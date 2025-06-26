Окупанти терміново готують порт для прийому військових вантажів у Маріуполі, - Андрющенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У тимчасово окупованому Маріуполі російські війська активізували підготовку морського порту для перевезення військових вантажів.
Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, окупанти працюють над створенням нового причалу та залізничних колій, які дозволять приймати військовий вантаж безпосередньо у порту. Така активність пов’язана з ризиками для використання залізничних гілок Мелітополь-Токмак і Токмак-Бердянськ, які стали об’єктами українських ударів.
У зв’язку з цим, як зазначає Андрющенко, росіяни планують використовувати маршрут Маріуполь (порт) - Волноваха - Розівка - Токмак як основну логістичну гілку для забезпечення окупаційного угруповання.
Також фіксуються роботи з підготовки інфраструктури для швидкої перекачки пального безпосередньо у залізничні цистерни. За словами Андрющенка, такої інтенсивності будівництва не спостерігалося понад півтора року.
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Кацапи обстрілюють українські порти і НПЗ десятками 500-1000 кілограмових ракет - і то не можуть їх повністю знищити, бо це складна інфраструктура на величезній території.
Українські дринчаки по 10 кг вибухівки можуть підірвати резервуар з пальним або розбити шибки в Підмосков'ї для картинки в медіа - на цьому все.
Може час цей порт і дорогу і міст к х...м рознести? Чи неначасі?
Де наші обіцяні Нептуни, Стугни і інші ракети які потужно виробляються нашими заводами?
Він не вчився будувати ракети. Він взагалі нічому не вчився окрім грати огризком на піаніно.
Ці питання не до нього.
Якщо будемо будувати ракети, то на Велике будівництво грошей не вистачить.
але ви все одно не забувайте - в усьому винен трамп!!