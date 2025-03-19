Шесть бойцов бригады "Азов" вернулись из плена РФ в рамках сегодняшнего обмена. ФОТОРЕПОРТАЖ

В рамках обмена военнопленными, который состоялся в среду, 19 марта, из российского плена были освобождены шесть бойцов 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба "Азова".

"Они прошли битву за Мариуполь и испытания вражеского плена. После почти трех лет неволи наши побратимы наконец возвращаются к своим родным и близким", - отметили в бригаде.

В то же время 842 азовца до сих пор остаются в российских тюрьмах и находятся в сверхтяжелых условиях.

"Мы надеемся на то, что ответственные службы ежедневно делают все возможное для возвращения всех азовцев домой. 12-я бригада Азов ежедневно воюет ради них на поле боя", - отметили там.

Читайте также: Из российского плена удалось вернуть уже 4306 украинцев, - Лубинец

















Обмен пленными 19 марта

Напомним, 19 марта Украина вернула из российского плена 175 военнопленных, а также 22 тяжелораненых защитников.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали, что в рамках обмена пленными 19 марта домой вернулись 197 наших защитников. Среди них 166 рядовых и сержантов.