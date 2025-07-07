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Новини Фото Окупація Маріуполя
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Росіяни будують масштабний військовий об’єкт у Маріуполі, - Андрющенко. ФОТО

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники будують великий військовий об'єкт поблизу нової об’їзної дороги.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації, колишній радник мера міста Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Показую, де саме сконцентровано інженерну техніку… Місце, де будують вахтовим методом завезені росіяни, у тому числі військово-інженерними підрозділами, якраз в точці об'їзної. Яка теж будується", - зазначив Андрющенко.

За його словами, на опублікованій мапі об’єкт позначено червоним колом та стрілкою. Він підкреслив, що йдеться про масштабну забудову на значній площі. Спостереження за активністю окупантів у цьому районі триває.

Маріуполь

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Автор: 

Маріуполь (3257) Донецька область (9007) Андрющенко Петро (702) Маріупольський район (52)


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Це все одно, що почепити лозунг "дабро пажалавать, украінскіє ракєти!"
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07.07.2025 12:53 Відповісти
Анонсовані ракети з відосів гундосого чма не літають чомусь.
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07.07.2025 13:39 Відповісти
Невже москалі настільки впевнені, що далекобійних ракет в зсу не має і не буде?
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07.07.2025 12:57 Відповісти
Негайно розбомбити!!
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07.07.2025 13:08 Відповісти
Мавпяча праця.
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07.07.2025 13:08 Відповісти
 
 