Фиксируется сумасшедший трафик военной техники из РФ через Новоазовск в Мариуполь. ФОТО
Из России через Новоазовск в Мариуполь направляется большое количество военной техники.
Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в Новоазовске зафиксировано более 25 грузовиков с живой силой и около десятка с БК.
"Куда дальше - узнаем по ходу движения. Очень необычно, поэтому - наблюдаем", - добавил Андрющенко.
Топ комментарии
+15 Алекс Скела
показать весь комментарий26.06.2025 18:31 Ответить Ссылка
+13 Юра Малко
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+12 Грицько Злий
показать весь комментарий26.06.2025 18:36 Ответить Ссылка
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Фсє фшоке!
Інтернет взорвался!
Оце називається "шалений"?
Ні, це називається "оціночне судження".
Для когось тисяча - це шалені гроші, для іншого мільйон - незначна сума.
зе!шобло відволікає від повного просраного вояжу на поля гааги!
дістають всіх, кого можливо.
але, андрюшенко, це особливий зелений імбецил.
як же вони не своєчасно використали безуглу.
от би зараз висрала, щось паскудне. всі б на неї накинулись.