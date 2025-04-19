Україна повернула 277 військових з російського полону. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 19 квітня, Україна повернула із російського полону ще 277 захисників.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Наші вдома – одна з найкращих новин, які можуть бути. Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, серед них воїни Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщину, Запоріжжя, Луганщину.
"Дякую всім, хто зробив можливим це повернення наших людей. Особливо вдячний Обʼєднаним Арабським Еміратам за посередництво", - зазначив президент.
Зеленський додав, що загалом від початку повномасштабної війни вдалося повернути додому з російської неволі вже 4552 людини – воїнів та цивільних.
"Памʼятаємо про всіх, хто в полоні. Шукаємо кожного й кожну, хто може там бути. Маємо повернути всіх", - додав він.
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Держава Україна зробила все для того, щоб українська молодь не воювала на боці України. Призовний вік для мобілізації призначили 27 років. Студентам дали відтермінування. Після кількох гучних скандалів на концертах і в спортзалах ТЦК та СП отримали наказ ловити дідів за 40-50 по селах, а юних хіпстерів не чіпати.
Війна України проходить повз українську молодь.
Але ж це молодь. Вона сама шукає свою війну. Раз держава Україна не бере на війну на своєму боці, молодь йде в телеграм-канали і вступає у війну на боці ворога.
Насправді, їм байдуже, за кого воювати. Вони шукають не свободу своєї нації, а адреналін, гроші, визнання. Вони могли б бути хорошими розвідниками в ЗСУ. Але президент має стратегію не залучати свого виборця у війну і зберегти його для голосування. Тому молоді люди стають розвідниками не в ЗСУ, а в російській окупаційній армії. Вони ходять навколо наших військових, заводять знайомства, фотографують позиції. А потім російські ракети прилітають на позиції їхніх знайомих військових і "дітки" шукають нові знайомства і нові жертви.
Російське музло - це теж їхня війна. Це як зайняти окоп дорослих і встановити там свій прапор - а ось я слухаю російське музло і нічого ви мені не зробите, свідомити!
Звичайно, після початку повномасштабного вторгнення, молодь могла в обов'язковому порядку бути залучена до БЗВП. Це логічно для країни, яка бореться за виживання - щоб її молодь вміла поводитися зі зброєю, надавати першу домедичну допомогу, виживати у лісі, водити дрони. Тоді, на вишколах, молодь слухала б інші пісні і навряд чи після цього торчала б під дебільний рускій репчик.
Але маємо, що маємо - у нас вибори, а не війна. Тому ніяких вишколів. Замість них - кешбеки і голосування на Євробаченні.
Молодь не те, щоб погана. Просто вона така, якою її зробила українська держава - максимально далека від нашої війни. Тому замість повстанських пісень російське музло, а замість служби в ЗСУ - робота на окупантів.
Якщо говорити відверто, ми вже просрали покоління, якому зараз 15-25 років. Вони ніколи не зможуть зрозуміти, за що ця війна, чому нам треба перемогти, а не просто віддати землю і людей окупантам. Вони за мир, Тік-ток, чіпси Лейз і кока-колу. Чіназес, кек, лол, піс, лю.
Винятки є і це чудові діти, але це винятки. Ті, що за нас не завдяки, а всупереч.
Якщо ви не хочете, щоб діти били військових і крутили російську музику вдовам загиблих воїнів, дайте молоді можливість брати участь у війні на нашому боці. Без цієї можливості молодь і надалі буде сама шукати війну і знаходити в російських телеграм-каналах.
Це дуже неприємна і гірка правда, бо ніхто не хоче, щоб їхні діти воювали. Але вони будуть. Єдине питання - на чиєму боці.
Трохи занадто, але в більшості так і є
в першу чергу надавати
вони виховують дітей в світлі ідеалів совка
путіна росії і любові до русскаго
сказак, мультікаф, пєсєнєк, а ще як маразматичні бабушкі підключаються
своїм блеянням про лєдєнци спорт...
набачились вже, знаємо.
Одужання всім нашим загисникам і смачної пасхи 🙁
І скільки з них він повернув? Зокрема, по його команді здались в полон захисники Азовсталі. І він обіцяв їх повернути через пару місяців, але збрехав і досі не повернув.
Може нам варто поміняти Володимира Олександровича Зеленського на воїнів Азова?
Я вважаю, що наші воїни вартують дорожче ніж чотириразовий ухилянт.