После трех лет в плену: защитник Мариуполя Александр Страфун вернулся на Родину

В рамках обмена пленными освобожден доброволец и защитник Мариуполя Александр Страфун.

Фотографии до и после плена обнародовала Елена Золотарева, передает Цензор.НЕТ.

Воина освободили из российского плена 14 июня 2025 года.

Александр Страфун вернулся из российского плена
Александр Страфун вернулся из российского плена

По данным СМИ, Александр Страфун стал на защиту Украины в Мариуполе 26 февраля 2022 года, когда отправился в штаб ТрО.

военнопленные (1197) Мариуполь (5747) плен (2704) Донецкая область (10819) Мариупольский район (59)
+36
Просто жах, порівняйте зі свинями які ми на обмін віддаємо
16.06.2025 14:11 Ответить
+25
Чоловік у розквіті сил і руїна через 3 роки,от що чекає нас всіх якщо нас окупують....
16.06.2025 14:12 Ответить
+21
Давайте писати правду!
Повернувся не з "полону", а з "концентраці́йного табору"....
16.06.2025 14:16 Ответить
Просто жах, порівняйте зі свинями які ми на обмін віддаємо
16.06.2025 14:11 Ответить
Чоловік у розквіті сил і руїна через 3 роки,от що чекає нас всіх якщо нас окупують....
16.06.2025 14:12 Ответить
І що ти пропонуєш? Сидячі на своєму тепленькому дивані.
16.06.2025 14:33 Ответить
Давайте писати правду!
Повернувся не з "полону", а з "концентраці́йного табору"....
16.06.2025 14:16 Ответить
..може досить відноситись до полонених орків добре, вони того не варті!!!
16.06.2025 14:17 Ответить
Ну а що держава робить для цього героя? УБД йому хоч дасть?
16.06.2025 14:18 Ответить
******* тут сіять зраду. все герою буде. і повага і гроші і вдячність громади!
16.06.2025 14:26 Ответить
Полонені орки повинні бути відкормлені і сильні, так як їх знову кидаюь у бій. Не розумію нашу державу....
16.06.2025 14:22 Ответить
теж гадаю що нам сід забити на червоний хрест. всеодно він в мордорі не працює. дотриманням його вимог ми лише самі підставляємо себею
те саме стосується і всіляких конвенцій щодо прав полонених. москва їх всеодно не визнає і не дотримується.
16.06.2025 14:28 Ответить
так можна їм пайку урізати - за невиконання плану по пошиттю рукавиць
16.06.2025 15:00 Ответить
З поверенням, герою.
16.06.2025 14:22 Ответить
Цапні це відгукнеться
16.06.2025 14:34 Ответить
От виявляється, що русскіє мали на увазі своєю патріотічєской крічалкой:
«Можєм повторіть !!!!»
Нацистськи концтабори....
16.06.2025 14:37 Ответить
зеленський 🤡 су* о , ти здав Героїв захисників Маріуполя , ти тварюко , за шо ти , нашим Воїнам помстився ?!!!...
16.06.2025 14:40 Ответить
Господи не залишай Захисників Героїв без уваги !!! Дай сили їм та одуження !!!❤️...
16.06.2025 14:41 Ответить
Просто дві різних людини...

16.06.2025 14:44 Ответить
русня гірше фашистів. уся русня має бути знищена.
16.06.2025 15:10 Ответить
Жах.З квітучого чоловіка....Цапи,відповісте за все
16.06.2025 15:27 Ответить
це не жах це щесь друге Б О Ж Е збегежи ДЕРЖАВУ
16.06.2025 15:40 Ответить
 
 