УКР
Маріуполя Оборона Маріуполя
5 271 13

У росіян в Маріуполі була напрацьована агентура, вони спокійно все розвідували, - заступник командира "Азову" Паламар

Святослав Паламар про ситуацію в Маріуполі напередодні вторгнення РФ

Заступник командира полку "Азов" та Герой України Святослав Паламар, який брав участь у боях за Маріуполь, заявив, що у російських загарбників була напрацьована агентура в місті ще до повномасштабного вторгнення.

Про це він розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, я не зустрів колосального спротиву місцевого населення, як в Києві. Але і не можна сказати, що місцеві не долучалися. Долучалися до допомоги у веденні бойових дій. Це не була вата", - сказав він.

Також Паламар відповів також на питання, чи багато хто в Маріуполі чекав на Росію.

Дивіться також: Український дрон на оптоволокні пролетів 42 кілометри і знищив ворожий танк в ангарі поблизу Маріуполя. ВIДЕО

"Думаю, так. Думаю, чекали. Думаю, агентура була напрацьована. Я колись відпочивав у селі Куликівське, біля полігону нашого. І жіночка, яка мала котедж біля пляжу. Я кажу: "До вас приїжджають рускі?". Вона каже: "Є одна людина, дуже хороший, спокійний, завжди на велосипеді їздить. Приїжджає та кудись їде цілими днями. Ввечері приїжджає", якось так. 

І я думаю, що росіяни приїжджали, досліджували собі спокійно, каталися, дивилися, які містечка, хто стоїть, гарнізони, полігони. Креслили, малювали і доповідали. Місцеві теж були, я думаю", - зазначив захисник.

Читайте: Після трьох років у полоні: захисник Маріуполя Олександр Страфун повернувся на Батьківщину. ФОТО ДНЯ

Автор: 

Маріуполь (3268) Донецька область (9660) бойові дії (4669) Азов (820) Маріупольський район (63) Паламар Святослав (6)
Топ коментарі
+19
При всем уважении
У россиян агентура в ОФИСЕ ПРЕЗИДЕНТА
А вы про такую мелочь .....
показати весь коментар
19.06.2025 12:32 Відповісти
+11
Саме так всі знають хто призначив Баканова який в свою чергу цілий вагон фсбшних кротів працевлаштував,щось забули цю історію і жодного судового вироку досі немає!
показати весь коментар
19.06.2025 12:44 Відповісти
+9
Так і поліція і СБУ там працювали на россіян , як і по всьому півдню
показати весь коментар
19.06.2025 12:34 Відповісти
Нужно слушать все интервью. Хайп..
показати весь коментар
19.06.2025 12:38 Відповісти
*заголовок
показати весь коментар
19.06.2025 12:50 Відповісти
ТА У НИХ ПІСЛЯ 2019 всюди агентура
показати весь коментар
19.06.2025 12:40 Відповісти
В 2016 році на пляжі в Одесі одна жіночка казала і всьо тут будєт россія. Сама з Білорусі.

У Львові працювала російська церква і було серед громадян України досить багато сумуючих за срср, головним чином серед тих, хто в ті часи належав до еліти.

Тому таких багато і не тільки в Маріуполі.

Але це типово для війн, коли екс-колонія, що стала державою бореться проти екс метрополії за свою незалежність.

Коли США воювали з Великобританією за незалежність там теж було багато симпатиків англійців.
показати весь коментар
19.06.2025 12:41 Відповісти
Мій ще кримський сусід виїхав спочатку з Криму до Маріуполя. У 21-му поїхав звідти далі вглиб України. Ми розмовляли і він сказав, що в Маріуполі живуть виключно закацапи і він фактично поміняв шило на мило. Тому довелось переїзжати знову.
показати весь коментар
19.06.2025 12:41 Відповісти
Цікаво а чого цензор другу новину не пише тут про нього?
показати весь коментар
19.06.2025 13:00 Відповісти
Ось воно як. Кібом не агентура, то захистили бом Маріуполь. А оте Zелене не винне ож відвели війська, розмінували все, та шатли, шатли, "там наші люди". Що там з квартирами? Вже тихо. Була команда?
показати весь коментар
19.06.2025 14:15 Відповісти
Что-то Паламарь разоткровенничался, интервью рождает? Других дел нет? Война затихла? Перемирие?
показати весь коментар
19.06.2025 14:42 Відповісти
 
 