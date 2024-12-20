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Новини
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"Питання національної безпеки": Віцепрем’єр Кулеба пояснив виділення 1,7 мільярда на дороги за два тижні до кінця року

кулеба

Ухвалене 13 грудня рішення уряду виділити 1,7 мільярда гривень на фінансування ремонту та будівництва доріг у 2024 році потрібне для підтримки евакуаційних маршрутів, а зменшення видатків на утримання дорожньої мережі може "підірвати всю військову логістику".

Про це віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив у інтерв'ю ZN.UA.

"Постанова уряду – це можливість застрибнути до останнього вагона, щоб було трохи легше наступного року. Якщо ми не робитимемо доріг, то втратимо галузь. Під час війни! Згадайте 2010–2012 роки, коли ми не могли проїхати з Києва до Львова, зі Львова на Закарпаття. А ми з таким підходом до цього повернемося, на жаль. Тому перед нами стоїть дуже складне завдання — виконувати необхідне, зважаючи на виділені кошти. Я це чудово розумію та беру на себе відповідальність. Ми насамперед зробимо евакуаційні маршрути, а далі просто дивитимемося, на що в нас залишиться, й розставлятимемо пріоритети", – розповів Кулеба.

Він також висловив думку, що скорочення фінансування ремонтів доріг може підірвати військову логістику.

"Безперечно, ми маємо готувати проєкти для майбутнього розвитку інфраструктури. Але перше, що ми маємо зробити зараз, – утримати інфраструктуру. Порти, залізниця, об’єкти енергетики, дороги, мости… постійно перебувають під обстрілами. Тому всі статті та мільярди – про "утримати". Особливо дороги. Інакше можемо підірвати всю військову логістику", – заявив Кулеба.

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Віцепрем’єр додав, що передбачених у держбюджеті на 2025 рік коштів на утримання доріг у сумі 12 мільярдів гривень недостатньо.

"Для того, щоб утримати (дорожню мережу, – ред.), необхідно 52 мільярди. І це питання національної безпеки. Приміром, уже зараз до депутатів звертаються люди, зокрема й військові, а депутати, своєю чергою, йдуть до нас щодо логістики та доріг. Просять відремонтувати, бо є проблеми. Тому що йдеться про цілу галузь, яка є дуже важливою за умов великої війни – коли закрито авіасполучення та закрито море. І депутати, й ми маємо бути готовими до того, що звернень від людей буде більше. І це стане проблемою для всіх", – додав Кулеба.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 13 грудня виділив 1,7 мільярда гривень на фінансування ремонту та будівництва доріг у 2024 році за рахунок коштів, які вдалося зекономити на виплаті залучених раніше боргів.

Автор: 

дороги (1570) Кабмін (7749) ремонт (1473) Кулеба Олексій (32)


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Топ коментарі
+29
Ну,то что это - "п..дец" писать уже надоело.Может есть ещё какие новые выражения,фразы,слова описывающее весь этот "п..дец"(ну вот опять).
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20.12.2024 17:23
+28
А що, виділити на садіння квітів у Покровську вже якось духу не вистачає?
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20.12.2024 17:25
+17
До речі, про галузь. Щоб вона не вмерла, нехай укріплення будує з під'їздними шляхами, логістикою, капонірами.
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20.12.2024 17:27
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20.12.2024 17:20 Відповісти
Ну,то что это - "п..дец" писать уже надоело.Может есть ещё какие новые выражения,фразы,слова описывающее весь этот "п..дец"(ну вот опять).
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20.12.2024 17:23 Відповісти
В мене є - "ЗЕбілізм73%"!
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21.12.2024 08:29 Відповісти
И каждый день
Все новой гранью
Сверкает слово
"Охренеть" ))
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21.12.2024 10:26 Відповісти
А що, виділити на садіння квітів у Покровську вже якось духу не вистачає?
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20.12.2024 17:25 Відповісти
До речі, про галузь. Щоб вона не вмерла, нехай укріплення будує з під'їздними шляхами, логістикою, капонірами.
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20.12.2024 17:27 Відповісти
Тут почнинаєш думати, як Джугашлвілі на півмісяця виписати. Щоб у час дії віськового стану, трохи прорідив ряди " сєкти любителів красти на асфальті"
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20.12.2024 17:29 Відповісти
Тепер будем "Сталіна на вас нет" казати як в кацапстані?? ше й хтось лайкає. Геть подуріли. Розуму придумати для прикладу якогось іншого диктатора немає? Курка тупа.
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21.12.2024 13:03 Відповісти
Ти не бійся, тебе, як молодшого посіпаку " Маладих Зелених Воров", просто висічуть прилюдно, так, мєсячішко в шпиталі, поки сідало позашивають
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21.12.2024 19:32 Відповісти
Кому війна а кому..... дороги...
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20.12.2024 17:30 Відповісти
Скоро кінець сезону правління. Що вкрадуть - то їхнє.
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20.12.2024 20:31 Відповісти
З чого ви це взяли? Вони надовго. Вони владу не віддадуть
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20.12.2024 20:51 Відповісти
А що там на фронті?? !! Там всього хватає?! А що там з оборонними спорудами, там все ок?! Залишилось дві неділі.....і коли ж ці гроші будуть освоєні??! чи зразу в чиїсь кармани..
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20.12.2024 17:31 Відповісти
Який гарний у цього поца бетоний дзот - з кріслами, отопленням, паркетом. Деж щілі для атомата чи кулемета - пізніше зроблять, чи як.
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20.12.2024 17:44 Відповісти
Кулеба рідкісний ******. Ще Кирпа на посаді міністра транспорту ініціював капітальний ремонт дороги Київ - Чоп. І станом на 2010 рік з Чопа до Бродів ремонт було завершено. Можливо і до Рівного.... Тут я не пам'ятаю. Тому його "Згадайте 2010-2012 роки, коли ми не могли проїхати з Києва до Львова, зі Львова на Закарпаття." - є тупа брехня. І ще одне..... Що цей засранець знає про військову логістику? Сцить в очі платниками податків і не червоніє.
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20.12.2024 18:12 Відповісти
Щось підозріло звучать ці "евакуаційні маршрути". Що, тікать вже зелебобіки намилились?
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20.12.2024 18:30 Відповісти
"Приміром, уже зараз до депутатів звертаються люди, зокрема й військові, а депутати, своєю чергою, йдуть до нас щодо логістики та доріг." Джерело: https://biz.censor.net/n3526198

