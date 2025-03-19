Из российского плена удалось вернуть уже 4306 украинцев, - Лубинец

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину из российской неволи удалось вернуть уже 4306 украинцев.

Об этом в Телеграм сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

"Состоялся 62-й обмен военнопленными: в Украину вернулось 175 наших Героев. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину удалось вернуть уже 4306 украинцев", - заявил Лубинец, комментируя обмен пленными, который состоялся 19 марта.

По его словам, среди освобожденных из плена РФ: 22 защитника возвращаются домой благодаря мероприятиям вне обменов, воины Вооруженных Сил, ВМС, Нацгвардии, Сил территориальной обороны и пограничной службы. Защищали Украину на разных направлениях - в Мариуполе, на "Азовстали", в Донецкой, Луганской, Херсонской, а также Харьковской, Николаевской, Запорожской, Сумской и Курской областях.

Также Уполномоченный напомнил, что возвращенные украинцы из плена имеют ряд прав. Речь идет о социальных гарантиях на получение медицинской помощи и психологической реабилитации, восстановление документов, получение единовременной денежной помощи.

"В случае каких-либо нарушений их прав, бывшие пленные могут обратиться в наш Офис", - подчеркнул Лубинец.

Читайте также: Обмен пленными 175 на 175 готовился заранее, - Зеленский

Обмен пленными 19 марта

Напомним, 19 марта Украина вернула из российского плена 175 военнопленных, а также 22 тяжелораненых защитников.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали, что в рамках обмена пленными 19 марта домой вернулись 197 наших защитников. Среди них 166 рядовых и сержантов.

Читайте также: 166 рядовых и сержантов и 9 офицеров возвращены из неволи РФ в рамках обмена пленными, - Коордштаб