Фиксируется сумасшедший трафик военной техники из РФ через Новоазовск в Мариуполь. ФОТО

Из России через Новоазовск в Мариуполь направляется большое количество военной техники.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в Новоазовске зафиксировано более 25 грузовиков с живой силой и около десятка с БК.

"Куда дальше - узнаем по ходу движения. Очень необычно, поэтому - наблюдаем", - добавил Андрющенко.

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