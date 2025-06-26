Фіксується шалений трафік військової техніки з РФ через Новоазовськ у Маріуполь. ФОТО

З Росії через Новоазовськ у Маріуполь прямує велика кількість військової техніки.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, в Новоазовську зафіксовано понад 25 вантажівок з живою силою та близько десятка з БК.

"Куди далі - дізнаємось по ходу руху. Дуже незвично, тому – спостерігаємо", - додав Андрющенко.

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