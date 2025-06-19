РУС
У россиян в Мариуполе была наработанная агентура, они спокойно все разведывали, - заместитель командира "Азова" Паламар

Святослав Паламар о ситуации в Мариуполе накануне вторжения РФ

Заместитель командира полка "Азов" и Герой Украины Святослав Паламар, принимаший участие в боях за Мариуполь, заявил, что у российских захватчиков была наработана агентура в городе еще до полномасштабного вторжения.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, я не встретил колоссального сопротивления местного населения, как в Киеве. Но и нельзя сказать, что местные не приобщались. Приобщались к помощи в ведении боевых действий. Это не была вата", - сказал он.

Также Паламар ответил также на вопрос, многие ли в Мариуполе ждали Россию.

Смотрите: Госпиталь на "Азовстали" во время обороны Мариуполя. ФОТОРЕПОРТАЖ

"Думаю, да. Думаю, ждали. Думаю, агентура была наработана. Я когда-то отдыхал в селе Куликовское, возле полигона нашего. И женщина, имевшая коттедж возле пляжа. Я говорю: "К вам приезжают русские?". Она говорит: "Есть один человек, очень хороший, спокойный, всегда на велосипеде ездит. Приезжает и куда-то ездит целыми днями. Вечером приезжает", как-то так.

И я думаю, что россияне приезжали, исследовали себе спокойно, катались, смотрели, какие городки, кто стоит, гарнизоны, полигоны. Чертили, рисовали, рисовали и докладывали. Местные тоже были, я думаю", - отметил защитник.

Читайте: После трех лет в плену: защитник Мариуполя Александр Страфун вернулся на Родину. ФОТО ДНЯ

Мариуполь (5748) Донецкая область (10836) боевые действия (4913) Мариупольский район (60) Паламар Святослав (6)
+19
При всем уважении
У россиян агентура в ОФИСЕ ПРЕЗИДЕНТА
А вы про такую мелочь .....
19.06.2025 12:32 Ответить
+11
Саме так всі знають хто призначив Баканова який в свою чергу цілий вагон фсбшних кротів працевлаштував,щось забули цю історію і жодного судового вироку досі немає!
19.06.2025 12:44 Ответить
+9
Так і поліція і СБУ там працювали на россіян , як і по всьому півдню
19.06.2025 12:34 Ответить
Нужно слушать все интервью. Хайп..
19.06.2025 12:38 Ответить
*заголовок
19.06.2025 12:50 Ответить
ТА У НИХ ПІСЛЯ 2019 всюди агентура
19.06.2025 12:40 Ответить
В 2016 році на пляжі в Одесі одна жіночка казала і всьо тут будєт россія. Сама з Білорусі.

У Львові працювала російська церква і було серед громадян України досить багато сумуючих за срср, головним чином серед тих, хто в ті часи належав до еліти.

Тому таких багато і не тільки в Маріуполі.

Але це типово для війн, коли екс-колонія, що стала державою бореться проти екс метрополії за свою незалежність.

Коли США воювали з Великобританією за незалежність там теж було багато симпатиків англійців.
19.06.2025 12:41 Ответить
Мій ще кримський сусід виїхав спочатку з Криму до Маріуполя. У 21-му поїхав звідти далі вглиб України. Ми розмовляли і він сказав, що в Маріуполі живуть виключно закацапи і він фактично поміняв шило на мило. Тому довелось переїзжати знову.
19.06.2025 12:41 Ответить
Цікаво а чого цензор другу новину не пише тут про нього?
19.06.2025 13:00 Ответить
Ось воно як. Кібом не агентура, то захистили бом Маріуполь. А оте Zелене не винне ож відвели війська, розмінували все, та шатли, шатли, "там наші люди". Що там з квартирами? Вже тихо. Була команда?
19.06.2025 14:15 Ответить
Что-то Паламарь разоткровенничался, интервью рождает? Других дел нет? Война затихла? Перемирие?
19.06.2025 14:42 Ответить
 
 