У россиян в Мариуполе была наработанная агентура, они спокойно все разведывали, - заместитель командира "Азова" Паламар
Заместитель командира полка "Азов" и Герой Украины Святослав Паламар, принимаший участие в боях за Мариуполь, заявил, что у российских захватчиков была наработана агентура в городе еще до полномасштабного вторжения.
Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, информирует Цензор.НЕТ.
"К сожалению, я не встретил колоссального сопротивления местного населения, как в Киеве. Но и нельзя сказать, что местные не приобщались. Приобщались к помощи в ведении боевых действий. Это не была вата", - сказал он.
Также Паламар ответил также на вопрос, многие ли в Мариуполе ждали Россию.
"Думаю, да. Думаю, ждали. Думаю, агентура была наработана. Я когда-то отдыхал в селе Куликовское, возле полигона нашего. И женщина, имевшая коттедж возле пляжа. Я говорю: "К вам приезжают русские?". Она говорит: "Есть один человек, очень хороший, спокойный, всегда на велосипеде ездит. Приезжает и куда-то ездит целыми днями. Вечером приезжает", как-то так.
И я думаю, что россияне приезжали, исследовали себе спокойно, катались, смотрели, какие городки, кто стоит, гарнизоны, полигоны. Чертили, рисовали, рисовали и докладывали. Местные тоже были, я думаю", - отметил защитник.
У россиян агентура в ОФИСЕ ПРЕЗИДЕНТА
А вы про такую мелочь .....
У Львові працювала російська церква і було серед громадян України досить багато сумуючих за срср, головним чином серед тих, хто в ті часи належав до еліти.
Тому таких багато і не тільки в Маріуполі.
Але це типово для війн, коли екс-колонія, що стала державою бореться проти екс метрополії за свою незалежність.
Коли США воювали з Великобританією за незалежність там теж було багато симпатиків англійців.