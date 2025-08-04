Росія на окупованих територіях масово конфісковує квартири колишніх мешканців і передає їх росіянам, - The Wall Street Journal

Росія заселяє окуповані території етнічними росіянами. Для цього пов'язані з Кремлем будівельні компанії наживаються на реконструкції житла, зруйнованого російським вторгненням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

"На окупованій території підтримувана Росією влада оголосила "безхазяйними" тисячі квартир, унаслідок чого українці, які втекли, зіткнулися з перешкодами під час повернення, підтвердження права власності або отримання компенсації. Водночас приїжджі з Росії користуються низкою пільг, наприклад, 2% іпотечною ставкою на нові будинки", - йдеться в матеріалі.

Один з прикладів, яке наводить видання, - окупований Маріуполь. Масове переселення і руйнування відкрили ринок нерухомості. Поки робітники розчищали завали, рієлтори задешево скуповували нерухомість у мешканців, яки вимушено покинули місто.

Одна з новоприбулих, росіянка з Сибіру, розповіла, що купила в місті квартиру, яка потребує лише невеликого ремонту, і має намір провести там пенсію, втіливши мрію чоловіка про життя біля моря. Поки що вона сказала, що здасть її орендарці - москвичці, яка зараз живе і працює в Маріуполі.

"Будинок з годинником", який колись був пам'яткою унікальної спадщини Маріуполя, тепер слугує пам'яткою перетворенням міста Росією. У генеральному плані реконструкції Маріуполя, Будинок з годинником був відзначений як такий, що підлягає реставрації. Однак у 2022 році будинок знесли, щоб побудувати будівлю із зовсім іншим плануванням.

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Проте колишні жителі очікували, що зможуть отримати квартири в новому будинку. Постанова від 2022 року давала їм право на переселення на місце колишнього будинку. Однак після початку будівництва їм повідомили, що закон змінився: жителі більше не мають права на переселення на місце своїх колишніх будинків, а мають право на переселення в будь-яку точку міста.

Як розповіла WSJ мешканка Маріуполя Олена Пудак, її мати намагалася повернутися в місто, щоб отримати компенсацію за свою квартиру в "Годинниковому будинку". Їй відмовили у в'їзді в російському аеропорту "Шереметьєво" без пояснень, але Пудак підозрює, що влада намагається не допустити людей із майновими претензіями.