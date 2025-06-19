Росіяни швидко дісталися Маріуполя, тому що не зустріли належного опору, - заступник командира "Азову" Паламар

Російські окупаційні війська не зустріли належного опору, тому змогли швидко дійти до Маріуполя на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар (Калина).

Журналіст поставив йому питання, чому росіяни так швидко дісталися Маріуполя.

"Тому, що не зустріли належного опору. Хай вище військово-політичне керівництво розбирається з цим. Я не знаю (чи була там зрада. - Ред.). Давати якісь припущення, говорити, є якісь слідчі комісії, компетентні органи, спецслужби. Хай вони розбираються. Я не готовий на це дати об'єктивну відповідь. Суб'єктивну - так, воно нас всіх здивувало, тому що ми не чекали, що вони так швидко дійдуть", - відповів Герой України.

"Якщо б вони не дійшли з цього напрямку до нас і ми б воювали на цих рубежах, де ми розуміли, що прям буде такий удар... Важливо сказати, що на цей час вже наші хлопці ... тоді ж район Павлопіль-Широкине були побратими з морської піхоти воювали. В їхніх рядах були вже наші хлопці, розвідники, вони прям вже там зустрічали. Це одна з підстав того, якщо хтось скаже: "А якщо б була можливість вивести війська з Маріуполя кудись на північ...", розуміючи, що так складеться ситуація. Та ні, наказу не було. Були побратими з морської піхоти, яких умовно, якщо б ми там вирішили відійти в сторону Волновахи чи ще кудись, в сторону Запоріжжя. Так, а що б з ними було? Ми теж цього не могли допустити. Війна, ми до цього готувалися, захист Батьківщини - наша єдина мета", - додав захисник.

