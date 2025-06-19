УКР
Росіяни швидко дісталися Маріуполя, тому що не зустріли належного опору, - заступник командира "Азову" Паламар

Чому росіяни швидко дійшли до Маріуполя. Відповідь Святослава Паламара

Російські окупаційні війська не зустріли належного опору, тому змогли швидко дійти до Маріуполя на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар (Калина), інформує Цензор.НЕТ.

Журналіст поставив йому питання, чому росіяни так швидко дісталися Маріуполя.

"Тому, що не зустріли належного опору. Хай вище військово-політичне керівництво розбирається з цим. Я не знаю (чи була там зрада. - Ред.). Давати якісь припущення, говорити, є якісь слідчі комісії, компетентні органи, спецслужби. Хай вони розбираються. Я не готовий на це дати об'єктивну відповідь. Суб'єктивну - так, воно нас всіх здивувало, тому що ми не чекали, що вони так швидко дійдуть", - відповів Герой України.

Також читайте: З полону повернувся журналіст Володимир Чертушкін, який захищав Маріуполь. ФОТО

"Якщо б вони не дійшли з цього напрямку до нас і ми б воювали на цих рубежах, де ми розуміли, що прям буде такий удар... Важливо сказати, що на цей час вже наші хлопці ... тоді ж район Павлопіль-Широкине були побратими з морської піхоти воювали. В їхніх рядах були вже наші хлопці, розвідники, вони прям вже там зустрічали. Це одна з підстав того, якщо хтось скаже: "А якщо б була можливість вивести війська з Маріуполя кудись на північ...", розуміючи, що так складеться ситуація. Та ні, наказу не було. Були побратими з морської піхоти, яких умовно, якщо б ми там вирішили відійти в сторону Волновахи чи ще кудись, в сторону Запоріжжя. Так, а що б з ними було? Ми теж цього не могли допустити. Війна, ми до цього готувалися, захист Батьківщини - наша єдина мета", - додав захисник.

Читайте: У росіян в Маріуполі була напрацьована агентура, вони спокійно все розвідували, - заступник командира "Азову" Паламар

Маріуполь (3268) бойові дії (4673) Азов (820) Паламар Святослав (6)
+27
БУБОЧКА все влаштував. Але проблема не в бубочці - а в тих хто голосував за оце і в тих хто досі оце підтримує
19.06.2025 13:07 Відповісти
+25
Заступник командира "Азову" Паламар не дивився розповідь Наєва про особливості зеленої підготовки до вторгнення русні?
19.06.2025 13:13 Відповісти
+22
Недаремно кажуть , що громадянський героїзм складніший чим військовий . Бо військовий героїзм - підтримується системою ,а громадянський потребує сили духу йти проти юрби, йти проти системи
В комбата Ширшина такий дух є - а в Паламаря немає Не вірю , що Паламар не знає ,хто і чого здав Маріупіль

