не накладав санкції і не допомагав Україні.
ну як можна бути таким сліпим дурнем, як павел ?
А пропозиції Трампа зараз такі, що їх ігнорувати неможливо.
До речі, якщо хочеш кому тут подякувати за такі пропозиції - он, можеш, вище появився Randall Flag #387882 в 04.08.2025 16:02 який минулого року тут фактично топив за Трампа, хоче бреше, мовляв, проти Байдена був.
2014 - крим
2022 - донецьк луганськ...
2025 - частина запоріжжя, херсонщини, сумщини, харківщини....
2030 - ????
або ж надати україні всю необхідну зброю та дозволи, і через пів року кацапія рухне.
але але але...
егеш, павел?
Павел, до речі, з тих, хто умовляє. Але це не є його головною функцією, бо він Президент Чехії, а не України...
Проблема в тому що пуйло не погодиться, забрати лише те, що на даний момент він окупував... йому потрібно ось так... і за це він готовий заплатити мільйонами загиблих кацапів...
Трамп вже давно отримав інформацію від РФ, на яких умовах пуйло готовий завершити війну. Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала Трампу. Джерело: https://censor.net/ua/n3521003