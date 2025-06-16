После трех лет в плену: защитник Мариуполя Александр Страфун вернулся на Родину
В рамках обмена пленными освобожден доброволец и защитник Мариуполя Александр Страфун.
Фотографии до и после плена обнародовала Елена Золотарева, передает Цензор.НЕТ.
Воина освободили из российского плена 14 июня 2025 года.
По данным СМИ, Александр Страфун стал на защиту Украины в Мариуполе 26 февраля 2022 года, когда отправился в штаб ТрО.
Повернувся не з "полону", а з "концентраці́йного табору"....
те саме стосується і всіляких конвенцій щодо прав полонених. москва їх всеодно не визнає і не дотримується.
«Можєм повторіть !!!!»
Нацистськи концтабори....