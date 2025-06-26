Окупанти терміново готують порт для прийому військових вантажів у Маріуполі, - Андрющенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У тимчасово окупованому Маріуполі російські війська активізували підготовку морського порту для перевезення військових вантажів.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

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За його словами, окупанти працюють над створенням нового причалу та залізничних колій, які дозволять приймати військовий вантаж безпосередньо у порту. Така активність пов’язана з ризиками для використання залізничних гілок Мелітополь-Токмак і Токмак-Бердянськ, які стали об’єктами українських ударів.

У зв’язку з цим, як зазначає Андрющенко, росіяни планують використовувати маршрут Маріуполь (порт) - Волноваха - Розівка - Токмак як основну логістичну гілку для забезпечення окупаційного угруповання.





Також фіксуються роботи з підготовки інфраструктури для швидкої перекачки пального безпосередньо у залізничні цистерни. За словами Андрющенка, такої інтенсивності будівництва не спостерігалося понад півтора року.

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