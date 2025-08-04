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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Оккупация Мариуполя
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Россия на оккупированных территориях массово конфискует квартиры бывших жителей и передает их россиянам, - The Wall Street Journal

Оккупанты продают квартиры в Мариуполе этническим россиянам

Россия заселяет оккупированные территории этническими русскими. Для этого связанные с Кремлем строительные компании наживаются на реконструкции жилья, разрушенного российским вторжением.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

"На оккупированной территории поддерживаемая Россией власть объявила "бесхозными" тысячи квартир, в результате чего сбежавшие украинцы столкнулись с препятствиями при возвращении, подтверждении права собственности или получении компенсации. В то же время приезжие из России пользуются рядом льгот, например, 2% ипотечной ставкой на новые дома", - говорится в материале.

Один из примеров, которое приводит издание, - оккупированный Мариуполь. Массовое переселение и разрушения открыли рынок недвижимости. Пока рабочие расчищали завалы, риелторы задешево скупали недвижимость у вынужденно покинувших город жителей.

Одна из новоприбывших, россиянка из Сибири, рассказала, что купила в городе квартиру, которая нуждается лишь в небольшом ремонте, и намерена провести там пенсию, воплотив мечту мужа о жизни у моря. Пока что она сказала, что сдаст ее арендатору - москвичке, которая сейчас живет и работает в Мариуполе.

"Дом с часами", который когда-то был памятником уникального наследия Мариуполя, теперь служит памятником преобразованиям города Россией. В генеральном плане реконструкции Мариуполя, Дом с часами был отмечен как подлежащий реставрации. Однако в 2022 году дом снесли, чтобы построить здание с совсем другой планировкой.

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Однако бывшие жители ожидали, что смогут получить квартиры в новом доме. Постановление от 2022 года давало им право на переселение на место бывшего дома. Однако после начала строительства им сообщили, что закон изменился: жители больше не имеют права на переселение на место своих бывших домов, а имеют право на переселение в любую точку города.

Как рассказала WSJ жительница Мариуполя Елена Пудак, ее мать пыталась вернуться в город, чтобы получить компенсацию за свою квартиру в "Часовом доме". Ей отказали во въезде в российском аэропорту "Шереметьево" без объяснений, но Пудак подозревает, что власти пытаются не допустить людей с имущественными претензиями.

Автор: 

Мариуполь (5740) оккупация (10242) россия (96771) Донецкая область (10385) Мариупольский район (52)


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А колись сами мешканці Маріуполя обирали прокацапську ОПЗЖ
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04.08.2025 12:03 Ответить
КЛАСІК. Це і є "освобожденіе" це і є денацифікація, яка після демілітаризації. А як по вашому у нас появились російськомовні на сході і півдні?
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04.08.2025 12:08 Ответить
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04.08.2025 12:22 Ответить
"мати намагалася повернутися в місто, щоб отримати компенсацію за свою квартиру "- . А на что она рассчитывала? Это, типа, как во время 2МВ немцы оккупировали Киев, а я туда возвращаюсь и требую в Рейхскомиссариате компенсации за жильё?
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04.08.2025 12:28 Ответить
деякі укранці отримували сертифікати від московитів на купівлю житла.
потім продавали цю квартиру і поверталися до України, навіть донатили на ЗСУ.
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04.08.2025 12:40 Ответить
Лично для меня наивно полагать, что враг, захвативший твой город, тебе там чего-то возместит. Возможно так и было, как вы пишете. Возможно это был пиар-проект от московитов на первое время, типо какие мы хорошие и справедливые.
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04.08.2025 12:53 Ответить
Что ж ви люді дєлаєтє?!11
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04.08.2025 13:00 Ответить
А як раділи та виплясували на танках з триколором!! Дочекалися?? Їжте не обляпайтеся !!
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04.08.2025 13:12 Ответить
 
 