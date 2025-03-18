Обмен пленными 175 на 175 готовился заранее, - Зеленский

Обмен пленными между Украиной и РФ в формате 175 на 175, о котором шла речь во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина, готовился заранее.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

"Я знал об этом обмене - и от Службы безопасности, и от ГУР, я получил эту информацию. Это заранее продуманный обмен, но в любом случае, обмены - это прекрасно для Украины",- сказал глава государства.

Президент отметил, что возвращение пленных является свидетельством желания завершить войну.

"Отдать всех пленных, я считаю, что это - продемонстрировать волю, желание об окончании войны", - сказал Зеленский.

Он отметил, что украинским пленным нужна медицинская помощь и реабилитация.

"Им нужна помощь, медицина, кому-то нужна реабилитация. Есть люди с очень тяжелыми ранениями. Поэтому, я считаю, что (такой шаг, - ред.) - это действительно продемонстрировать желание об окончании войны", - сказал Зеленский.

Напомним, что во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.

В Кремле заявили, что во время разговора Путин сказал Трампу о подготовке обмена военнопленными между РФ и Украиной в формате 175 на 175 в среду, 19 марта.

Читайте также: Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергоинфраструктуре, - Кремль