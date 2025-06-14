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Новости Обмен пленными
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Из плена вернулся журналист Владимир Чертушкин, который защищал Мариуполь.. ФОТО

Из плена вернулся журналист, который защищал Мариуполь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"Журналист Владимир Чертушкин с первых дней вторжения РФ стал на защиту Мариуполя. Более трех лет он провел в плену. В рамках сегодняшнего обмена, он вернулся в Украину", - говорится в заметке со ссылкой на информацию от его жены

Владимир в мирном Мариуполе работал в газетах "Ильичевец" и "Приазовский рабочий". В ряды Вооруженных сил Украины вступил незадолго до вторжения РФ. В январе 2022 года стал на должность пресс-офицера 109-й отдельной бригады территориальной обороны Мариуполя.

"Мужчина защищал город, находился на "Азовстали", а затем с побратимами оказался в плену. Более трех лет в Украине его ждали жена с дочкой. Теперь семья сможет быть снова вместе!", - говорится в сообщении.

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Владимир Чертушкин
Владимир Чертушкин

Напомним, сегодня, 14 июня 2025 года, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ.

Автор: 

журналистика (3321) Мариуполь (5726) плен (2638) Донецкая область (10027) Мариупольский район (37)


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Дякую за захист і що вижили, пане Володимире!❤️💙💛
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14.06.2025 16:38 Ответить
Героям Слава!!!
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14.06.2025 16:57 Ответить
 
 