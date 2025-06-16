УКР
Після трьох років у полоні: захисник Маріуполя Олександр Страфун повернувся на Батьківщину. ФОТО ДНЯ

В рамках обміну полоненими визволено добровольця та захисника Маріуполя Олександра Страфуна.

Світлини до та після полону оприлюднила Олена Золотарьова, передає Цензор.НЕТ.

Воїна визволили із російського полону 14 червня 2025 року.

Олександр Страфун повернувся із російського полону
Олександр Страфун повернувся із російського полону

За даними ЗМІ, Олександр Страфун став на захист України у Маріуполі 26 лютого 2022 року, коли вирушив до штабу ТрО.

Читайте: З полону повернувся журналіст Володимир Чертушкін, який захищав Маріуполь. ФОТО

+36
Просто жах, порівняйте зі свинями які ми на обмін віддаємо
16.06.2025 14:11
+25
Чоловік у розквіті сил і руїна через 3 роки,от що чекає нас всіх якщо нас окупують....
16.06.2025 14:12
+21
Давайте писати правду!
Повернувся не з "полону", а з "концентраці́йного табору"....
16.06.2025 14:16
Просто жах, порівняйте зі свинями які ми на обмін віддаємо
16.06.2025 14:11
Чоловік у розквіті сил і руїна через 3 роки,от що чекає нас всіх якщо нас окупують....
16.06.2025 14:12
І що ти пропонуєш? Сидячі на своєму тепленькому дивані.
16.06.2025 14:33
Давайте писати правду!
Повернувся не з "полону", а з "концентраці́йного табору"....
16.06.2025 14:16
..може досить відноситись до полонених орків добре, вони того не варті!!!
16.06.2025 14:17
Ну а що держава робить для цього героя? УБД йому хоч дасть?
16.06.2025 14:18
******* тут сіять зраду. все герою буде. і повага і гроші і вдячність громади!
16.06.2025 14:26
Полонені орки повинні бути відкормлені і сильні, так як їх знову кидаюь у бій. Не розумію нашу державу....
16.06.2025 14:22
теж гадаю що нам сід забити на червоний хрест. всеодно він в мордорі не працює. дотриманням його вимог ми лише самі підставляємо себею
те саме стосується і всіляких конвенцій щодо прав полонених. москва їх всеодно не визнає і не дотримується.
16.06.2025 14:28
так можна їм пайку урізати - за невиконання плану по пошиттю рукавиць
16.06.2025 15:00
З поверенням, герою.
16.06.2025 14:22
Цапні це відгукнеться
16.06.2025 14:34
От виявляється, що русскіє мали на увазі своєю патріотічєской крічалкой:
«Можєм повторіть !!!!»
Нацистськи концтабори....
16.06.2025 14:37
зеленський 🤡 су* о , ти здав Героїв захисників Маріуполя , ти тварюко , за шо ти , нашим Воїнам помстився ?!!!...
16.06.2025 14:40
Господи не залишай Захисників Героїв без уваги !!! Дай сили їм та одуження !!!❤️...
16.06.2025 14:41
Просто дві різних людини...

16.06.2025 14:44
русня гірше фашистів. уся русня має бути знищена.
16.06.2025 15:10
Жах.З квітучого чоловіка....Цапи,відповісте за все
16.06.2025 15:27
це не жах це щесь друге Б О Ж Е збегежи ДЕРЖАВУ
16.06.2025 15:40
 
 