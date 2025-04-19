Україна повернула 277 військових з російського полону. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 квітня, Україна повернула із російського полону ще 277 захисників.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші вдома – одна з найкращих новин, які можуть бути. Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, серед них воїни Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщину, Запоріжжя, Луганщину.

Читайте: Україна та РФ завтра проведуть обмін полоненими 246 на 246 за посередництва ОАЕ, - Sky News

"Дякую всім, хто зробив можливим це повернення наших людей. Особливо вдячний Обʼєднаним Арабським Еміратам за посередництво", - зазначив президент.

Зеленський додав, що загалом від початку повномасштабної війни вдалося повернути додому з російської неволі вже 4552 людини – воїнів та цивільних.



"Памʼятаємо про всіх, хто в полоні. Шукаємо кожного й кожну, хто може там бути. Маємо повернути всіх", - додав він.











