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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Павел: Временная оккупация может стать ценой выживания Украины

президент Чехии Павел

Временная российская оккупация части украинской территории может быть ценой выживания Украины как суверенного государства.

Об этом сказал в интервью BBC президент Чехии Петр Павел, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, было бы несправедливо давить на Украину с требованием немедленного освобождения всех оккупированных территорий, ведь такой сценарий потребует значительных человеческих потерь даже при условии поддержки Запада.

"Мы хотим, чтобы Украина выжила как независимая суверенная страна. Если цена ее выживания заключается в том, что часть территории будет временно оккупирована, то пусть так и будет. Мы никогда юридически не признаем эти оккупированные территории российскими", - заявил Павел.

Президент Чехии отметил необходимость продолжения военной помощи Украине, но подчеркнул, что экономическое давление на Россию является более эффективным инструментом. Он считает, что санкции и финансовые ограничения со стороны Европы и США могут заставить Москву пойти на переговоры.

Читайте также: Россия на оккупированных территориях массово конфискует квартиры бывших жителей и передает их россиянам, - The Wall Street Journal

Автор: 

оккупация (10242) Павел Петр (150)


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Топ комментарии
+15
Можна і так сказати. Можна уточнити: брав посильну участь в здачі, коли обсирав Україну, будучи коміком ще з 95-го.
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04.08.2025 16:09 Ответить
+13
Согласна с президентом Чехии
Не согласны будут сейчас те
У кого целые квартиры
Все живы
Кто воюет дома - с дивана
И копейки ЗСУ не перевел
Те,кто привык жар чужими руками разгребать...
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04.08.2025 16:04 Ответить
+12
Є приклад фінів - втратили Карелію ( ісконно свою територію) а зберегли державність.
Але є ньюанси - у них Державність справжня! З великої букви!! Не міндіч на чолі трускавецького ка,ве,ену а Громадяни, які ******* свою Країну.
Тому для нас це малореальний приклад як вижити. Потрібна Потужна підтримка зброєю та Уряд Національного спасіння
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04.08.2025 16:03 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Нікарагуа вже відписала окуповані території рашці
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04.08.2025 15:58 Ответить
А за нікарахуйою й інші підтягнуться...
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04.08.2025 16:02 Ответить
Мир шляхом втрати 20% території - це відкладена війна Пуйла або його наслідника на троні Лаптєстану до повного захоплення України і не тільки. Не хочете захищати Україну, будете штурмувати Варшаву, Берлін Брюссель в рядах лаптєногих- "братство по оружию". А хто не захоче йти на штурм ворожих укріплень, тому лаптєногий буде ссати в рот в буквальному розумінні.
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04.08.2025 17:01 Ответить
Які ви всі войовничі за кордону.
Не набридло брехати і маніпулювати?
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04.08.2025 17:43 Ответить
Ви брати наші менші нерозумні і у вас не вистачає розуму навести порядок в Україні. У вас не вистачає розуму навіть піти на виборчу дільницю і правильно проголосувати. Які можуть бути претензії з вашого боку?
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04.08.2025 18:15 Ответить
маніпуляція і брехня з твого боку - головна претензія.
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04.08.2025 18:18 Ответить
Що тебе не влаштовує, поясни. Промичати, як це робиш ти, може і корова, а прогавкати- собака.
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04.08.2025 18:25 Ответить
Что Вам не понятно, объясните пожалуйста.
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04.08.2025 18:29 Ответить
Яка тимчасова окупація, коли ці території конституційно введені шоблом Пуйла в скалад Лаптєстану? Павел марить?
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04.08.2025 15:59 Ответить
Та якось похер на те що воно там закріпило в своїй сраній конституції . З якого це дива воно буде вирішувати де проходить межа з сусідом .?? Дох.. на себе бере .
***** може ввести до складу паРаші хоч і Марс з Венерою , але це не значить що вони тепер будуть належати паРаші .
Є міжнародне право , є міжнародні документи які визнають кордони України в межах 1991 р . І які визнано всім світом ..
