Росіяни будують масштабний військовий об’єкт у Маріуполі, - Андрющенко. ФОТО

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники будують великий військовий об'єкт поблизу нової об’їзної дороги.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації, колишній радник мера міста Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Показую, де саме сконцентровано інженерну техніку… Місце, де будують вахтовим методом завезені росіяни, у тому числі військово-інженерними підрозділами, якраз в точці об'їзної. Яка теж будується", - зазначив Андрющенко.

За його словами, на опублікованій мапі об’єкт позначено червоним колом та стрілкою. Він підкреслив, що йдеться про масштабну забудову на значній площі. Спостереження за активністю окупантів у цьому районі триває.

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