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Новости Фото Оккупация Мариуполя
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Россияне возводят масштабный военный объект в Мариуполе, - Андрющенко. ФОТО

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики строят крупный военный объект вблизи новой объездной дороги.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации, бывший советник мэра города Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Показываю, где именно сконцентрирована инженерная техника... Место, где строят вахтовым методом завезенные россияне, в том числе - военно-инженерными подразделениями, как раз в точке объездной. Которая тоже строится", - отметил Андрющенко.

По его словам, на опубликованной карте объект обозначен красным кругом и стрелкой. Он подчеркнул, что речь идет о масштабной застройке на значительной площади. Наблюдение за активностью оккупантов в этом районе продолжается.

Мариуполь

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Автор: 

Мариуполь (5738) Донецкая область (10190) Андрющенко Петр (588) Мариупольский район (50)


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Це все одно, що почепити лозунг "дабро пажалавать, украінскіє ракєти!"
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07.07.2025 12:53 Ответить
Анонсовані ракети з відосів гундосого чма не літають чомусь.
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07.07.2025 13:39 Ответить
Невже москалі настільки впевнені, що далекобійних ракет в зсу не має і не буде?
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07.07.2025 12:57 Ответить
Негайно розбомбити!!
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07.07.2025 13:08 Ответить
Мавпяча праця.
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07.07.2025 13:08 Ответить
 
 