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Россияне возводят масштабный военный объект в Мариуполе, - Андрющенко. ФОТО
Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики строят крупный военный объект вблизи новой объездной дороги.
Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации, бывший советник мэра города Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Показываю, где именно сконцентрирована инженерная техника... Место, где строят вахтовым методом завезенные россияне, в том числе - военно-инженерными подразделениями, как раз в точке объездной. Которая тоже строится", - отметил Андрющенко.
По его словам, на опубликованной карте объект обозначен красным кругом и стрелкой. Он подчеркнул, что речь идет о масштабной застройке на значительной площади. Наблюдение за активностью оккупантов в этом районе продолжается.
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Алекс Скела
показать весь комментарий07.07.2025 12:53 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Prof #608516
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