УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11054 відвідувача онлайн
Новини Фото Оборона Маріуполя
7 091 31

Шпиталь на "Азовсталі" під час оборони Маріуполя. ФОТОрепортаж

20 травня 2022 року українські підрозділи остаточно покинули територію заводу "Азовсталь", який залишався останнім рубежем українських військ у зруйнованому Маріуполі. Показуємо реалії цієї оборони з самого її епіцентру – за допомогою світлин, які зробив всередині "Азовсталі" бойовий медик полку "Азов" Асан Ісенаджиєв.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобда.

"Запах крові, ампутованих кінцівок, гною, калу, сечі, поту… І величезна вологість. Тому що, мінімум, 300 людей одночасно дихають в одному приміщенні у величезному підвалі", - розповідає Асан Ісенаджиєв про шпиталь в одному з бомбосховищ "Азовсталі". Місця, ліків, їжі, антисептиків - бракувало всього. При цьому шпиталь регулярно перебував під обстрілами російських військ.

шпиталь на Азовсталі

В центрі на цьому знімку – бойовий медик Асан Ісенаджиєв. Він вийшов з "Азовсталі" у травні 2022 року з останніми українськими підрозділами, що залишалися на оточеному заводі. Разом з іншими бійцями він був ув’язнений в колонії в Оленівці і вижив після підриву бараку з полоненими. 31 грудня 2022 року Асана обміняли.

З ним на цій світлині позують бійці "Вишня", "Шпрот" та "Грян" (зліва направо). Вони прорвалися в оточений Маріуполь на гвинтокрилах. Із них трьох в живих залишився лише "Вишня" – він також пройшов російський полон, а після обміну повернувся у військо. "Шпрот" та "Грян" загинули в Маріуполі навесні 2022 року.

шпиталь на Азовсталі

Військовий шпиталь в одному з бомбосховищ "Азовсталі". Асан розповідає, що іноді кількість поранених тут сягала пів тисячі.

Також дивіться: Мати й син з "Азовсталі" три роки були в російському полоні і вперше зустрілися на сьогоднішньому обміні. ВIДЕО

поранений у шпиталі на Азовсталі

Цей військовий помер на території "Азовсталі". Він отримав тяжкі поранення, потрапивши під вогонь армії РФ. Попри всі зусилля медиків, його не вдалося врятувати.

За словами Асана, військові помирали, зокрема й тому, що бракувало медикаментів та антисептиків.

поранені військові у шпиталі на Азовсталі

У шпиталі кількасот поранених лежали "буквально один на одному". Одяг просочений кров’ю, на декому – речі загиблих бійців. Бинти кип’ятили або ж розрізали білі простирадла. Антисептики розводили з водою.

Подружжя з медичної служби "Азову"

Подружжя з медичної служби "Азову" разом опинилися на оточеному заводі. Коли Максим отримав важке поранення, Алла не відходила від чоловіка і особисто його доглядала.

Також читайте: Шість бійців бригади "Азов" повернулися з полону РФ у рамках сьогоднішнього обміну. ФОТОрепортаж

Поранений офіцер Ренат Мусаєв на Азовсталі

Офіцер Ренат Мусаєв із важким пораненням ока. Асан пригадує: тоді не припускали, що боєць не виживе. Евакуаційний вертоліт не зміг потрапити в оточений Маріуполь. Але військовий не тільки вижив, а й пройшов полон, обмін та реабілітацію і згодом повернувся у лави Нацгвардії.

Автор: 

Маріуполь (3263) Донецька область (9424) Азов (807) Азовсталь (447) Маріупольський район (58) війна в Україні (5863)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Володимир Зеленський взяв участь у відкритті Центру розмінування ДСНС у Маріуполі

15 червня 2019 року - 16:57

Для Центру, крім ********* обладнання, закуплено роботів, які допомагатимуть з розмінуванням, щоб зберегти життя людей. Нині на території Донбасу, що перебуває під контролем України, заміновано 7 тис. кв. км.

https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-vzyav-uchast-u-vidkritti-centru-rozminuv-55909
показати весь коментар
21.05.2025 19:03 Відповісти
+16
Вечная память и слава всем защитникам и защитницам Мариуполя! Павшим и живым Героям слава!
показати весь коментар
21.05.2025 19:33 Відповісти
+10
Слава в веках нашим героическим воинам!!! Подвиг народа Украины вставшего на защиту своей земли будет вписан в скрижали мировой истории БОЛЬШИМИ ЗОЛОТЫМИ БУКВАМИ!!!
показати весь коментар
21.05.2025 19:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нам ще середньовічного антисемітизму тут не вистарчає
показати весь коментар
21.05.2025 19:07 Відповісти
Зрадник партнов накінець-то пішов до кабZДона в Іспанії... навінському, баканаФФу, наумову .. ... ... приготуватись!
показати весь коментар
21.05.2025 19:13 Відповісти
Покарання, зкацаплених прихвостнів ригоАНАЛЬНИХ та їх помічників, за криваві злочини проти Українців, відбудеться НЕВІДВОРОТНОГО!!
показати весь коментар
21.05.2025 19:57 Відповісти
Володимир Зеленський взяв участь у відкритті Центру розмінування ДСНС у Маріуполі

