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Новости Обмен пленными
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В Украину вернулись 175 военнопленных и 22 тяжелораненых защитника. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Украину вернулись из российского плена 175 военнопленных, а также 22 тяжелораненых защитника.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня еще один день, когда Украина возвращает своих. 175 наших защитников освобождены из российского плена. Еще 22 защитника возвращаются домой благодаря мероприятиям вне обменов. Среди них тяжелораненые и воины, которых Россия преследовала за вымышленные преступления. Всем безотлагательно будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.

Это один из крупнейших обменов. Возвращаются наши солдаты, сержанты и офицеры. Воины, которые боролись за нашу свободу в рядах Вооруженных Сил, ВМС, Нацгвардии, Сил территориальной обороны и пограничной службы. Защищали Украину на разных направлениях - в Мариуполе, на "Азовстали", в Донецкой, Луганской, Херсонской, а также Харьковской, Николаевской, Запорожской, Сумской и Курской областях", - говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил команду, которая занимается поиском украинских пленных и обменами, а также всех партнеров, особенно ОАЭ.

Читайте: Почти в каждом обмене есть пленные, которые имеют статус пропавших без вести, - Лубинец

Обмен пленными 19 марта. Украина вернула 197 воинов
Обмен пленными 19 марта. Украина вернула 197 воинов
Обмен пленными 19 марта. Украина вернула 197 воинов
Обмен пленными 19 марта. Украина вернула 197 воинов
Обмен пленными 19 марта. Украина вернула 197 воинов
Обмен пленными 19 марта. Украина вернула 197 воинов
Обмен пленными 19 марта. Украина вернула 197 воинов
Обмен пленными 19 марта. Украина вернула 197 воинов
Обмен пленными 19 марта. Украина вернула 197 воинов
Обмен пленными 19 марта. Украина вернула 197 воинов

Автор: 

военнопленные (1059) Зеленский Владимир (20290) обмен (1368)


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Топ комментарии
+29
оце свято, оце щастя..., вітаю й воїнів, і їх рідних та близьких...
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19.03.2025 16:14
+18
Дуже гарна новина...
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19.03.2025 16:22
+17
Добро пожаловать домой
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19.03.2025 16:13
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19.03.2025 16:13 Ответить
з поверненням на Батьківщину, Герої !
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19.03.2025 21:52 Ответить
И надо показать откормленные хари орков которых отдала Украина.
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19.03.2025 16:13 Ответить
на**ать на них, пусть скорее сдохнут...
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19.03.2025 16:21 Ответить
Ну не скажи, мировое общественное мнение это не ерунда и над ним надо работать, причём работать серьёзно.
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19.03.2025 16:28 Ответить
оце свято, оце щастя..., вітаю й воїнів, і їх рідних та близьких...
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19.03.2025 16:14 Ответить
Вижили! - а ще скільки в полоні - не хоче путлєр всіх на всіх
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19.03.2025 16:17 Ответить
Ху_йло як і ХАМАС і як любий настоящий терорист знає що віддавати всіх заручників не можна тому що чим же тоді останеться шантажувати противника
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19.03.2025 16:25 Ответить
Дуже гарна новина...
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19.03.2025 16:22 Ответить
Наші хлопчики.....Вижили...Плачу.
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19.03.2025 16:25 Ответить
Хлопці, рідні, зачекалися на вас! З поверненням!
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19.03.2025 16:26 Ответить
Слава господу богу майже200 людей живі вернулися до дому дякую богу Слава Україні і її захистникам
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19.03.2025 16:56 Ответить
Ось воно - щастя. Дякуємо Богу - живі. Одужуйте хлопці.
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19.03.2025 16:57 Ответить
Вітаємо Героїв на Вільній землі України! Слава ЗСУ, Слава Героям, Слава Україні!
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19.03.2025 17:27 Ответить
З поверненням до дому, хлопці!!! Слава Україні!!!
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19.03.2025 18:23 Ответить
Героям слава !!
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19.03.2025 18:52 Ответить
Смотрю видео и плачу, Слава Богу,что живые! Слава защитникам Украины! Смерть путинским ублюдкам!!!
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19.03.2025 18:27 Ответить
Дорогі наші хлопці ,
Ви найдорожчі у світі люди і патріоти , яких ми дуже
любимо і цінуємо !!
З поверненням 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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19.03.2025 18:51 Ответить
Сьогодні повернулись з полону 70 Воїнів Бригади Короля Данила!
Сьогодні в Яворові Свято!

москальські виродки їх ''назбирували'' 3 роки.
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19.03.2025 20:13 Ответить
в мене питання як вони потрапили в полон - це потрібно перевіряти, а не чіпляти на кожного прапор України наче вони герої.
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20.03.2025 06:55 Ответить
До сліз!!! Соколи наші, рідні! З поверненням, хлопчики наші, з поверненням додому!
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20.03.2025 18:39 Ответить
 
 