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Новини Окупація Маріуполя
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Кабмін дозволив витратити частину мільярдного бюджету Маріуполя на будівництво житла для переселенців (оновлено)

Кабмін дозволить витратити мільярдний бюджет Маріуполя на будівництво

Кабінет Міністрів погодив запровадження експериментального проєкту, спрямованого на забезпечення житлом переселенців з Маріуполя.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у понеділок, 7 липня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram. 

Експериментальний проєкт триватиме два роки і передбачає будівництво муніципального (соціального) орендного житла, надання пільгових іпотечних кредитів та створення фінансового механізму для розширення житлового фонду.

Раніше віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба розповідав, й у межах цього проєкту планується будівництво повноцінного кварталу для переселенців з Маріуполя у Білій Церкві, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, проєкт фінансуватимуть коштом бюджету Маріупольської громади, а перші будівельні процеси мають стартувати вже цього року.

Кулеба додав, що проєкт передбачає будівництво трьох житлових комплексів. Для його реалізації вже визначено земельну ділянку комунальної власності площею близько 11 га.

За словами віцепрем'єра, квартал буде сформований на основі двох житлових рішень:

  • муніципального орендного житла, яке передаватимуть переселенцям на соціальних умовах через прозору систему розподілу:
  • пільгової іпотеки, доступної для маріупольців, які мають змогу придбати житло, але потребують підтримки держави.

Кулеба додав, що пріоритет надаватимуть військовослужбовцям, ветеранам, родинам загиблих, багатодітних родин і людям з інвалідністю.

Читайте також: "Питання національної безпеки": Віцепрем’єр Кулеба пояснив виділення 1,7 мільярда на дороги за два тижні до кінця року

Що відомо про бюджет окупованого Маріуполя?

Через те, що частина депутатів Маріуполя у 2022 році перейшла на бік ворога, неможливо скликати засідання міської ради та ухвалити повноцінний бюджет на рік. Виконання бюджету громади протягом 2023-2025 років здійснюється згідно зі ст.79 Бюджетного кодексу за тимчасовим розписом бюджету на цілі, визначені у рішенні про бюджет громади на 2022 рік.

Зокрема, за 2024 рік виконання бюджету Маріупольської громади становило 994,35 млн грн.

У 2025 році бюджет Маріупольської громади відповідно до тимчасового розпису становить 920,13 млн грн, писало видання "Східний варіант".

Більшість коштів планували витратити на фінансування програми "ЯМаріуполь" (543 млн грн), яка передбачає утримання 21 гуманітарного центру, 7 стоматологічних кабінетів, організацію відпочинку маріупольців тощо. Ще 129,33 млн грн спрямують на підтримку комунальних підприємств окупованого міста.

Автор: 

Маріуполь (262) Донецька область (197) місцеві бюджети (255) Кулеба Олексій (42) Маріупольський район (1)


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Топ коментарі
+5
Ще 129,33 млн грн спрямують на підтримку комунальних підприємств окупованого міста. Це як?
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07.07.2025 13:41 Відповісти
+5
70% лідору а залишок завгоспу
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07.07.2025 15:32 Відповісти
+3
оце, андрющенко підвалило!
дочекався свого!
нагадаю, це наші з вами грошики.
на афігітєльне життя андрющенку і ко!
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07.07.2025 15:40 Відповісти
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Це якийсь сюр. Приклад як вкрасти ( просрати) лярд гривень і тобі за це нічого не буде. Але посполиті не повинні забувати донатити. Бо у посполитих може скластися абсолютно шкідлива і неправильна думка, що грошей вистачає, хоч жопою їж.
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07.07.2025 12:54 Відповісти
Ще 129,33 млн грн спрямують на підтримку комунальних підприємств окупованого міста. Це як?
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07.07.2025 13:41 Відповісти
70% лідору а залишок завгоспу
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07.07.2025 15:32 Відповісти
Тут можна всього сподіватись після виплат по зеленому тарифу, станції що залишилась на окупованих територіях і вже не була не підключена до нашої мережі.
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07.07.2025 16:17 Відповісти
зелені мародери в Україні. 73% зеідіоти радійте за ваш вибір.
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07.07.2025 15:37 Відповісти
оце, андрющенко підвалило!
дочекався свого!
нагадаю, це наші з вами грошики.
на афігітєльне життя андрющенку і ко!
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07.07.2025 15:40 Відповісти
Какой "бюджет Мариуполя", дебилы, город 3 года как оккупирован? Где его доходная часть?
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07.07.2025 16:02 Відповісти
українці, ви там показились усі, чі шо?
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07.07.2025 16:06 Відповісти
Тобто Марік окупований вже три роки, а бюджет для нього є і кудись йде... Це якесь знущання.
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07.07.2025 16:53 Відповісти

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