З полону повернувся журналіст Володимир Чертушкін, який захищав Маріуполь. ФОТО

З полону повернувся журналіст, який захищав Маріуполь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Журналіст Володимир Чертушкін з перших днів вторгнення РФ став на захист Маріуполя. Понад три роки він провів у полоні. В рамках сьогоднішнього обміну, він повернувся в Україну", - ідеться у дописі з посиланням на інформацію від його дружини

Володимир у мирному Маріуполі працював у газетах "Іллічівець" та "Приазовський робітник". До лав Збройних сил України вступив незадовго до вторгнення РФ. У січні 2022 року став на посаду пресофіцера 109-ої окремої бригади територіальної оборони Маріуполя.

"Чоловік захищав місто, перебував на "Азовсталі", а згодом із побратимами опинився у полоні. Понад три роки в Україні на нього чекали дружина з донькою. Тепер родина зможе бути знову разом!", - ідеться в повідомленні.

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Нагадаємо, сьогодні, 14 червня 2025 року, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та РФ.