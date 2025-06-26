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Новости Фото Оккупация Мариуполя Военная техника
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Фиксируется сумасшедший трафик военной техники из РФ через Новоазовск в Мариуполь. ФОТО

Из России через Новоазовск в Мариуполь направляется большое количество военной техники.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в Новоазовске зафиксировано более 25 грузовиков с живой силой и около десятка с БК.

В Мариуполь направляется большое количество техники РФ

"Куда дальше - узнаем по ходу движения. Очень необычно, поэтому - наблюдаем", - добавил Андрющенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты срочно готовят порт для приема военных грузов в Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Мариуполь направляется большое количество техники РФ

Автор: 

Мариуполь (5735) Донецкая область (10126) техника (1760) Новоазовск (57) Кальмиусский район (3) Мариупольский район (47)


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Топ комментарии
+15
Фіксується шалений трафік військової техніки

Фсє фшоке!
Інтернет взорвался!
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26.06.2025 18:31 Ответить
+13
Гордоні казав що і війни не буде,і що до якогось 31 числа війна закінчиться...
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26.06.2025 18:45 Ответить
+12
А Гордон каже шо вже є балістика і дуже багато, шо кацапи скоро здивуються. Я розумію, шо на кацапню треба ІПСО направляти тільки хотілось щоб це виявилось правдою...
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26.06.2025 18:36 Ответить
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Малюк та Буданов туманно натякали,що у них є небачені в світовій історії дрони: надводні,підводні,повітряні...Мовляв,все НАТО заздрить...
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26.06.2025 18:29 Ответить
А Гордон каже шо вже є балістика і дуже багато, шо кацапи скоро здивуються. Я розумію, шо на кацапню треба ІПСО направляти тільки хотілось щоб це виявилось правдою...
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26.06.2025 18:36 Ответить
Гордоні казав що і війни не буде,і що до якогось 31 числа війна закінчиться...
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26.06.2025 18:45 Ответить
Так і Трамп казав шо закінчить її за 24 години. Так хто Трамп і хто Гордон. Та й не тільки Гордон це говорив. Про це говорили генерали з Пентагону, а Гордон тільки повторював. Ну і звісно собі ціну набивав, мовляв він знає те шо інші не знають. Але про це говорили багато хто. Просто кацапня як завжди водила всіх за носа.
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26.06.2025 19:15 Ответить
Фіксується шалений трафік військової техніки

Фсє фшоке!
Інтернет взорвался!
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26.06.2025 18:31 Ответить
Як зазначається, в Новоазовську зафіксовано понад 25 вантажівок з живою силою та близько десятка з БК.
Оце називається "шалений"?
Ні, це називається "оціночне судження".
Для когось тисяча - це шалені гроші, для іншого мільйон - незначна сума.
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26.06.2025 18:34 Ответить
ти ,навіть,від вигляду одного-єдиного кацапа з однієї-єдиної з цих 25 вантажівок обсерешся так,що не можливо буде відмити! спеціаліст з шалених військових трафіків....
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26.06.2025 18:48 Ответить
А цілий взвод візьме Київ за півдня.
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26.06.2025 18:54 Ответить
я ж кажу.
зе!шобло відволікає від повного просраного вояжу на поля гааги!
дістають всіх, кого можливо.
але, андрюшенко, це особливий зелений імбецил.
як же вони не своєчасно використали безуглу.
от би зараз висрала, щось паскудне. всі б на неї накинулись.
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26.06.2025 18:46 Ответить
На час работы для украинских операторов дронов.
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26.06.2025 18:59 Ответить
Ось ось Сапсан жахне по кідарам.
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26.06.2025 19:06 Ответить
Тепер їм треба погрузитися у вагони і їхати на станцію "Комиш-Зоря".
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26.06.2025 19:07 Ответить
А через Маріуполь на весь південь. Бо Зельоні посліпли і не бачать побудовану в прямій досяжності потужну логістичну гілку. Удар по якій був останній раз при Залужному.
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26.06.2025 19:15 Ответить
Ясна річ, що путін готувався
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26.06.2025 19:18 Ответить
Оманські з опу, проведуть чергову, «ПОТУЖНУ» Ставку, із сидінням найвеличнішого СРАТЬєха і заслуховуванням, і окупантів з московії, як здує з України??? Акакаяразніца….
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26.06.2025 19:30 Ответить
Ой, ну нам подобається дивитись…, ну а що ще робити…
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26.06.2025 21:12 Ответить
Ну і де дії? Навіщо ця констатація? Вже де хто рапортував про "Сапсани"...ось і робота для них.
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26.06.2025 21:23 Ответить
Який наблюдатільний мер ..а чи не в Україну ця техніка їде ?
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26.06.2025 22:13 Ответить
 
 