Россия на оккупированных территориях массово конфискует квартиры бывших жителей и передает их россиянам, - The Wall Street Journal

Россия заселяет оккупированные территории этническими русскими. Для этого связанные с Кремлем строительные компании наживаются на реконструкции жилья, разрушенного российским вторжением.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

"На оккупированной территории поддерживаемая Россией власть объявила "бесхозными" тысячи квартир, в результате чего сбежавшие украинцы столкнулись с препятствиями при возвращении, подтверждении права собственности или получении компенсации. В то же время приезжие из России пользуются рядом льгот, например, 2% ипотечной ставкой на новые дома", - говорится в материале.

Один из примеров, которое приводит издание, - оккупированный Мариуполь. Массовое переселение и разрушения открыли рынок недвижимости. Пока рабочие расчищали завалы, риелторы задешево скупали недвижимость у вынужденно покинувших город жителей.

Одна из новоприбывших, россиянка из Сибири, рассказала, что купила в городе квартиру, которая нуждается лишь в небольшом ремонте, и намерена провести там пенсию, воплотив мечту мужа о жизни у моря. Пока что она сказала, что сдаст ее арендатору - москвичке, которая сейчас живет и работает в Мариуполе.

"Дом с часами", который когда-то был памятником уникального наследия Мариуполя, теперь служит памятником преобразованиям города Россией. В генеральном плане реконструкции Мариуполя, Дом с часами был отмечен как подлежащий реставрации. Однако в 2022 году дом снесли, чтобы построить здание с совсем другой планировкой.

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Однако бывшие жители ожидали, что смогут получить квартиры в новом доме. Постановление от 2022 года давало им право на переселение на место бывшего дома. Однако после начала строительства им сообщили, что закон изменился: жители больше не имеют права на переселение на место своих бывших домов, а имеют право на переселение в любую точку города.

Как рассказала WSJ жительница Мариуполя Елена Пудак, ее мать пыталась вернуться в город, чтобы получить компенсацию за свою квартиру в "Часовом доме". Ей отказали во въезде в российском аэропорту "Шереметьево" без объяснений, но Пудак подозревает, что власти пытаются не допустить людей с имущественными претензиями.