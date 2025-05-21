РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9669 посетителей онлайн
Новости Фото Оборона Мариуполя
7 091 31

Госпиталь на "Азовстали" во время обороны Мариуполя. ФОТОРЕПОРТАЖ

20 мая 2022 года украинские подразделения окончательно покинули территорию завода "Азовсталь", который оставался последним рубежом украинских войск в разрушенном Мариуполе. Показываем реалии этой обороны из самого ее эпицентра - с помощью фотографий, которые сделал внутри "Азовстали" боевой медик полка "Азов" Асан Исенаджиев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобда.

"Запах крови, ампутированных конечностей, гноя, кала, мочи, пота... И огромная влажность. Потому что, минимум, 300 человек одновременно дышат в одном помещении в огромном подвале", - рассказывает Асан Исенаджиев о госпитале в одном из бомбоубежищ "Азовстали". Места, лекарств, еды, антисептиков - не хватало всего. При этом госпиталь регулярно находился под обстрелами российских войск.

госпиталь на Азовстали

В центре на этом снимке - боевой медик Асан Исенаджиев. Он вышел из "Азовстали" в мае 2022 года с последними украинскими подразделениями, остававшимися на окруженном заводе. Вместе с другими бойцами он был заключен в колонии в Оленовке и выжил после подрыва барака с пленными. 31 декабря 2022 года Асана обменяли.

С ним на этой фотографии позируют бойцы "Вишня", "Шпрот" и "Грян" (слева направо). Они прорвались в окруженный Мариуполь на вертолетах. Из них троих в живых остался только "Вишня" - он также прошел российский плен, а после обмена вернулся в войско. "Шпрот" и "Грян" погибли в Мариуполе весной 2022 года.

госпиталь на Азовстали

Военный госпиталь в одном из бомбоубежищ "Азовстали". Асан рассказывает, что иногда количество раненых здесь достигало полтысячи.

Также смотрите: Мать и сын из "Азовстали" три года были в российском плену и впервые встретились на сегодняшнем обмене. ВИДЕО

раненый в госпитале на Азовстали

Этот военный умер на территории "Азовстали". Он получил тяжелые ранения, попав под огонь армии РФ. Несмотря на все усилия медиков, его не удалось спасти.

По словам Асана, военные умирали в том числе и потому, что не хватало медикаментов и антисептиков.

Раненые военные в госпитале на Азовстали

В госпитале несколько сотен раненых лежали "буквально друг на друге". Одежда пропитана кровью, на некоторых - вещи погибших бойцов. Бинты кипятили или же разрезали белые простыни. Антисептики разводили с водой.

Супруги из медицинской службы "Азову"

Супруги из медицинской службы "Азова" вместе оказались на окруженном заводе. Когда Максим получил тяжелое ранение, Алла не отходила от мужа и лично за ним ухаживала.

Также читайте: Шесть бойцов бригады "Азов" вернулись из плена РФ в рамках сегодняшнего обмена. ФОТОрепортаж

Раненый офицер Ренат Мусаев на Азовстали

Офицер Ренат Мусаев с тяжелым ранением глаза. Асан вспоминает: тогда не предполагали, что боец не выживет. Эвакуационный вертолет не смог попасть в окруженный Мариуполь. Но военный не только выжил, но и прошел плен, обмен и реабилитацию и впоследствии вернулся в ряды Нацгвардии.

Автор: 

Мариуполь (5743) Донецкая область (10601) Азов (824) Азовсталь (380) Мариупольский район (55) война в Украине (5823)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Володимир Зеленський взяв участь у відкритті Центру розмінування ДСНС у Маріуполі

15 червня 2019 року - 16:57

Для Центру, крім ********* обладнання, закуплено роботів, які допомагатимуть з розмінуванням, щоб зберегти життя людей. Нині на території Донбасу, що перебуває під контролем України, заміновано 7 тис. кв. км.

https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-vzyav-uchast-u-vidkritti-centru-rozminuv-55909
показать весь комментарий
21.05.2025 19:03 Ответить
+16
Вечная память и слава всем защитникам и защитницам Мариуполя! Павшим и живым Героям слава!
показать весь комментарий
21.05.2025 19:33 Ответить
+10
Слава в веках нашим героическим воинам!!! Подвиг народа Украины вставшего на защиту своей земли будет вписан в скрижали мировой истории БОЛЬШИМИ ЗОЛОТЫМИ БУКВАМИ!!!
показать весь комментарий
21.05.2025 19:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нам ще середньовічного антисемітизму тут не вистарчає
показать весь комментарий
21.05.2025 19:07 Ответить
Зрадник партнов накінець-то пішов до кабZДона в Іспанії... навінському, баканаФФу, наумову .. ... ... приготуватись!
показать весь комментарий
21.05.2025 19:13 Ответить
Покарання, зкацаплених прихвостнів ригоАНАЛЬНИХ та їх помічників, за криваві злочини проти Українців, відбудеться НЕВІДВОРОТНОГО!!
показать весь комментарий
21.05.2025 19:57 Ответить
Володимир Зеленський взяв участь у відкритті Центру розмінування ДСНС у Маріуполі