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04.08.2025 16:31 Ответить
Згоден. Вам тільки залишилося пояснити це Пуйлу.
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04.08.2025 16:51 Ответить
По савецкой канституции 15 республик были в составе сасер. Сасер накрылся ****** и то же самое его канституция.
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04.08.2025 17:21 Ответить
Звісно ж, тимчасова. Років так на 200 - 300. Але скоріш за все разом із країнами Балтії, Польщею та іншими Чехіями. Ненадовго - до ядерного Апокаліпсису.
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04.08.2025 16:00 Ответить
люди вибрали 🤡 наркомана президентом ,ті українці готувалися до окупації добровільно ...як таке станеться за визнанням ,то оцю всю під* арасню ,на...на ту теріторію під окупацією ,хай там живуть і розмножуються ...
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04.08.2025 16:00 Ответить
И Крым Зеля тоже сдал..
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04.08.2025 16:03 Ответить
Можна і так сказати. Можна уточнити: брав посильну участь в здачі, коли обсирав Україну, будучи коміком ще з 95-го.
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04.08.2025 16:09 Ответить
Зеленський: «Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але «зелених чоловічків» не пустили»
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04.08.2025 16:12 Ответить
Крим здав януковоч і це не секрет, та здала фрау меркель , і забрав ху* ло ...а на зеленському 🤡 гріха стільки , шо він та його родина ,до сьомого коліна будуть згадуватися українцями ...не добрим словом !!!
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04.08.2025 16:39 Ответить
И фрау меркель Крым сдала?! Вроде ж его Обама сдал? Но главное, что украинцы не сдали, мужественно сражались до последнего патрона!
пс. Меркель еще вам в трусы насрала на выходных.
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04.08.2025 17:24 Ответить
Обама це причина послідовності політики США ,а меркель виконавець видволікання ...і взагалі їди ...
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04.08.2025 17:44 Ответить
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04.08.2025 16:11 Ответить
Ну шо, готуєте вже до капітуляції? Порахували все на своїх калькуляторах і вирішили, шо надто все дорого і довго? Тьху!
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04.08.2025 16:02 Ответить
Так захiд змусить Украину визнати iх кацапськими, а то в НАТО не вiзьмуть! Ну та ЕС, звичайно.
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04.08.2025 16:02 Ответить
Навпаки, в ЄС і НАТО не будуть приймати формально саме з цієї причини.
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04.08.2025 16:04 Ответить
На той Павел натякае, - не бачити вам нi НАТО нi перемоги. Повертайтесь в стойло!
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04.08.2025 16:10 Ответить
Кому не подобається - пропонуйте ваші варіанти.
Але реалістичні, а не "ось дась Трамп 500 томагавків" або "весь світ відмовиться торгувати з кацапами"
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04.08.2025 16:03 Ответить
Реалістичне.... Хз. Може зацікавити імперіалістичний кнр ? Ресурси і т.д. пояснити на пальцях що Захід не віддасть наркотичним шизоїдним расам таку халяву - хай не мріють руками пуйла захопити ...
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04.08.2025 16:06 Ответить
Зацікавити чимось щоб забрав орків назад
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04.08.2025 16:07 Ответить
Стільки ресурсів, скільки вони отримують з кацапії, їм не дасть ніхто.
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04.08.2025 16:12 Ответить
Є приклад фінів - втратили Карелію ( ісконно свою територію) а зберегли державність.
Але є ньюанси - у них Державність справжня! З великої букви!! Не міндіч на чолі трускавецького ка,ве,ену а Громадяни, які ******* свою Країну.
Тому для нас це малореальний приклад як вижити. Потрібна Потужна підтримка зброєю та Уряд Національного спасіння
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04.08.2025 16:03 Ответить
Карелія ніколи не належала фінам.
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04.08.2025 16:16 Ответить
OH RLY...

І Сортавала з Піткярантою -- чисто рассосісські назви міст і сіл, правда?

P.S. Почитайте історію і не ганьбіться.
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04.08.2025 16:23 Ответить
Якщо хтось і зганьбився, то точно не я.
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04.08.2025 16:25 Ответить
>> Карелія ніколи не належала фінам.

