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Більшість повернутих сьогодні з російського полону воїнів - це молодь після 2000 року народження, - Координаційний штаб. ФОТОрепортаж

Більшість із військових, яких вдалося повернути додому з російського полону у суботу, 19 квітня - це молодь після 2000 року народження.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ.

У штабі зазначили, що 19 квітня, напередодні свята Великодня, відбувся один з найбільших обмінів полоненими - з російської неволі  звільнено 277 українських захисників та захисниць.

звільнені з полону

246 воїнів повернено в рамках обміну полоненими, ще 31 людину вдалося визволити поза обміном.

Серед звільнених сьогодні захисники з гарнізону Маріуполя, нацгвардійці, військові моряки, воїни ТрО, Державної спеціальної служби транспорту, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем.

звільнені з полону

У Координаційному штабі також розповіли, що більшість з тих, кого вдалося повернути – це молодь після 2000 року народження. Також своїх рідних побачить сьогодні жінка-військовослужбовиця, яка перебувала в неволі з травня 2022 року.

звільнені з полону

До рядового та сержантського складу належать 268 звільнених, повернуто також дев’ятьох офіцерів. Наші хлопці та дівчата боронили від ворога Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області та місто Маріуполь.

Загалом в межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року Координаційним штабом визволено 4552 українських громадян з російської неволі. Поза обмінами додатково звільнено з російської неволі 529 осіб.

звільнені з полону

У Координаційному штабі висловили вдячність Об'єднаним Арабським Еміратам за сприяння в організації обміну.

звільнені з полону

"Визволені оборонці отримають усю необхідну медичну допомогу. Усі звільнені пройдуть медичний огляд, отримають лікування, будуть забезпечені всім необхідним на перший час, а також отримають всі виплати грошового забезпечення за весь час перебування в полоні та одноразову матеріальну допомогу", - сказано у повідомленні.

звільнені з полону

звільнені з полону

Нагадаємо, що сьогодні, 19 квітня, Україна повернула із російського полону ще 277 захисників.

Дивіться також: Україна повернула 277 військових з російського полону. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

військовополонені (936) обмін (1156) Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (11)


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Топ коментарі
+16
показати весь коментар
19.04.2025 18:41
+13
Хочете ви цього чи ні, але молодь буде брати участь у війні. Для молодих людей природньо бути агресивними. Вони ростуть і пробують себе і цей світ на міцність. Як би ви не стримували молодь, вона знайде свою війну. Це питання тільки часу. Єдине питання - на чиєму боці буде воювати українська молодь?

Держава Україна зробила все для того, щоб українська молодь не воювала на боці України. Призовний вік для мобілізації призначили 27 років. Студентам дали відтермінування. Після кількох гучних скандалів на концертах і в спортзалах ТЦК та СП отримали наказ ловити дідів за 40-50 по селах, а юних хіпстерів не чіпати.

Війна України проходить повз українську молодь.

Але ж це молодь. Вона сама шукає свою війну. Раз держава Україна не бере на війну на своєму боці, молодь йде в телеграм-канали і вступає у війну на боці ворога.

Насправді, їм байдуже, за кого воювати. Вони шукають не свободу своєї нації, а адреналін, гроші, визнання. Вони могли б бути хорошими розвідниками в ЗСУ. Але президент має стратегію не залучати свого виборця у війну і зберегти його для голосування. Тому молоді люди стають розвідниками не в ЗСУ, а в російській окупаційній армії. Вони ходять навколо наших військових, заводять знайомства, фотографують позиції. А потім російські ракети прилітають на позиції їхніх знайомих військових і "дітки" шукають нові знайомства і нові жертви.

Російське музло - це теж їхня війна. Це як зайняти окоп дорослих і встановити там свій прапор - а ось я слухаю російське музло і нічого ви мені не зробите, свідомити!

Звичайно, після початку повномасштабного вторгнення, молодь могла в обов'язковому порядку бути залучена до БЗВП. Це логічно для країни, яка бореться за виживання - щоб її молодь вміла поводитися зі зброєю, надавати першу домедичну допомогу, виживати у лісі, водити дрони. Тоді, на вишколах, молодь слухала б інші пісні і навряд чи після цього торчала б під дебільний рускій репчик.

Але маємо, що маємо - у нас вибори, а не війна. Тому ніяких вишколів. Замість них - кешбеки і голосування на Євробаченні.

Молодь не те, щоб погана. Просто вона така, якою її зробила українська держава - максимально далека від нашої війни. Тому замість повстанських пісень російське музло, а замість служби в ЗСУ - робота на окупантів.