19.06.2025 13:12 Відповісти
бубочка він же власний блазень каламойші занадто тупий для цього. Клован маріонетка, яка виконує роль президента. В Україні все рішає пархатий каламойша, який продав Україну путіну за 100 млд. ще в 2019 році.
https://patrioty.org.ua/politic/z-arkhivu-pu-kolomoiskyi-uzhe-prodal-ukraynu-putynu-y-100-myllyardov-kushaet-po-kusochkam--ekspert-356934.html
19.06.2025 13:26 Відповісти
Так вони й до Херсону - 100 км - за один день добігли
19.06.2025 13:08 Відповісти
Не за день. За 6 часов. В начале 11 утра они вышли на Каховскую ГЭС и на Антоновский мост и передовые отряды беспрепятственно прошли на правый берег. Прилетевший чуть позже на вертушках десант им уже и не понадобился.
19.06.2025 13:21 Відповісти
Так само було й з іншими містами та селами не лише Маріуполь
19.06.2025 13:09 Відповісти
19.06.2025 13:09 Відповісти
Кеп!
19.06.2025 13:11 Відповісти
Наступ готували роками . І місні начальники поліції і СБУ були у курсі. Тому чистку в СБУ і поліції треба провести , бо не фер в тилу України мати ворогів.
усіх на поліграф.
19.06.2025 13:11 Відповісти
Було не на часі займатися обороною,бо шашлики маринували.
19.06.2025 13:11 Відповісти
Ширшин просто недисциплінований. А був би дисциплінований - дійшов би до Курської АЕС. Атвічаю.
19.06.2025 13:28 Відповісти
Мабуть просто багато спілкувався з О'Лірі - той і зіпсувася . Якби брав приклад з Казаріна чи Стєрнєнка - то був би комполка ,а якби пообіцяв не йти на вибори - то цілим начальником якоїсь армії
19.06.2025 13:38 Відповісти
Багато спілкувався з підлеглими. А як ми знаємо "солдати - г*вно, і їх треба п**дити".
19.06.2025 14:02 Відповісти
Все Паламарь хорошо знает и понимает! Но он свой выбор сделал - в пользу тех, кто как раз и сдал юг Украины в начале войны. Ну, его выбор, ему с ним жить.
19.06.2025 14:36 Відповісти
Не хватает духу сказать правду.
19.06.2025 13:23 Відповісти
Маючи сир в клюві - не каркають!
19.06.2025 13:49 Відповісти
Мелітополь здали без опору. Просто залишили його, хоча це було стратегічне місто.
19.06.2025 13:14 Відповісти
Правильно - усі виконували доручення президента Зеленського - готувались до шашликів.
''хуже нє будєт'' - сказав Зеленський.
''хоть па-ржом'' - відповів ''мудрий'' Український народ.
19.06.2025 13:15 Відповісти
Вони легко оточили Маріюпіль (а також захопили величезну територію Півдня України) через те, що їм дозволили безперешкодно пройти через перешийок.

