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Новини Фото Окупація Маріуполя Військова техніка
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Фіксується шалений трафік військової техніки з РФ через Новоазовськ у Маріуполь. ФОТО

З Росії через Новоазовськ у Маріуполь прямує велика кількість військової техніки.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, в Новоазовську зафіксовано понад 25 вантажівок з живою силою та близько десятка з БК.

До Маріуполя прямує велика кількість техніки РФ

"Куди далі - дізнаємось по ходу руху. Дуже незвично, тому – спостерігаємо", - додав Андрющенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти терміново готують порт для прийому військових вантажів у Маріуполі, - Андрющенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

До Маріуполя прямує велика кількість техніки РФ

Автор: 

Маріуполь (3254) Донецька область (8942) техніка (1873) Новоазовськ (22) Кальміуський район (3) Маріупольський район (49)


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Топ коментарі
+15
Фіксується шалений трафік військової техніки

Фсє фшоке!
Інтернет взорвался!
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26.06.2025 18:31 Відповісти
+13
Гордоні казав що і війни не буде,і що до якогось 31 числа війна закінчиться...
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26.06.2025 18:45 Відповісти
+12
А Гордон каже шо вже є балістика і дуже багато, шо кацапи скоро здивуються. Я розумію, шо на кацапню треба ІПСО направляти тільки хотілось щоб це виявилось правдою...
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26.06.2025 18:36 Відповісти
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Малюк та Буданов туманно натякали,що у них є небачені в світовій історії дрони: надводні,підводні,повітряні...Мовляв,все НАТО заздрить...
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26.06.2025 18:29 Відповісти
А Гордон каже шо вже є балістика і дуже багато, шо кацапи скоро здивуються. Я розумію, шо на кацапню треба ІПСО направляти тільки хотілось щоб це виявилось правдою...
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26.06.2025 18:36 Відповісти
Гордоні казав що і війни не буде,і що до якогось 31 числа війна закінчиться...
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26.06.2025 18:45 Відповісти
Так і Трамп казав шо закінчить її за 24 години. Так хто Трамп і хто Гордон. Та й не тільки Гордон це говорив. Про це говорили генерали з Пентагону, а Гордон тільки повторював. Ну і звісно собі ціну набивав, мовляв він знає те шо інші не знають. Але про це говорили багато хто. Просто кацапня як завжди водила всіх за носа.
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26.06.2025 19:15 Відповісти
Фіксується шалений трафік військової техніки

Фсє фшоке!
Інтернет взорвался!
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26.06.2025 18:31 Відповісти
Як зазначається, в Новоазовську зафіксовано понад 25 вантажівок з живою силою та близько десятка з БК.
Оце називається "шалений"?
Ні, це називається "оціночне судження".
Для когось тисяча - це шалені гроші, для іншого мільйон - незначна сума.
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26.06.2025 18:34 Відповісти
ти ,навіть,від вигляду одного-єдиного кацапа з однієї-єдиної з цих 25 вантажівок обсерешся так,що не можливо буде відмити! спеціаліст з шалених військових трафіків....
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26.06.2025 18:48 Відповісти
А цілий взвод візьме Київ за півдня.
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26.06.2025 18:54 Відповісти
я ж кажу.
зе!шобло відволікає від повного просраного вояжу на поля гааги!
дістають всіх, кого можливо.
але, андрюшенко, це особливий зелений імбецил.
як же вони не своєчасно використали безуглу.
от би зараз висрала, щось паскудне. всі б на неї накинулись.
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26.06.2025 18:46 Відповісти
На час работы для украинских операторов дронов.
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26.06.2025 18:59 Відповісти
Ось ось Сапсан жахне по кідарам.
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26.06.2025 19:06 Відповісти
Тепер їм треба погрузитися у вагони і їхати на станцію "Комиш-Зоря".
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26.06.2025 19:07 Відповісти
А через Маріуполь на весь південь. Бо Зельоні посліпли і не бачать побудовану в прямій досяжності потужну логістичну гілку. Удар по якій був останній раз при Залужному.
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26.06.2025 19:15 Відповісти
Ясна річ, що путін готувався
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26.06.2025 19:18 Відповісти
Оманські з опу, проведуть чергову, «ПОТУЖНУ» Ставку, із сидінням найвеличнішого СРАТЬєха і заслуховуванням, і окупантів з московії, як здує з України??? Акакаяразніца….
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26.06.2025 19:30 Відповісти
Ой, ну нам подобається дивитись…, ну а що ще робити…
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26.06.2025 21:12 Відповісти
Ну і де дії? Навіщо ця констатація? Вже де хто рапортував про "Сапсани"...ось і робота для них.
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26.06.2025 21:23 Відповісти
Який наблюдатільний мер ..а чи не в Україну ця техніка їде ?
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26.06.2025 22:13 Відповісти
 
 