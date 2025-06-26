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Новини Фото Окупація Маріуполя
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Окупанти терміново готують порт для прийому військових вантажів у Маріуполі, - Андрющенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У тимчасово окупованому Маріуполі російські війська активізували підготовку морського порту для перевезення військових вантажів.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

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За його словами, окупанти працюють над створенням нового причалу та залізничних колій, які дозволять приймати військовий вантаж безпосередньо у порту. Така активність пов’язана з ризиками для використання залізничних гілок Мелітополь-Токмак і Токмак-Бердянськ, які стали об’єктами українських ударів.

У зв’язку з цим, як зазначає Андрющенко, росіяни планують використовувати маршрут Маріуполь (порт) - Волноваха - Розівка - Токмак як основну логістичну гілку для забезпечення окупаційного угруповання.

У Маріуполі готують порт для військових вантажі
У Маріуполі готують порт для військових вантажі

Також фіксуються роботи з підготовки інфраструктури для швидкої перекачки пального безпосередньо у залізничні цистерни. За словами Андрющенка, такої інтенсивності будівництва не спостерігалося понад півтора року.

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Автор: 

порт (2062) Донецька область (8942) Андрющенко Петро (700) Маріупольський район (49)


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Топ коментарі
+9
Порти Бердянська та Маріуполя під табу Банкової... Всі примітили?? Чому четвертий рік не знищуються порти ці??? Чому не добивають ГПЗ яке вражають БПЛА?? Чому дають ремонтувати???
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26.06.2025 13:41 Відповісти
+7
Дак може знизити порт вщент?
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26.06.2025 13:31 Відповісти
+7
Тому що нічим ні знищувати, ні добивати.
Кацапи обстрілюють українські порти і НПЗ десятками 500-1000 кілограмових ракет - і то не можуть їх повністю знищити, бо це складна інфраструктура на величезній території.
Українські дринчаки по 10 кг вибухівки можуть підірвати резервуар з пальним або розбити шибки в Підмосков'ї для картинки в медіа - на цьому все.
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26.06.2025 15:11 Відповісти
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Дак може знизити порт вщент?
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26.06.2025 13:31 Відповісти
Dick Dolovo Вже все відросло. Ти мабуть помилився в своєму імені ))
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26.06.2025 14:16 Відповісти
А як Україна також підготувалася?
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26.06.2025 13:39 Відповісти
Порти Бердянська та Маріуполя під табу Банкової... Всі примітили?? Чому четвертий рік не знищуються порти ці??? Чому не добивають ГПЗ яке вражають БПЛА?? Чому дають ремонтувати???
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26.06.2025 13:41 Відповісти
Тому що нічим ні знищувати, ні добивати.
Кацапи обстрілюють українські порти і НПЗ десятками 500-1000 кілограмових ракет - і то не можуть їх повністю знищити, бо це складна інфраструктура на величезній території.
Українські дринчаки по 10 кг вибухівки можуть підірвати резервуар з пальним або розбити шибки в Підмосков'ї для картинки в медіа - на цьому все.
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26.06.2025 15:11 Відповісти
ще ппо..
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26.06.2025 15:13 Відповісти
Є у Перуна донька, Магура. То саме вона дає дозвіл на таки дії.
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26.06.2025 13:46 Відповісти
Як пропонуєш катеру в Азовське море пробратися ?
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26.06.2025 22:23 Відповісти
Небачу ніякої проблеми вгатити туда балістичною ракетою. А ви?
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26.06.2025 14:28 Відповісти
проблем ми також не бачимо. ракет теж не бачимо.
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26.06.2025 15:11 Відповісти
Немає ракет - немає проблем.
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26.06.2025 20:54 Відповісти
керівник Центру вивчення окупації ? Ще якісь центри вивчення є? Маю намір працевлаштуватися
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26.06.2025 15:09 Відповісти
І це все. Повідомили. А далі що?
Може час цей порт і дорогу і міст к х...м рознести? Чи неначасі?
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26.06.2025 15:34 Відповісти
до порту 150-160 км приблизно. можна вгатити. тільки чим...
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26.06.2025 17:24 Відповісти
Зеленський!
Де наші обіцяні Нептуни, Стугни і інші ракети які потужно виробляються нашими заводами?
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27.06.2025 12:18 Відповісти
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26.06.2025 15:47 Відповісти
українська балістика може розтрощити той порт. тільки де та балістика?
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26.06.2025 17:22 Відповісти
Чого ви зразу нападаєте на Кловуна з кварталу95?
Він не вчився будувати ракети. Він взагалі нічому не вчився окрім грати огризком на піаніно.
Ці питання не до нього.
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26.06.2025 20:57 Відповісти
трактористи та шофери теж не вчились бути штурмовиками, але така реальність. то нехай будує ракети.
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26.06.2025 21:14 Відповісти
Не на часі.
Якщо будемо будувати ракети, то на Велике будівництво грошей не вистачить.
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27.06.2025 12:19 Відповісти
чомусь згадалося, як ублюдочний зелений ******** 2020 року особисто спостерігав "с улибачкай" за розмінуванням акваторії маріупольського порту...
але ви все одно не забувайте - в усьому винен трамп!!
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26.06.2025 23:19 Відповісти
І Порошенко!
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27.06.2025 11:57 Відповісти
а вован паляницею як ***** і порту немає
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27.06.2025 06:26 Відповісти
3000 балістичних ракет-на старт.
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27.06.2025 07:00 Відповісти
Той порт треба було вже давно роздовбати, але ймовірно договорняк не дозволяє...
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27.06.2025 08:03 Відповісти
 
 