Тоді подивіться на карті державний кордон Республіки Фінляндія станом на 15.09.1939, вилучіть свій комент, і на тому питання вирішене.
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04.08.2025 16:29 Ответить
Карелія ніколи не належала фінам. Це - факт.
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04.08.2025 16:39 Ответить
Ковальов, як там зараз в Чебоксарах?
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04.08.2025 17:33 Ответить
Їбанько, наhua ти народився?
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04.08.2025 17:46 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%8F_(%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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04.08.2025 16:49 Ответить
Боюся, не допоможе
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04.08.2025 17:16 Ответить
Лоботомія тобі допоможе.

Це лише маленька частина від загальної площі історичної Карелії.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Карелія_(історична_область)
От якби він написав не "втратили Карелію" а "втратили частину Карелії" то був би правий.
Але він написав Карелія загалом. А цілком фінам вона ніколи не належала.
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04.08.2025 17:35 Ответить
Согласна с президентом Чехии
Не согласны будут сейчас те
У кого целые квартиры
Все живы
Кто воюет дома - с дивана
И копейки ЗСУ не перевел
Те,кто привык жар чужими руками разгребать...
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04.08.2025 16:04 Ответить
А щє так звані "цівільні адміністрації". Яки отримують пристойне фінансування навіть за міста/смт які одразу 24коятого_лютого були окуповані
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04.08.2025 16:09 Ответить
Шизоїдна жопа в голові, як у переважної більшості вузькощелепних.
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04.08.2025 16:11 Ответить
Интересненько.
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04.08.2025 16:14 Ответить
То что узкие с Украины и тем более с запоребрика будут согласны на все что угодно никто и не сомневался. Но только вот царь ваш на такой вариант Павла не согласен, вот ведь незадача.
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04.08.2025 18:42 Ответить
По мінським протоколам 2014/15рр. тимчасова окупація 20% Донбасу і всього Криму з перспективою повернення української адміністрації на Донбас стала умовою лайт-війни в мінімально гарячому варіанті, з можливістю Україні накопичувати свої сили (в т.ч.для опору ворогу-окупанту), вступом в перспективі до Євросоюзу і НАТО, поступовим накладенням санкцій на касапів, тощо.

По умовно "стамбульським протоколам" - чого і яких перспектив позбудеться Україна? Оце питання... Але ціна цього питання відома: це результати голосування на виборах 2019-го року.

До речі, ні Павел, ні я не неголошуємо на безповоротніх втратах Україною своїх громадян, та каліцтвах виживших... - А ці втрати - жодною ціною не виміряти...
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04.08.2025 16:06 Ответить
Чомусь ці перелякані пNздуни ротом навіть гіпотетично не розглядають цілком логічний, очікуваний та історично закономірний розпад лаптєстану, що вже давно назрів.
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04.08.2025 16:07 Ответить
проблема в тому, що 600 років цей розпад зріє. То частина відколюється, то лаптєстанська імперія назад колонізує окремі території...
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04.08.2025 16:11 Ответить
Це не проблема, а онтологія, яка підводить до наявності всіх сформованих складових розпаду імперії саме у цей історичний момент, свідками і учасниками якого нам випав шанс стати.
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04.08.2025 16:17 Ответить
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04.08.2025 17:37 Ответить
На Павела чукотські шамани порчу наклали?
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04.08.2025 16:09 Ответить
🤣👍
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04.08.2025 16:41 Ответить
я вважав павел одним з небагатьох притомних людей в ЄС. а павел виявився дурнем...

У українців немає опції про заморозку чи зупинку бойових дій. Україням цього росіяни і не пропонували.

параша хоче знищити Україну і пів року тягне час з трампом, щоб той не накладав санкції і не допомагав Україні.

ну як можна бути таким сліпим дурнем, як павел ?
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04.08.2025 16:09 Ответить
Його Латинiна покусала!
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04.08.2025 16:13 Ответить
та ні, це пропонує українцям Трамп і його комівояжери. Читай інфи.
А пропозиції Трампа зараз такі, що їх ігнорувати неможливо.

