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Новини Обмін полоненими
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Україна повернула 277 військових з російського полону. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 квітня, Україна повернула із російського полону ще 277 захисників.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші вдома – одна з найкращих новин, які можуть бути. Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, серед них воїни Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщину, Запоріжжя, Луганщину.

Читайте: Україна та РФ завтра проведуть обмін полоненими 246 на 246 за посередництва ОАЕ, - Sky News

"Дякую всім, хто зробив можливим це повернення наших людей. Особливо вдячний Обʼєднаним Арабським Еміратам за посередництво", - зазначив президент.

Зеленський додав, що загалом від початку повномасштабної війни вдалося повернути додому з російської неволі вже 4552 людини – воїнів та цивільних.

"Памʼятаємо про всіх, хто в полоні. Шукаємо кожного й кожну, хто може там бути. Маємо повернути всіх", - додав він.

Обмін полоненими 19 квітня
Обмін полоненими 19 квітня
Обмін полоненими 19 квітня
Обмін полоненими 19 квітня
Обмін полоненими 19 квітня
Обмін полоненими 19 квітня

Автор: 

військовополонені (936) Зеленський Володимир (23829) обмін (1156)


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Топ коментарі
+37
З поверненням, рідненькі.
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19.04.2025 18:29
+26
Слава нашим героям!!! Измождённые но не сломленные .А теперь посмотреть бы на откормленные хари кацапских ублюдков.
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19.04.2025 18:19
+20
Вітаємо на рідній землі хлопці
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19.04.2025 18:32
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19.04.2025 18:19 Відповісти
Слава нашим героям!!! Измождённые но не сломленные .А теперь посмотреть бы на откормленные хари кацапских ублюдков.
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19.04.2025 18:19 Відповісти
З поверненням, рідненькі.
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19.04.2025 18:29 Відповісти
Тиць-триндиць, та й з боку - бантик. Як ото в калюжу репнув. Так могут тока как-цапы. Хлопцiв з Воскресiнням Христовим. Здоров`я, - вам, вдачi, миру. Дякувати Бога, ви - живi.
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19.04.2025 18:40 Відповісти
Alex Bolo.головою вдарився придурок.
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19.04.2025 20:10 Відповісти
Вітаємо на рідній землі хлопці
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19.04.2025 18:32 Відповісти
Хочете ви цього чи ні, але молодь буде брати участь у війні. Для молодих людей природньо бути агресивними. Вони ростуть і пробують себе і цей світ на міцність. Як би ви не стримували молодь, вона знайде свою війну. Це питання тільки часу. Єдине питання - на чиєму боці буде воювати українська молодь?

Держава Україна зробила все для того, щоб українська молодь не воювала на боці України. Призовний вік для мобілізації призначили 27 років. Студентам дали відтермінування. Після кількох гучних скандалів на концертах і в спортзалах ТЦК та СП отримали наказ ловити дідів за 40-50 по селах, а юних хіпстерів не чіпати.

Війна України проходить повз українську молодь.

Але ж це молодь. Вона сама шукає свою війну. Раз держава Україна не бере на війну на своєму боці, молодь йде в телеграм-канали і вступає у війну на боці ворога.

Насправді, їм байдуже, за кого воювати. Вони шукають не свободу своєї нації, а адреналін, гроші, визнання. Вони могли б бути хорошими розвідниками в ЗСУ. Але президент має стратегію не залучати свого виборця у війну і зберегти його для голосування. Тому молоді люди стають розвідниками не в ЗСУ, а в російській окупаційній армії. Вони ходять навколо наших військових, заводять знайомства, фотографують позиції. А потім російські ракети прилітають на позиції їхніх знайомих військових і "дітки" шукають нові знайомства і нові жертви.

Російське музло - це теж їхня війна. Це як зайняти окоп дорослих і встановити там свій прапор - а ось я слухаю російське музло і нічого ви мені не зробите, свідомити!

Звичайно, після початку повномасштабного вторгнення, молодь могла в обов'язковому порядку бути залучена до БЗВП. Це логічно для країни, яка бореться за виживання - щоб її молодь вміла поводитися зі зброєю, надавати першу домедичну допомогу, виживати у лісі, водити дрони. Тоді, на вишколах, молодь слухала б інші пісні і навряд чи після цього торчала б під дебільний рускій репчик.

