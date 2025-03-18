Обмен пленными 175 на 175 готовился заранее, - Зеленский
Обмен пленными между Украиной и РФ в формате 175 на 175, о котором шла речь во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина, готовился заранее.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.
"Я знал об этом обмене - и от Службы безопасности, и от ГУР, я получил эту информацию. Это заранее продуманный обмен, но в любом случае, обмены - это прекрасно для Украины",- сказал глава государства.
Президент отметил, что возвращение пленных является свидетельством желания завершить войну.
"Отдать всех пленных, я считаю, что это - продемонстрировать волю, желание об окончании войны", - сказал Зеленский.
Он отметил, что украинским пленным нужна медицинская помощь и реабилитация.
"Им нужна помощь, медицина, кому-то нужна реабилитация. Есть люди с очень тяжелыми ранениями. Поэтому, я считаю, что (такой шаг, - ред.) - это действительно продемонстрировать желание об окончании войны", - сказал Зеленский.
Напомним, что во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.
В Кремле заявили, что во время разговора Путин сказал Трампу о подготовке обмена военнопленными между РФ и Украиной в формате 175 на 175 в среду, 19 марта.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Велике діло,що дізнався.
Значить,обмін готувався без його участі,а дізнався про обмін з джерел розвідки.
Хай собі сидять на шиї в України.
Коли будуть добре відгодовані, то дайте знати!
Проведуть обмін і пришлють їх вам назад, на фронт.