Після війни за це обов'язково когось мають взяти за зябра.
19.06.2025 13:15 Відповісти
А чому не зараз?
Клован далі продовжує здавати Україну
19.06.2025 13:31 Відповісти
То як же клован сам себе буде арештовувати?
19.06.2025 13:42 Відповісти
"Зробимо їх разом!"™
19.06.2025 13:16 Відповісти
Не тільки Маріуполя, були в соцмережах дописи кацапів які розповідали як їхали вантажівками без зупинок з Криму до Мелітополя і спали всю дорогу. Ось так Зе підготував країну до окупації.
19.06.2025 13:16 Відповісти
зеленського попереджали про можливий повномасштабний наступ, але він нічого не зробив - це особисто його відповідальність, в нормальній країні ще в 22 році його посадили б за ст. 111 ККУ.
19.06.2025 13:17 Відповісти
Як це нічого не зробив? Розмінував Чонгар, розформував танкову бригаду на північному напрямку, наказав відвести війська з Гостомеля і Жулян, згорнув ракетні програми і ще багато чого зробив. Нащо ви наклепи зводите на найвеличнішого?
19.06.2025 13:42 Відповісти
до києва дійшли, ще швидше.
так само, майже не зустрівши опору!
паламар же сцикує назвати голосно, прізвище головної зе!гніди.
егеш.....
19.06.2025 13:17 Відповісти
Сказав "А" очень тяжело решиться сказать "Б"? Можно подумать он не видел к чему именно готовился Зеленский с 2019 по февраль 2022 и что именно он делал.
19.06.2025 13:18 Відповісти
Дякую кеп
19.06.2025 13:22 Відповісти
Зустріли б опір - дібралися б пізніше. А що б це кардинально змінило, якщо великій сов'єцькій армії протистоїть мала сов'єцька?
19.06.2025 13:27 Відповісти
Або й не добрались би. Марік впав, бо в тил з Криму вдарили кацапи.
20.06.2025 12:05 Відповісти
"Росіяни швидко дісталися Маріуполя, тому що не зустріли належного опору,..." - геніально, яка глибока думка. І розвивай далі: не зустріли тому, що ... і тут упираємося в квітень 2019 року.
19.06.2025 13:29 Відповісти
Вибори 2019.виборчий округ78 Бердянськ. Місто яке з 27 лютого 2022 року заходиться під окупацією російських військ.
19.06.2025 13:31 Відповісти
Так розібралися і здали своїх виборців з потрохами під окупацію кацапів!
Це фотофакт для Паламара який каже
"Хай вище військово-політичне керівництво розбирається з цим" Джерело: https://censor.net/ua/n3558779
19.06.2025 13:35 Відповісти
Іри́на Андрі́ївна Верещук (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B0_%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5 дошлюбне Луцик; нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 30 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1979 1979, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 Рава-Руська) - українська політична й державна діячка, заступник керівника Офісу президента України (з 8 вересня 2024 року), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%94%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 віцепрем'єр-міністр - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (4 листопада 2021 - 5 вересня 2024)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%96 [⇨].
19.06.2025 13:33 Відповісти
Чому допустили швидке оточення Волновахи та скупчення у ній великої кількості підрозділів без підтримки?
19.06.2025 13:37 Відповісти
Питаня до верховного ухилянта/головнокомандувача!
19.06.2025 13:47 Відповісти
А "залізний генерал" що думає з цього приводу?
19.06.2025 13:40 Відповісти
Катастрофічний провал в якому винні всі крім самого Азова. Тому що кацапи будуть сміятися. І так у всьому.
19.06.2025 13:58 Відповісти
Ну, з америки легко воювати язиком. Треба було показати клас в оточеному Маріуполі, коли росіяни вдарили їм в спину, пройшовши без бою через Кримський перешийок.
20.06.2025 12:09 Відповісти
От дивно,з 14 по 19 рік всі точно знали,що Дебальцево і Іловайск учинив Порошенко,а зараз якось все не так адназначна
19.06.2025 15:15 Відповісти
Склад злочину президента очевидний, він був зобов'язаний прийняти та відповідним чином оформити рішення про мобілізацію, введення воєнного стану, та застосування збройних сил, за декілька місяців до відновлення гарячої фази війни. Проте не зробив це, безвідносно причин такої бездіяльності.
19.06.2025 15:34 Відповісти
1991-1996 .рр.-гиперінфляція,всі стали міліонерами,зарплатню не платили!А ЧОМУ?!ВАУчирізація-ОЙ-ЛЯ-ЛЯ!"МЫ СДЕЛАЕМ ВАШ ВАУЧЕР ЗОЛОТЫМ"ТРАсти-ДУ-ДУ-ДУ!З 1996 р. і до сьогодні 2025 р.-ІНФляція + війна!Кого ми обирали всі ці роки?!Всі ,кого обирали, вони думали про державу ?Про її обороноздатність?Наступного разу,якщо буде.....@-@_@.....Ну,продовжуйте,продовжуйте...Щось не те або не ТАК?О, а де той папірець 1994 року?..папірці$$$$$$$$$$$$$$.
19.06.2025 17:43 Відповісти
Нічого не змінилось і на сьогодні. Ішак системно та планомірно здає території.
19.06.2025 19:07 Відповісти
На 100% в здачі півдня винен безголовий Зеленський і його оточення:Єрмак, Баканов,Верещук,Данілов,Арахамія,Стефанчук,Корнієнко та інші.Хто з них більше ,думаю,слідство скаже.Будучи попередженними про вторгнення перечисленні "кадри"не хотіли готуватись до війни.Забув ще за Рєзнікова.В оточенні були зрадники.Що це було злочинна недбалість,халатність чи зрада,на ці питання повинна бути не тільки відповідь але політична і кримінальна відповідальність.
19.06.2025 21:43 Відповісти
 
 