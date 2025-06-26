Фіксується шалений трафік військової техніки з РФ через Новоазовськ у Маріуполь. ФОТО
З Росії через Новоазовськ у Маріуполь прямує велика кількість військової техніки.
Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, в Новоазовську зафіксовано понад 25 вантажівок з живою силою та близько десятка з БК.
"Куди далі - дізнаємось по ходу руху. Дуже незвично, тому – спостерігаємо", - додав Андрющенко.
Топ коментарі
+15 Алекс Скела
показати весь коментар26.06.2025 18:31 Відповісти Посилання
+13 Юра Малко
показати весь коментар26.06.2025 18:45 Відповісти Посилання
+12 Грицько Злий
показати весь коментар26.06.2025 18:36 Відповісти Посилання
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Фсє фшоке!
Інтернет взорвался!
Оце називається "шалений"?
Ні, це називається "оціночне судження".
Для когось тисяча - це шалені гроші, для іншого мільйон - незначна сума.
зе!шобло відволікає від повного просраного вояжу на поля гааги!
дістають всіх, кого можливо.
але, андрюшенко, це особливий зелений імбецил.
як же вони не своєчасно використали безуглу.
от би зараз висрала, щось паскудне. всі б на неї накинулись.