До речі, якщо хочеш кому тут подякувати за такі пропозиції - он, можеш, вище появився Randall Flag #387882 в 04.08.2025 16:02 який минулого року тут фактично топив за Трампа, хоче бреше, мовляв, проти Байдена був.
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04.08.2025 16:18 Ответить
Дружину віддай дяді, а сам іди до *****!!!
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04.08.2025 16:37 Ответить
Які ви всі войовничі за кордону.Самі дупи пригріли в дойчланд ,і ніпяді нє ададім.З таким шапіто що при владі,добре було б хоча цю неокуповану територію зберегти, бо обсирські нескінченні,а народ простий вже закінчується.
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04.08.2025 17:14 Ответить
може Павел має рацію, краще втратити трошки, а ніж все... справедливості нема
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04.08.2025 16:13 Ответить
Може Київ віддати, а столицю знову у Харків?...
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04.08.2025 16:19 Ответить
було б непогано. бо пихаті "елітні" кияни вже заколупали.
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04.08.2025 16:24 Ответить
Ти у нас етнограф,бо там що не копни то нашаташа влащенко з під Житомира корінна киянка .
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04.08.2025 17:57 Ответить
А я мав на увазі - пихаті за місцем проживання, а не за походженням.
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04.08.2025 18:14 Ответить
Я буду дуже здивований, якщо Пуйла влаштує це трошки... він хоче значно більше... і на даний момент війна його вповні влаштовує...
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04.08.2025 16:29 Ответить
❗️Ми можемо отримати шанс закінчити війну вже цього тижня, - голова ОП Єрмак для WP
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04.08.2025 16:15 Ответить
На умовах пуйла хоч сьогодні...
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04.08.2025 16:32 Ответить
нема такого, не бреши.
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04.08.2025 16:40 Ответить
все вірно!
2014 - крим
2022 - донецьк луганськ...
2025 - частина запоріжжя, херсонщини, сумщини, харківщини....
2030 - ????