15 червня 2019 року - 16:57

Для Центру, крім ********* обладнання, закуплено роботів, які допомагатимуть з розмінуванням, щоб зберегти життя людей. Нині на території Донбасу, що перебуває під контролем України, заміновано 7 тис. кв. км.

https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-vzyav-uchast-u-vidkritti-centru-rozminuv-55909
показати весь коментар
21.05.2025 19:03 Відповісти
Довбана гуманітарна операція по евакуації
показати весь коментар
21.05.2025 19:05 Відповісти
а в цей же час, в підвалах зєліної ж оп-и, абрахамія давився осточортівшими бананами, зєлічка - айкосами й" бабами "да"", його шашлична кампааанья - давилась сухою мівіною, зажовуючи її таблєтками сухого вина! і тільки абдристович, був тверезий, бо ховав за фіранками спижжені по случаю два рпг, які сподівався преподнести братьям своїм старшим, замість "хлєба і солі", при першій же нагоді !
показати весь коментар
21.05.2025 19:24 Відповісти
1 в 1 як Іловайськ
показати весь коментар
21.05.2025 19:30 Відповісти
Та ні.
Іловайськ і поряд не стояв у порівнянні з першими днями після 24.02.2024.
показати весь коментар
21.05.2025 19:42 Відповісти
однакова коза в Іловайску потрох прибрав Майданівців а в Маріуполі азовців
нах їх було там залишати найбільш боєздатну частину треба було зразу відходити
а я писав прям в азов на сайт десь в 15 році що зрада і пройдуть хоч до Києва так той хто тоді читав мене забанив
показати весь коментар
21.05.2025 22:12 Відповісти
Я знав, що ти довбойоб.
показати весь коментар
21.05.2025 23:34 Відповісти
по лексикону зразу видно мах сержанта ФСБ
показати весь коментар
22.05.2025 15:37 Відповісти
і по здатності аналізувати прочитане теж мах сер жант
показати весь коментар
22.05.2025 15:38 Відповісти
Точну кількість загиблих у Маріуполі під час бойових дій та окупації встановити неможливо, оскільки місто було зруйновано, а сліди злочинів затираються. Оцінки коливаються від 20 до 100 тисяч цивільних загиблих. Деякі джерела також згадують про загибель військовослужбовців, але точних даних про їх кількість немає.
показати весь коментар
21.05.2025 23:37 Відповісти
За офіційними даними Генпрокуратури, у "Іловайському котлі" загинули 366 військовослужбовців.
показати весь коментар
21.05.2025 23:38 Відповісти
Слава в веках нашим героическим воинам!!! Подвиг народа Украины вставшего на защиту своей земли будет вписан в скрижали мировой истории БОЛЬШИМИ ЗОЛОТЫМИ БУКВАМИ!!!
показати весь коментар
21.05.2025 19:32 Відповісти
Вечная память и слава всем защитникам и защитницам Мариуполя! Павшим и живым Героям слава!
показати весь коментар
21.05.2025 19:33 Відповісти
Московитам-окупантам, ОБОВЯЗКОВО треба подивитися цей фільм ФРН!! Покарання, за їх злочини в Мирній Україні, прийде НЕВІДВОРОТНЄ, будь де!!
«В лабиринте молчания» (Германия, 2014) // посвящен «Освенцимским процессам».
https://www.youtube.com/watch?v=gaNahvVXkVY
показати весь коментар
21.05.2025 19:53 Відповісти
навішьо вам українцям був потрібен цей злий обнюханий 🤡 ?! Невже не можно було зрозуміти , шо стрибати по сцені на шою , та геройсь вертіти очами ,грати х..єм на роялі ...це не одне те саме , як зупинити війну , дати людям мир та добробут , придавити кремль своїми мізками на переговорах...так шо ху* ло, кричало на весь світ ,хто завгодно, тільки не Порошенко...до речі Захід теж купився на цей лозунг ,вони думали шо кремлю просто потрібен ,не токсичний для них президент ...і українці вибрали страшне горе 🤡 ! От тепер чекаємо з вашої доброї волі ,як це зелене чмо ,почепить на шию всім українцям ,ярмо капітуляції ...
показати весь коментар
21.05.2025 19:53 Відповісти
мудрий нарід устал от безвизовых поездок в ЕС, устал от войны, захотелось мира .. в глазах *****
показати весь коментар
21.05.2025 20:44 Відповісти
ішшо сталін казав що важливо не як голосують а як раХують...
к статі коли потурили Я то виявили що на півдні за нього всі голоси фальсифікат то чому не поставили Юлю як по закону а впрезили міністра Яника по вуха в знищенні українців
показати весь коментар
21.05.2025 22:15 Відповісти
и все зря
показати весь коментар
21.05.2025 20:14 Відповісти
 
 