Але маємо, що маємо - у нас вибори, а не війна. Тому ніяких вишколів. Замість них - кешбеки і голосування на Євробаченні.

Молодь не те, щоб погана. Просто вона така, якою її зробила українська держава - максимально далека від нашої війни. Тому замість повстанських пісень російське музло, а замість служби в ЗСУ - робота на окупантів.

Якщо говорити відверто, ми вже просрали покоління, якому зараз 15-25 років. Вони ніколи не зможуть зрозуміти, за що ця війна, чому нам треба перемогти, а не просто віддати землю і людей окупантам. Вони за мир, Тік-ток, чіпси Лейз і кока-колу. Чіназес, кек, лол, піс, лю.

Винятки є і це чудові діти, але це винятки. Ті, що за нас не завдяки, а всупереч.

Якщо ви не хочете, щоб діти били військових і крутили російську музику вдовам загиблих воїнів, дайте молоді можливість брати участь у війні на нашому боці. Без цієї можливості молодь і надалі буде сама шукати війну і знаходити в російських телеграм-каналах.

Це дуже неприємна і гірка правда, бо ніхто не хоче, щоб їхні діти воювали. Але вони будуть. Єдине питання - на чиєму боці.
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19.04.2025 18:36 Відповісти
маячня
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19.04.2025 19:16 Відповісти
Чому?
Трохи занадто, але в більшості так і є
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19.04.2025 19:25 Відповісти
😴
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19.04.2025 19:22 Відповісти
там батькам потрібно по жопі
в першу чергу надавати
вони виховують дітей в світлі ідеалів совка
путіна росії і любові до русскаго
сказак, мультікаф, пєсєнєк, а ще як маразматичні бабушкі підключаються
своїм блеянням про лєдєнци спорт...
набачились вже, знаємо.
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20.04.2025 07:45 Відповісти
42 , то вже дiд?
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20.04.2025 23:04 Відповісти
Вітання хлопцям, вдома. Дякуємо всім причетним. Одужання.
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19.04.2025 19:27 Відповісти
Після московських таборів ГУЛАГУ2, їх вдалося забрати в Україну!
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19.04.2025 19:29 Відповісти
Прізвища,прізвища,прізвища.....,бо у мене є полонені,а може вже й не живі,знаючи цю каЦАПНЮ.
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19.04.2025 19:36 Відповісти
Дякуючи Богу , частина наших полонених вдома 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Одужання всім нашим загисникам і смачної пасхи 🙁
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19.04.2025 19:43 Відповісти
А скільки воїнів в полон здав особисто верховний чотириразовий ухилянт Володимир Олександрович Зеленський?
І скільки з них він повернув? Зокрема, по його команді здались в полон захисники Азовсталі. І він обіцяв їх повернути через пару місяців, але збрехав і досі не повернув.
Може нам варто поміняти Володимира Олександровича Зеленського на воїнів Азова?
Я вважаю, що наші воїни вартують дорожче ніж чотириразовий ухилянт.
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19.04.2025 21:49 Відповісти
Найстрашніше, що всі вже забули як тоді у 2022р. влада називала сдачу у полон тисячі воїнів "виходом" з Азовсталі. Свідомо кидали людей у рашистські катівню, прикриваючись брехнею. Зараз героїчно визволяють. А скільки ще зостається? А скільки вже зовсім не повернеться?
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20.04.2025 03:55 Відповісти
Боже, благослови наших дітей та онуків , що живі повернулись із кацапського полону.
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19.04.2025 21:54 Відповісти
Бажаю всім кацапам, любителям пуйла, ЗДОХНУТИ.
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20.04.2025 08:33 Відповісти
На фото - на добрих три чверті одна юнь, одні молоді хлоп'ята! От і скажіть після цього, чи можна брати на фронт таких молодих українців? Вони ще не здатні бути по-справжньому хитрими, верткими, обережними, тому першими попадають і під вогонь, і в полон. а, значить, у пекло... А хто ж тоді продовжуватиме свій рід, наш народ ??? Якось телепрограма СТБ показала сюжет про селянина із сонячної Миколаївщини, 90-річного дідугана, що бавився зі своїм 5-річним сином... Та переживав, що дуже хочеться побачити його школярем... А половина наших чоловіків вже після 40 років думають про горілку, а не про (своїх чи чужих) гарних жінок та ще не народжених дітей...
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20.04.2025 16:35 Відповісти
 
 