Якщо говорити відверто, ми вже просрали покоління, якому зараз 15-25 років. Вони ніколи не зможуть зрозуміти, за що ця війна, чому нам треба перемогти, а не просто віддати землю і людей окупантам. Вони за мир, Тік-ток, чіпси Лейз і кока-колу. Чіназес, кек, лол, піс, лю.

Винятки є і це чудові діти, але це винятки. Ті, що за нас не завдяки, а всупереч.

Якщо ви не хочете, щоб діти били військових і крутили російську музику вдовам загиблих воїнів, дайте молоді можливість брати участь у війні на нашому боці. Без цієї можливості молодь і надалі буде сама шукати війну і знаходити в російських телеграм-каналах.

Це дуже неприємна і гірка правда, бо ніхто не хоче, щоб їхні діти воювали. Але вони будуть. Єдине питання - на чиєму боці.
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19.04.2025 18:42
+9
Чудово, що повернулись
АЛЕ
Зеля знову ставить на посади зрадників.
Зеленський призначив на посаду Сумської ОВА людину сенатора ради федерації рф Деркача Олега Григорова.
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19.04.2025 18:55
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19.04.2025 18:41 Відповісти
Ті, що не помруть - теж вважаються самогубцями. Потенційними.
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19.04.2025 19:18 Відповісти
Хочете ви цього чи ні, але молодь буде брати участь у війні. Для молодих людей природньо бути агресивними. Вони ростуть і пробують себе і цей світ на міцність. Як би ви не стримували молодь, вона знайде свою війну. Це питання тільки часу. Єдине питання - на чиєму боці буде воювати українська молодь?

Держава Україна зробила все для того, щоб українська молодь не воювала на боці України. Призовний вік для мобілізації призначили 27 років. Студентам дали відтермінування. Після кількох гучних скандалів на концертах і в спортзалах ТЦК та СП отримали наказ ловити дідів за 40-50 по селах, а юних хіпстерів не чіпати.

Війна України проходить повз українську молодь.

Але ж це молодь. Вона сама шукає свою війну. Раз держава Україна не бере на війну на своєму боці, молодь йде в телеграм-канали і вступає у війну на боці ворога.

Насправді, їм байдуже, за кого воювати. Вони шукають не свободу своєї нації, а адреналін, гроші, визнання. Вони могли б бути хорошими розвідниками в ЗСУ. Але президент має стратегію не залучати свого виборця у війну і зберегти його для голосування. Тому молоді люди стають розвідниками не в ЗСУ, а в російській окупаційній армії. Вони ходять навколо наших військових, заводять знайомства, фотографують позиції. А потім російські ракети прилітають на позиції їхніх знайомих військових і "дітки" шукають нові знайомства і нові жертви.

Російське музло - це теж їхня війна. Це як зайняти окоп дорослих і встановити там свій прапор - а ось я слухаю російське музло і нічого ви мені не зробите, свідомити!

Звичайно, після початку повномасштабного вторгнення, молодь могла в обов'язковому порядку бути залучена до БЗВП. Це логічно для країни, яка бореться за виживання - щоб її молодь вміла поводитися зі зброєю, надавати першу домедичну допомогу, виживати у лісі, водити дрони. Тоді, на вишколах, молодь слухала б інші пісні і навряд чи після цього торчала б під дебільний рускій репчик.

Але маємо, що маємо - у нас вибори, а не війна. Тому ніяких вишколів. Замість них - кешбеки і голосування на Євробаченні.

Молодь не те, щоб погана. Просто вона така, якою її зробила українська держава - максимально далека від нашої війни. Тому замість повстанських пісень російське музло, а замість служби в ЗСУ - робота на окупантів.

Якщо говорити відверто, ми вже просрали покоління, якому зараз 15-25 років. Вони ніколи не зможуть зрозуміти, за що ця війна, чому нам треба перемогти, а не просто віддати землю і людей окупантам. Вони за мир, Тік-ток, чіпси Лейз і кока-колу. Чіназес, кек, лол, піс, лю.

Винятки є і це чудові діти, але це винятки. Ті, що за нас не завдяки, а всупереч.

Якщо ви не хочете, щоб діти били військових і крутили російську музику вдовам загиблих воїнів, дайте молоді можливість брати участь у війні на нашому боці. Без цієї можливості молодь і надалі буде сама шукати війну і знаходити в російських телеграм-каналах.