Знайома пісня. "Па мнагачіслєним просьбам трудящіхся"...
"Фсьо ваімя чєлавєка, фсьо для блага чєлавєка"...
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20.12.2024 18:36 Відповісти
Застрибнути до останньго вагона,для них означає встигнути побільше ********!!!!
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20.12.2024 19:08 Відповісти
Якщо ми не робитимемо доріг, то втратимо галузь Джерело: https://biz.censor.net/n3526198

Якщо ми не робитимемо доріг, то втратимо відкати. "А гдє же ми будєм харчєваться?"

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20.12.2024 19:25 Відповісти
А якщо будемо робити дороги , квіточки , яйця по 17 , бруківку , стадіони , і так далі - то втратимо Україну! Але хіба вона їм потрібна? Вони і у малоросійській губернії красти можуть , навіть краще , бидло не буде турбувати питаннями!
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20.12.2024 19:38 Відповісти
Поцманцев сцить всім в очі чи взагалі від безнаказанності зглузду їде?? Є хоч одна особина не гнида серед ригоанальних слуг кремля?
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20.12.2024 19:47 Відповісти
Шляхи втечі для міністріа- капіталістів та ветеранів закарпатського котла повинні бути в доброму стані. По- іншому,як каже автор,капут.
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20.12.2024 20:55 Відповісти
Пам'ятаю факт із життя США: дорогами там завжди займалася мафія, через те що перевірити якість та об'єм матеріалів дуже важко, а потім все можна списати на час, погоду і взагалі не знайти виконавців.
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20.12.2024 21:11 Відповісти
Знову дер...мо на вентилятор!!!
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20.12.2024 23:05 Відповісти
****** дебіли в грудні будуть будувати дороги?
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20.12.2024 23:17 Відповісти
голубок в сєрєсєрі був гост --- класти асфальт при темп. +15 і вище і в суху погоду а зараз кладуть при +2 коли дощ моросить . то яка якість буде тих робіт ???
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21.12.2024 07:58 Відповісти
у зеленого офісу ума б не хватило --- це якась **** підказала ще до 22року зеленому васькє голобородьку що ******* на ..великому будівництві.. доріг це самий безпрограшний варіант . а ямковий ремонт у грудні під час дощу то ще кращий варіант . видувають воду компресором з ями і ******* туди асфальт при температурі +2 --- вкинуть куб спишуть три куби так комусь на черговий маєток і насшибають а що новий асфальт до старого при таких температурах та ще й у мокру яму не прилипне то нікого не стосується --- міліарди потрібно ..освоіть.. чтоби нє било мучітельно больно за годи провєдьонниє у власті -- і той нач вца який повинен спитати на дорозі . що ви робите . візьме свій процент і потім на ..доклад.. наверх а там відкриють сейф і скажуть ..докладивайтє..
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21.12.2024 07:49 Відповісти
Це можливість не "застрибнути до останнього вагона", а закинути накрадене до останнього вагона. Саме останнього, бо наступного для цієї наволочі може не бути.
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21.12.2024 12:20 Відповісти
"Ми насамперед зробимо евакуаційні маршрути"... Боневтик будет эвакуировать восточную Украину?
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21.12.2024 12:36 Відповісти
Ця інформація для 73% довбнів пришедших на вибори у 2019р,їм лайно від ригозелених їсти це за щастя.
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21.12.2024 14:36 Відповісти
ну звісно ж, що грудень - найкращий місяць для ремонту доріг

просто г@ндони
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21.12.2024 16:05 Відповісти
Цим тваринам, про що не говори,але все - дороги і гроші.
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21.12.2024 17:59 Відповісти
задача - розпиляти 1.7 лярда за 10 днів до нового року і закритті звітного періоду. Відповідь- на новорічні премії собі і наглядовій раді
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22.12.2024 06:05 Відповісти
Та ну йо..б вашу матір

Маю запит назбирати на авто, 5тис долярів. Закрийте мою потребу. Скільки можна красти. Суки, дограєтесь.
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22.12.2024 10:30 Відповісти

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