15 червня 2019 року - 16:57

Для Центру, крім ********* обладнання, закуплено роботів, які допомагатимуть з розмінуванням, щоб зберегти життя людей. Нині на території Донбасу, що перебуває під контролем України, заміновано 7 тис. кв. км.

https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-vzyav-uchast-u-vidkritti-centru-rozminuv-55909
показать весь комментарий
21.05.2025 19:03 Ответить
Довбана гуманітарна операція по евакуації
показать весь комментарий
21.05.2025 19:05 Ответить
а в цей же час, в підвалах зєліної ж оп-и, абрахамія давився осточортівшими бананами, зєлічка - айкосами й" бабами "да"", його шашлична кампааанья - давилась сухою мівіною, зажовуючи її таблєтками сухого вина! і тільки абдристович, був тверезий, бо ховав за фіранками спижжені по случаю два рпг, які сподівався преподнести братьям своїм старшим, замість "хлєба і солі", при першій же нагоді !
показать весь комментарий
21.05.2025 19:24 Ответить
1 в 1 як Іловайськ
показать весь комментарий
21.05.2025 19:30 Ответить
Та ні.
Іловайськ і поряд не стояв у порівнянні з першими днями після 24.02.2024.
показать весь комментарий
21.05.2025 19:42 Ответить
однакова коза в Іловайску потрох прибрав Майданівців а в Маріуполі азовців
нах їх було там залишати найбільш боєздатну частину треба було зразу відходити
а я писав прям в азов на сайт десь в 15 році що зрада і пройдуть хоч до Києва так той хто тоді читав мене забанив
показать весь комментарий
21.05.2025 22:12 Ответить
Я знав, що ти довбойоб.
показать весь комментарий
21.05.2025 23:34 Ответить
по лексикону зразу видно мах сержанта ФСБ
показать весь комментарий
22.05.2025 15:37 Ответить
і по здатності аналізувати прочитане теж мах сер жант
показать весь комментарий
22.05.2025 15:38 Ответить
Точну кількість загиблих у Маріуполі під час бойових дій та окупації встановити неможливо, оскільки місто було зруйновано, а сліди злочинів затираються. Оцінки коливаються від 20 до 100 тисяч цивільних загиблих. Деякі джерела також згадують про загибель військовослужбовців, але точних даних про їх кількість немає.
показать весь комментарий
21.05.2025 23:37 Ответить
За офіційними даними Генпрокуратури, у "Іловайському котлі" загинули 366 військовослужбовців.
показать весь комментарий
21.05.2025 23:38 Ответить
Слава в веках нашим героическим воинам!!! Подвиг народа Украины вставшего на защиту своей земли будет вписан в скрижали мировой истории БОЛЬШИМИ ЗОЛОТЫМИ БУКВАМИ!!!
показать весь комментарий
21.05.2025 19:32 Ответить
Вечная память и слава всем защитникам и защитницам Мариуполя! Павшим и живым Героям слава!
показать весь комментарий
21.05.2025 19:33 Ответить
Московитам-окупантам, ОБОВЯЗКОВО треба подивитися цей фільм ФРН!! Покарання, за їх злочини в Мирній Україні, прийде НЕВІДВОРОТНЄ, будь де!!
«В лабиринте молчания» (Германия, 2014) // посвящен «Освенцимским процессам».
https://www.youtube.com/watch?v=gaNahvVXkVY
показать весь комментарий
21.05.2025 19:53 Ответить
навішьо вам українцям був потрібен цей злий обнюханий 🤡 ?! Невже не можно було зрозуміти , шо стрибати по сцені на шою , та геройсь вертіти очами ,грати х..єм на роялі ...це не одне те саме , як зупинити війну , дати людям мир та добробут , придавити кремль своїми мізками на переговорах...так шо ху* ло, кричало на весь світ ,хто завгодно, тільки не Порошенко...до речі Захід теж купився на цей лозунг ,вони думали шо кремлю просто потрібен ,не токсичний для них президент ...і українці вибрали страшне горе 🤡 ! От тепер чекаємо з вашої доброї волі ,як це зелене чмо ,почепить на шию всім українцям ,ярмо капітуляції ...
показать весь комментарий
21.05.2025 19:53 Ответить
мудрий нарід устал от безвизовых поездок в ЕС, устал от войны, захотелось мира .. в глазах *****
показать весь комментарий
21.05.2025 20:44 Ответить
ішшо сталін казав що важливо не як голосують а як раХують...
к статі коли потурили Я то виявили що на півдні за нього всі голоси фальсифікат то чому не поставили Юлю як по закону а впрезили міністра Яника по вуха в знищенні українців
показать весь комментарий
21.05.2025 22:15 Ответить
и все зря
показать весь комментарий
21.05.2025 20:14 Ответить
 
 