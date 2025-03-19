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Новости Обмен пленными
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166 рядовых и сержантов и 9 офицеров возвращены из неволи РФ в рамках обмена пленными, - Коордштаб

Коордштаб об обмене пленными 19 марта

В рамках обмена пленными 19 марта домой вернулись 197 наших защитников. Среди них 166 рядовых и сержантов.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

"По поручению Президента Украины удалось освободить из неволи 175 наших ребят в ходе обмена и 22 - во время специальных мероприятий вне обменов. Трое из освобожденных находились под так называемым "следствием", что можно считать дополнительными пытками как для украинских военнослужащих, так и для их родных и близких", - сообщили там.

Домой и к своим побратимам возвращаются воины ВСУ (таких 149 и 4 из ТрО), ВМС (11), Нацгвардейцы (8, в том числе трое из "Азова"), трое пограничников.

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Отмечается, что военнослужащие обороняли город Мариуполь - 31 (в т.ч. защитники "Азовстали" - 18), Донецкую область - 74, Луганскую - 39, Харьковскую область - 8, Херсонскую - 5, по двое - Николаевскую, Запорожскую, Сумскую области, участвовали в боевых действиях на Курщине.

"Среди спасенных из российской неволи на этот раз 166 рядовых и сержантов и девять офицеров. Благодаря кропотливой работе Коордштаба вне обменов также возвращены 22 тяжелораненых воина: 21 представитель ВСУ и один пограничник. Возвращенные из плена имеют проблемы со здоровьем, тяжелые ранения и травмы.

На украинской земле все освобожденные получат надлежащую медицинскую помощь, пройдут программы физической и психологической реабилитации и смогут реинтегрироваться в общество. Также все освобожденные получат единовременную материальную помощь и причитающиеся им выплаты денежного обеспечения за все время пребывания во вражеской неволе", - добавили в Коордштабе.

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Напомним, 19 марта Украина вернула из российского плена 175 военнопленных, а также 22 тяжелораненых защитников.

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военнопленные (1059) обмен (1368) плен (2602) Координационный штаб (9)


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Хлопчики дякую Вам!!!!!!
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19.03.2025 16:47 Ответить
Єдина користь з вчорашніх попіздушєк.
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19.03.2025 16:50 Ответить
"За дорученням президента"?Без президента сонце не сходить?
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19.03.2025 17:00 Ответить
І,до речі,у нас немає "рядових" а є солдати
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19.03.2025 17:01 Ответить
За дорученням Президента України вдалося визволити Джерело: https://censor.net/ua/n3542065
Та ясно! Хто б цим займався без особистого доручення Ясноликого!
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19.03.2025 17:25 Ответить
 
 