Це дуже неприємна і гірка правда, бо ніхто не хоче, щоб їхні діти воювали. Але вони будуть. Єдине питання - на чиєму боці.
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19.04.2025 18:42 Відповісти
Хоч сам зрозумів, що написав, чи тупо з методички скопіпастив? Молодь задається простим питання "що буде з ними далі, після війни у випадку травми, каліцтва, інвалідності". Ніхто не дав на це відповідь. Тому і не дивуйтесь, що піти в один кінець, з туманним майбутинім, молодь якось не бажає. А ваші "хотєлки" про "воювати будуть всє" - залиште при собі, бо просто не будуть і все.
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19.04.2025 18:51 Відповісти
Зебіл?
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19.04.2025 19:04 Відповісти
Ясно, не дійшло... Ну, я не лікар, значить не мені слабоумство лікувати...
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19.04.2025 19:12 Відповісти
А був би лікарем то виписав би собі пігулки...
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19.04.2025 20:58 Відповісти
Ясно, ще одне ображене природою))
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20.04.2025 07:33 Відповісти
А то! 😊
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19.04.2025 19:20 Відповісти
Питання було риторичне )))
Розрізнити зебіла - це як два пальці обісцяти )))
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19.04.2025 19:24 Відповісти
Це напевно єдине, на що вистачає мізків?)
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20.04.2025 07:27 Відповісти
Пттанням що буде зі мною у випадку каліцтва чи інвалідності може задаватись будь-який мешканец України у будь-якій ії частині. Ми усі у небезпеці, російські ракети та дрони літають над усією Україной та коли й куди прилетить не знає навіть господь Бог. Скільки вже мирних покалічило та вбило у тилу, навіть далеко від лінії фронту, у тому числі і зовсім молодих, а також дітей.
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19.04.2025 20:44 Відповісти
А скільки у ЗСУ людей від 18 до 25 рр. ?
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19.04.2025 19:30 Відповісти
Кілька тисяч кажуть відкриті джерела. Це звучить так якби тисяч 3-4.
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19.04.2025 19:35 Відповісти
І я про це ж.
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20.04.2025 15:40 Відповісти
Тупий трьоп: сукупно 4 млн. резервістів + (екс)працівників силових структур у віковій групі 25-60 4-й війни косять в тилу від присяги, а ти хочеш кидати в бій фольксштурм із непідготовлених цивілістів-юнаків. Ніколи не міг зрозуміти абсурдність цієї шизофренічної ситуації. Пояснення мобпроцесу останніх трьох років одне: свідома диверсійна стратегія згори з метою латентного зливу країни ворогу.
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19.04.2025 21:39 Відповісти
Чудово, що повернулись
АЛЕ
Зеля знову ставить на посади зрадників.
Зеленський призначив на посаду Сумської ОВА людину сенатора ради федерації рф Деркача Олега Григорова.
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19.04.2025 18:55 Відповісти
Що значить цікавився ?
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19.04.2025 19:29 Відповісти
І про що це каже?

Що молодь служить, як і старші покоління?

Чи, що молодь частіше потрапляє у полон?
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19.04.2025 19:08 Відповісти
Нічого окрім того, що більшість цієї вікової групи - виборці Зєлєнского.
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19.04.2025 19:21 Відповісти
Тоді їм просто є кому дякувати за свої щасливі миті.
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19.04.2025 19:23 Відповісти
Та деякі й не голосували за віком..

Добре, що повернули дітей перед Великднем..рідним ж така радість
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19.04.2025 19:25 Відповісти
Звичайно, що це добре, що повернулись. Тільки це не заслуга Єрмака, чи Зєлєнского. Це кров'ю і потом поповнювали обмінний фонд ті, хто на фронті, на своїх плечах тримають Україну. Оце їм треба пам'ятати. Я просто відповідав на запитання, коли писав пост. Без жодної лихої думки.
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19.04.2025 20:02 Відповісти
А де я кажу, що це заслуга зегнилі? Я сказала - що ці діти взагалі у виборах могли не брати участі за віком..
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19.04.2025 20:36 Відповісти
Я не про те, чи вони голосували, чи ні - я про те, що ця вікова група - потенційні виборці Зєлєнского за соціодогією. А на носі вочевидь вибори. І у списки військових треба. Старші, після 40 навряд чи тягнутимуть за зєрмаків, а ці - можуть. Навіть попри полон. Згадаймо покійного Да Вінчі. Він Зєлєнского підтримував. Можливо через молодість. Тоді як Тавр - ні. Можливо через зрілість. Ось що я мав на увазі.
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19.04.2025 21:41 Відповісти
У Координаційному штабі висловили вдячність Об'єднаним Арабським Еміратам за сприяння в організації обміну.
Джерело: https://censor.net/ua/v3547716

Цікаво, яка участь ОАЕ у цьому ? Викупає їх ??
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19.04.2025 19:32 Відповісти
 
 