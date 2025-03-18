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Новости Обмен пленными
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Обмен пленными 175 на 175 готовился заранее, - Зеленский

Зеленский об обмене пленными

Обмен пленными между Украиной и РФ в формате 175 на 175, о котором шла речь во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина, готовился заранее.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

"Я знал об этом обмене - и от Службы безопасности, и от ГУР, я получил эту информацию. Это заранее продуманный обмен, но в любом случае, обмены - это прекрасно для Украины",- сказал глава государства.

Президент отметил, что возвращение пленных является свидетельством желания завершить войну.

"Отдать всех пленных, я считаю, что это - продемонстрировать волю, желание об окончании войны", - сказал Зеленский.

Он отметил, что украинским пленным нужна медицинская помощь и реабилитация.

"Им нужна помощь, медицина, кому-то нужна реабилитация. Есть люди с очень тяжелыми ранениями. Поэтому, я считаю, что (такой шаг, - ред.) - это действительно продемонстрировать желание об окончании войны", - сказал Зеленский.

Напомним, что во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.

В Кремле заявили, что во время разговора Путин сказал Трампу о подготовке обмена военнопленными между РФ и Украиной в формате 175 на 175 в среду, 19 марта.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20290) обмен (1368) пленные (2135)


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Зря сказав . Тепер рудий образиться , бо він вже ж подає що він домовився.
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18.03.2025 22:07 Ответить
Путлєр хотів собі обмін приписати
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18.03.2025 22:08 Ответить
Скорее Трамп хотел себе приписать эту заслугу...
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18.03.2025 22:16 Ответить
В кінці статті путлєр сказав Трампу про обмін
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18.03.2025 22:20 Ответить
"Я знав про цей обмін - і від Служби безпеки, і від ГУР".
Велике діло,що дізнався.
Значить,обмін готувався без його участі,а дізнався про обмін з джерел розвідки.
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18.03.2025 22:09 Ответить
Потрібні їм ті полонені.
Хай собі сидять на шиї в України.
Коли будуть добре відгодовані, то дайте знати!
Проведуть обмін і пришлють їх вам назад, на фронт.
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18.03.2025 22:18 Ответить
Тампон очевидне і прогнозоване хоче повернути як свою перемогу. А домовитись про щось суттєве у облізлого діда не хватає ні клепки ні сміливості. Все що воно може це давити на жертву
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18.03.2025 22:31 Ответить
Да кто же в этом сомневался, понятно, что такие вопросы, да ещё с рашистами, обговариваются месяцами, а плешивый ******** хотел трампу сделать реверанс, да только жидко обделался.
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19.03.2025 08:00 Ответить
 
 