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Новости Фото Обмен пленными Бойцов Азова вернули из плена РФ
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Шесть бойцов бригады "Азов" вернулись из плена РФ в рамках сегодняшнего обмена. ФОТОРЕПОРТАЖ

В рамках обмена военнопленными, который состоялся в среду, 19 марта, из российского плена были освобождены шесть бойцов 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба "Азова".

"Они прошли битву за Мариуполь и испытания вражеского плена. После почти трех лет неволи наши побратимы наконец возвращаются к своим родным и близким", - отметили в бригаде.

В то же время 842 азовца до сих пор остаются в российских тюрьмах и находятся в сверхтяжелых условиях.

"Мы надеемся на то, что ответственные службы ежедневно делают все возможное для возвращения всех азовцев домой. 12-я бригада Азов ежедневно воюет ради них на поле боя", - отметили там.

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Обмен пленными 19 марта: Шесть бойцов Азова вернула Украина
Обмен пленными 19 марта: Шесть бойцов Азова вернула Украина
Обмен пленными 19 марта: Шесть бойцов Азова вернула Украина
Обмен пленными 19 марта: Шесть бойцов Азова вернула Украина
Обмен пленными 19 марта: Шесть бойцов Азова вернула Украина
Обмен пленными 19 марта: Шесть бойцов Азова вернула Украина
Обмен пленными 19 марта: Шесть бойцов Азова вернула Украина
Обмен пленными 19 марта: Шесть бойцов Азова вернула Украина

Обмен пленными 19 марта

Напомним, 19 марта Украина вернула из российского плена 175 военнопленных, а также 22 тяжелораненых защитников.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали, что в рамках обмена пленными 19 марта домой вернулись 197 наших защитников. Среди них 166 рядовых и сержантов.

Автор: 

военнопленные (1059) обмен (1368) Азов (790)


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Топ комментарии
+20
Дуже гарна новина...
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19.03.2025 21:49
+20
Господи ,дай Сили та Здоров'я нашім Воїнам !!! і не забувай про свою Божу кару , для тих хто зрадив Азовців !!!
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19.03.2025 21:53
+18
відновлюйтесь ….
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19.03.2025 21:56
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Дуже гарна новина...
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19.03.2025 21:49 Ответить
Господи ,дай Сили та Здоров'я нашім Воїнам !!! і не забувай про свою Божу кару , для тих хто зрадив Азовців !!!
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19.03.2025 21:53 Ответить
відновлюйтесь ….
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19.03.2025 21:56 Ответить
з поверненням на Батьківщину, Герої !
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19.03.2025 21:56 Ответить
сподіваюсь їх привітають їх командири ..особисто
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19.03.2025 22:05 Ответить
Дуже цінуємо Вас , дорогі наші Воїни ,
набирайтесь сил та здоровʼя , бо Ви нам потрібні 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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19.03.2025 22:08 Ответить
які вони страшні після тих полонів. Шкіра і кістки....нелюдські муки...
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19.03.2025 22:31 Ответить
Які ж наші Герої виснажені... Але ж вже дома...
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19.03.2025 22:52 Ответить
СЛАВА ''АЗОВУ''
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19.03.2025 23:36 Ответить
Важко уявити, через що їм довелося пройти...
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20.03.2025 00:17 Ответить
З поверненням, хлопчики наші рідні !
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20.03.2025 12:28 Ответить
Еліта повертається до України!
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20.03.2025 14:50 Ответить
 
 