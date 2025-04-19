Мати й син з "Азовсталі" три роки були в російському полоні і вперше зустрілися на сьогоднішньому обміні. ВIДЕО
З російської неволі у суботу, 19 квітня, повернулися мати й син - Маргарита й Руслан Виноград. Три роки вони нічого не знали про долю один одного і сьогодні несподівано для себе зустрілися на обміні.
Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
Вони потрапили в полон у Маріуполі й відтоді нічого не знали про подальшу долю одне одного. Мати й син не бачилися з травня 2022 року, коли виходили з "Азовсталі".
22-річний Руслан - боєць 53-ї окремої механізованої бригади писав мамі листи, думаючи, що вона вже на волі.
19 квітня вони вперше побачили одне одного в автобусі. Руслан першим впізнав маму та підійшов до неї. Мама і син вперше за цей час змогли обійнятись і чекають на зустріч із рідними.
"Я досі не вірю…Тому що багато було таких снів, коли сниться, що ти обіймаєш. Виходиш на свободу і обіймаєш дітей, обіймаєш рідних… А потім, коли підйом о шостій ранку – ти розумієш, що це сон… І дуже важко. А сьогодні я зустріла його. І кажу: ‘Якщо це мені сниться, не буди мене!’"", - розповіла Маргарита Виноград.
Нагадаємо, що сьогодні, 19 квітня, Україна повернула із російського полону ще 277 захисників.
У Координаційному штабі також розповіли, що більшість з тих, кого вдалося повернути – це молодь після 2000 року народження. Також своїх рідних побачить сьогодні жінка-військовослужбовиця, яка перебувала в неволі з травня 2022 року. Серед звільнених сьогодні захисники з гарнізону Маріуполя, нацгвардійці, військові моряки, воїни ТрО, Державної спеціальної служби транспорту, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем.
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Ось таке, воно меле ЗМІ, своїм ротом, а не ГОЛОВОЮ, сидячи пожовкле, як у пасльоні!! Йому б, до лікарів звернутися, можливо, ще хоть щось встигнуть спасти… Бо буде ложку, до вуха нести!