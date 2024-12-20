"Питання національної безпеки": Віцепрем’єр Кулеба пояснив виділення 1,7 мільярда на дороги за два тижні до кінця року

Ухвалене 13 грудня рішення уряду виділити 1,7 мільярда гривень на фінансування ремонту та будівництва доріг у 2024 році потрібне для підтримки евакуаційних маршрутів, а зменшення видатків на утримання дорожньої мережі може "підірвати всю військову логістику".

Про це віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив у інтерв'ю ZN.UA.

"Постанова уряду – це можливість застрибнути до останнього вагона, щоб було трохи легше наступного року. Якщо ми не робитимемо доріг, то втратимо галузь. Під час війни! Згадайте 2010–2012 роки, коли ми не могли проїхати з Києва до Львова, зі Львова на Закарпаття. А ми з таким підходом до цього повернемося, на жаль. Тому перед нами стоїть дуже складне завдання — виконувати необхідне, зважаючи на виділені кошти. Я це чудово розумію та беру на себе відповідальність. Ми насамперед зробимо евакуаційні маршрути, а далі просто дивитимемося, на що в нас залишиться, й розставлятимемо пріоритети", – розповів Кулеба.

Він також висловив думку, що скорочення фінансування ремонтів доріг може підірвати військову логістику.

"Безперечно, ми маємо готувати проєкти для майбутнього розвитку інфраструктури. Але перше, що ми маємо зробити зараз, – утримати інфраструктуру. Порти, залізниця, об’єкти енергетики, дороги, мости… постійно перебувають під обстрілами. Тому всі статті та мільярди – про "утримати". Особливо дороги. Інакше можемо підірвати всю військову логістику", – заявив Кулеба.

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Віцепрем’єр додав, що передбачених у держбюджеті на 2025 рік коштів на утримання доріг у сумі 12 мільярдів гривень недостатньо.

"Для того, щоб утримати (дорожню мережу, – ред.), необхідно 52 мільярди. І це питання національної безпеки. Приміром, уже зараз до депутатів звертаються люди, зокрема й військові, а депутати, своєю чергою, йдуть до нас щодо логістики та доріг. Просять відремонтувати, бо є проблеми. Тому що йдеться про цілу галузь, яка є дуже важливою за умов великої війни – коли закрито авіасполучення та закрито море. І депутати, й ми маємо бути готовими до того, що звернень від людей буде більше. І це стане проблемою для всіх", – додав Кулеба.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 13 грудня виділив 1,7 мільярда гривень на фінансування ремонту та будівництва доріг у 2024 році за рахунок коштів, які вдалося зекономити на виплаті залучених раніше боргів.