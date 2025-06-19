У росіян в Маріуполі була напрацьована агентура, вони спокійно все розвідували, - заступник командира "Азову" Паламар
Заступник командира полку "Азов" та Герой України Святослав Паламар, який брав участь у боях за Маріуполь, заявив, що у російських загарбників була напрацьована агентура в місті ще до повномасштабного вторгнення.
Про це він розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, я не зустрів колосального спротиву місцевого населення, як в Києві. Але і не можна сказати, що місцеві не долучалися. Долучалися до допомоги у веденні бойових дій. Це не була вата", - сказав він.
Також Паламар відповів також на питання, чи багато хто в Маріуполі чекав на Росію.
"Думаю, так. Думаю, чекали. Думаю, агентура була напрацьована. Я колись відпочивав у селі Куликівське, біля полігону нашого. І жіночка, яка мала котедж біля пляжу. Я кажу: "До вас приїжджають рускі?". Вона каже: "Є одна людина, дуже хороший, спокійний, завжди на велосипеді їздить. Приїжджає та кудись їде цілими днями. Ввечері приїжджає", якось так.
І я думаю, що росіяни приїжджали, досліджували собі спокійно, каталися, дивилися, які містечка, хто стоїть, гарнізони, полігони. Креслили, малювали і доповідали. Місцеві теж були, я думаю", - зазначив захисник.
У россиян агентура в ОФИСЕ ПРЕЗИДЕНТА
А вы про такую мелочь .....
У Львові працювала російська церква і було серед громадян України досить багато сумуючих за срср, головним чином серед тих, хто в ті часи належав до еліти.
Тому таких багато і не тільки в Маріуполі.
Але це типово для війн, коли екс-колонія, що стала державою бореться проти екс метрополії за свою незалежність.
Коли США воювали з Великобританією за незалежність там теж було багато симпатиків англійців.