Шпиталь на "Азовсталі" під час оборони Маріуполя. ФОТОрепортаж

20 травня 2022 року українські підрозділи остаточно покинули територію заводу "Азовсталь", який залишався останнім рубежем українських військ у зруйнованому Маріуполі. Показуємо реалії цієї оборони з самого її епіцентру – за допомогою світлин, які зробив всередині "Азовсталі" бойовий медик полку "Азов" Асан Ісенаджиєв.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобда.

"Запах крові, ампутованих кінцівок, гною, калу, сечі, поту… І величезна вологість. Тому що, мінімум, 300 людей одночасно дихають в одному приміщенні у величезному підвалі", - розповідає Асан Ісенаджиєв про шпиталь в одному з бомбосховищ "Азовсталі". Місця, ліків, їжі, антисептиків - бракувало всього. При цьому шпиталь регулярно перебував під обстрілами російських військ.

В центрі на цьому знімку – бойовий медик Асан Ісенаджиєв. Він вийшов з "Азовсталі" у травні 2022 року з останніми українськими підрозділами, що залишалися на оточеному заводі. Разом з іншими бійцями він був ув’язнений в колонії в Оленівці і вижив після підриву бараку з полоненими. 31 грудня 2022 року Асана обміняли.



З ним на цій світлині позують бійці "Вишня", "Шпрот" та "Грян" (зліва направо). Вони прорвалися в оточений Маріуполь на гвинтокрилах. Із них трьох в живих залишився лише "Вишня" – він також пройшов російський полон, а після обміну повернувся у військо. "Шпрот" та "Грян" загинули в Маріуполі навесні 2022 року.

Військовий шпиталь в одному з бомбосховищ "Азовсталі". Асан розповідає, що іноді кількість поранених тут сягала пів тисячі.

Також дивіться: Мати й син з "Азовсталі" три роки були в російському полоні і вперше зустрілися на сьогоднішньому обміні. ВIДЕО

Цей військовий помер на території "Азовсталі". Він отримав тяжкі поранення, потрапивши під вогонь армії РФ. Попри всі зусилля медиків, його не вдалося врятувати.



За словами Асана, військові помирали, зокрема й тому, що бракувало медикаментів та антисептиків.

У шпиталі кількасот поранених лежали "буквально один на одному". Одяг просочений кров’ю, на декому – речі загиблих бійців. Бинти кип’ятили або ж розрізали білі простирадла. Антисептики розводили з водою.

Подружжя з медичної служби "Азову" разом опинилися на оточеному заводі. Коли Максим отримав важке поранення, Алла не відходила від чоловіка і особисто його доглядала.

Також читайте: Шість бійців бригади "Азов" повернулися з полону РФ у рамках сьогоднішнього обміну. ФОТОрепортаж

Офіцер Ренат Мусаєв із важким пораненням ока. Асан пригадує: тоді не припускали, що боєць не виживе. Евакуаційний вертоліт не зміг потрапити в оточений Маріуполь. Але військовий не тільки вижив, а й пройшов полон, обмін та реабілітацію і згодом повернувся у лави Нацгвардії.