Из плена вернулся журналист Владимир Чертушкин, который защищал Мариуполь.. ФОТО

Из плена вернулся журналист, который защищал Мариуполь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"Журналист Владимир Чертушкин с первых дней вторжения РФ стал на защиту Мариуполя. Более трех лет он провел в плену. В рамках сегодняшнего обмена, он вернулся в Украину", - говорится в заметке со ссылкой на информацию от его жены

Владимир в мирном Мариуполе работал в газетах "Ильичевец" и "Приазовский рабочий". В ряды Вооруженных сил Украины вступил незадолго до вторжения РФ. В январе 2022 года стал на должность пресс-офицера 109-й отдельной бригады территориальной обороны Мариуполя.

"Мужчина защищал город, находился на "Азовстали", а затем с побратимами оказался в плену. Более трех лет в Украине его ждали жена с дочкой. Теперь семья сможет быть снова вместе!", - говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня, 14 июня 2025 года, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ.