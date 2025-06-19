У росіян в Маріуполі була напрацьована агентура, вони спокійно все розвідували, - заступник командира "Азову" Паламар

Заступник командира полку "Азов" та Герой України Святослав Паламар, який брав участь у боях за Маріуполь, заявив, що у російських загарбників була напрацьована агентура в місті ще до повномасштабного вторгнення.

Про це він розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, я не зустрів колосального спротиву місцевого населення, як в Києві. Але і не можна сказати, що місцеві не долучалися. Долучалися до допомоги у веденні бойових дій. Це не була вата", - сказав він.

Також Паламар відповів також на питання, чи багато хто в Маріуполі чекав на Росію.

"Думаю, так. Думаю, чекали. Думаю, агентура була напрацьована. Я колись відпочивав у селі Куликівське, біля полігону нашого. І жіночка, яка мала котедж біля пляжу. Я кажу: "До вас приїжджають рускі?". Вона каже: "Є одна людина, дуже хороший, спокійний, завжди на велосипеді їздить. Приїжджає та кудись їде цілими днями. Ввечері приїжджає", якось так.

І я думаю, що росіяни приїжджали, досліджували собі спокійно, каталися, дивилися, які містечка, хто стоїть, гарнізони, полігони. Креслили, малювали і доповідали. Місцеві теж були, я думаю", - зазначив захисник.