або ж надати україні всю необхідну зброю та дозволи, і через пів року кацапія рухне.
але але але...
егеш, павел?
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04.08.2025 16:17 Ответить
авжеж
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04.08.2025 16:20 Ответить
на "якби дали необхідну зброю" - на це потрібно умовити наших союзників.
Павел, до речі, з тих, хто умовляє. Але це не є його головною функцією, бо він Президент Чехії, а не України...
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04.08.2025 16:25 Ответить
А всю необхідну це яку саме? В них немає ані дронів, ані *********** в якихось великих кількостях, та і ракет доречі небагато, особливо в європейців. Чим вони можуть нас підсилити так разів в 5? Нічим
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04.08.2025 17:01 Ответить
тобто, ви тільки тільки почали читати новини і не в курсі, що європейські країни закуповують зброю у сша, для україни?
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04.08.2025 17:06 Ответить
Та в США теж виготовляється обмаль ***********, дронів та ракет
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04.08.2025 17:28 Ответить
https://t.me/voynareal/119602 ⚠️Один за одним «Шахеди» йдуть атакувати Україну - ледь не вперше групу ударних дронів зняли на відео десь в небі нашої країни
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04.08.2025 16:22 Ответить
Павел оптиміст...
Проблема в тому що пуйло не погодиться, забрати лише те, що на даний момент він окупував... йому потрібно ось так... і за це він готовий заплатити мільйонами загиблих кацапів...
Трамп вже давно отримав інформацію від РФ, на яких умовах пуйло готовий завершити війну. Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала Трампу. Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
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04.08.2025 16:24 Ответить
Поважаю чеського президента! Всі його виступи продумані адекватні логічні !
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04.08.2025 16:24 Ответить
Путєнга якраз це і не влаштовує - він хоче юридичного визнання окупованих областей повністю.
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04.08.2025 16:25 Ответить
Чого ви так накинулись на Павела? Маленька країна яка постійно за свій кошт купляє нам артснаряди. Він висловив свою думку, пишіть корректно. Майте повагу вдячність та совість.
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04.08.2025 16:39 Ответить
👍 100%
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04.08.2025 16:43 Ответить
Це утопія. Ми або вони.
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04.08.2025 16:42 Ответить
Як легко розпоряджатися чужими життями та землею.
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04.08.2025 16:50 Ответить
Тимчасова російська окупація частини української території (((БЕЗ ЧЛЕНСТВА НЕОКУПОВАНОЇ ТЕРИТОРІЇ В ЄС І В НАТО) ЄГАРАНТІЄЮ МАЙБУТНЬОЇ ОКУПАЦІЇ ВСІЄЇ УКРАЇНИ РАШИСТСЬКОЮ 3,14ДЕРАЦІЄЮ І ЗГОДОЮ СВІТОВОЇ СПІЛЬНОТИ НА ВТІЛЕННЯ "ОМАНСЬКОГО " ДОГОВОРНЯКА "ЗЕЛЕНОГО ЗРАДНИКА УКРАЇНИ ІЗ СВІТОВИМ ТЕРОРИСТОМ.ЗЛИЧЕНЦЕМ І ВБИВЦЕЮ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ-КУЙЛОМ
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04.08.2025 17:06 Ответить
Не буде ніякої окупованої території, уся українська територія буде звільнена, а кілька мільйонів кацапів будуть знищені!
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04.08.2025 17:07 Ответить
Які ви всі войовничі за кордону.
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04.08.2025 17:40 Ответить
Але це потрібно робити власноруч, а не писати коментарі з Польщі, під час написання цього коментаря не було звільненого жодного квадратного метра і не було вбито жодного окупанта, а зазіхає на мільйони
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04.08.2025 17:40 Ответить
От що мені подобається в Павелу, що його взагалі не гребе хто й що подумає про те, що він скаже. Як Генерал НАТО він бачить картину і висловлює свою при чому обгрунтовану думку. При тому що це з його ініціативи ЄС таки зміг нам постачати снаряди в необхідній кількості і робить він багато, а не лише язиком плескає. Сценарій, який він описав, він реалістичний. Це те, що теоретично можна забезпечити, мати потужності достатньо щоб путін далі не ліз. А ув'язатися у війну до звільненні всієї території ціною всієї живої сили нашої армії, щоб ми таки ослабли настільки що нас захоплять повністью, це не від великого розміру. Багато території було відбито за останні два роки? Скільки знадобиться щоб відбити всю, 10 років, 20? А людей вистачить? Тому не пишіть популістських дурниць.
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04.08.2025 17:14 Ответить
Дорого?Ну то не людьми,а якимось роєм дронів,ракет,літаків,артилерії,балістики ...по окупованих.Спочатку спровокувати масовий виїзд населення а потім і самі москалі втечу бо жити там буде неможливо,як при Наполеоні все знищили ,а ті повиздихали.
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04.08.2025 17:18 Ответить
Які ви всі войовничі за кордону.
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04.08.2025 17:41 Ответить
Наші диванні ура-патріоти можуть скільки завгодно верещати про " кордони 91 року " тільки кацапи вже хрін повернуть окуповані території ,в 2023 році вже був "контрнаступ " і чим він закінчився ,так само як і так званий "Кринківський плацдарм " ,і що повернули окуповані території ,навпаки "дякуючи " курскій авантюрі Україна втратила досить великі території в Донецькій області .
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04.08.2025 17:25 Ответить
Багато варіантів, від "дайте більше зброї" до "тимчасово відмовитися від територій і врятувати залишки країни" А чому не звучить варіант "блазня у камеру, і, створивши уряд національного порятунку, спробувати країну врятувати"? Видно ж, що найбільша проблема України - обдовбаний некомпетентний корумпований блазень у кріслі президента і верховного, та таке ж шобло навкруги нього. І які б зусилля не здійснювали міжнародні партнери, як би героїчно не воювали українці на фронті, усе зводиться до нуля діяльністю 95 кагалу з ригами - ларьочниками.
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04.08.2025 18:25 Ответить
Вчора Павел, Завтра Келлог, післязавтра трампло, а далі....ще хто
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04.08.2025 18:32 Ответить
 
 