Після трьох років у полоні: захисник Маріуполя Олександр Страфун повернувся на Батьківщину. ФОТО ДНЯ
В рамках обміну полоненими визволено добровольця та захисника Маріуполя Олександра Страфуна.
Світлини до та після полону оприлюднила Олена Золотарьова, передає Цензор.НЕТ.
Воїна визволили із російського полону 14 червня 2025 року.
За даними ЗМІ, Олександр Страфун став на захист України у Маріуполі 26 лютого 2022 року, коли вирушив до штабу ТрО.
Повернувся не з "полону", а з "концентраці́йного табору"....
те саме стосується і всіляких конвенцій щодо прав полонених. москва їх всеодно не визнає і не дотримується.
«Можєм повторіть !!!!»
Нацистськи концтабори....