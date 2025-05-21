Госпиталь на "Азовстали" во время обороны Мариуполя. ФОТОРЕПОРТАЖ

20 мая 2022 года украинские подразделения окончательно покинули территорию завода "Азовсталь", который оставался последним рубежом украинских войск в разрушенном Мариуполе. Показываем реалии этой обороны из самого ее эпицентра - с помощью фотографий, которые сделал внутри "Азовстали" боевой медик полка "Азов" Асан Исенаджиев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобда.

"Запах крови, ампутированных конечностей, гноя, кала, мочи, пота... И огромная влажность. Потому что, минимум, 300 человек одновременно дышат в одном помещении в огромном подвале", - рассказывает Асан Исенаджиев о госпитале в одном из бомбоубежищ "Азовстали". Места, лекарств, еды, антисептиков - не хватало всего. При этом госпиталь регулярно находился под обстрелами российских войск.

В центре на этом снимке - боевой медик Асан Исенаджиев. Он вышел из "Азовстали" в мае 2022 года с последними украинскими подразделениями, остававшимися на окруженном заводе. Вместе с другими бойцами он был заключен в колонии в Оленовке и выжил после подрыва барака с пленными. 31 декабря 2022 года Асана обменяли.



С ним на этой фотографии позируют бойцы "Вишня", "Шпрот" и "Грян" (слева направо). Они прорвались в окруженный Мариуполь на вертолетах. Из них троих в живых остался только "Вишня" - он также прошел российский плен, а после обмена вернулся в войско. "Шпрот" и "Грян" погибли в Мариуполе весной 2022 года.

Военный госпиталь в одном из бомбоубежищ "Азовстали". Асан рассказывает, что иногда количество раненых здесь достигало полтысячи.

Этот военный умер на территории "Азовстали". Он получил тяжелые ранения, попав под огонь армии РФ. Несмотря на все усилия медиков, его не удалось спасти.



По словам Асана, военные умирали в том числе и потому, что не хватало медикаментов и антисептиков.

В госпитале несколько сотен раненых лежали "буквально друг на друге". Одежда пропитана кровью, на некоторых - вещи погибших бойцов. Бинты кипятили или же разрезали белые простыни. Антисептики разводили с водой.

Супруги из медицинской службы "Азова" вместе оказались на окруженном заводе. Когда Максим получил тяжелое ранение, Алла не отходила от мужа и лично за ним ухаживала.

Офицер Ренат Мусаев с тяжелым ранением глаза. Асан вспоминает: тогда не предполагали, что боец не выживет. Эвакуационный вертолет не смог попасть в окруженный Мариуполь. Но военный не только выжил, но и прошел плен, обмен и реабилитацию и впоследствии вернулся в ряды Нацгвардии.