Більшість повернутих сьогодні з російського полону воїнів - це молодь після 2000 року народження, - Координаційний штаб. ФОТОрепортаж
Більшість із військових, яких вдалося повернути додому з російського полону у суботу, 19 квітня - це молодь після 2000 року народження.
Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ.
У штабі зазначили, що 19 квітня, напередодні свята Великодня, відбувся один з найбільших обмінів полоненими - з російської неволі звільнено 277 українських захисників та захисниць.
246 воїнів повернено в рамках обміну полоненими, ще 31 людину вдалося визволити поза обміном.
Серед звільнених сьогодні захисники з гарнізону Маріуполя, нацгвардійці, військові моряки, воїни ТрО, Державної спеціальної служби транспорту, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем.
У Координаційному штабі також розповіли, що більшість з тих, кого вдалося повернути – це молодь після 2000 року народження. Також своїх рідних побачить сьогодні жінка-військовослужбовиця, яка перебувала в неволі з травня 2022 року.
До рядового та сержантського складу належать 268 звільнених, повернуто також дев’ятьох офіцерів. Наші хлопці та дівчата боронили від ворога Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області та місто Маріуполь.
Загалом в межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року Координаційним штабом визволено 4552 українських громадян з російської неволі. Поза обмінами додатково звільнено з російської неволі 529 осіб.
У Координаційному штабі висловили вдячність Об'єднаним Арабським Еміратам за сприяння в організації обміну.
"Визволені оборонці отримають усю необхідну медичну допомогу. Усі звільнені пройдуть медичний огляд, отримають лікування, будуть забезпечені всім необхідним на перший час, а також отримають всі виплати грошового забезпечення за весь час перебування в полоні та одноразову матеріальну допомогу", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні, 19 квітня, Україна повернула із російського полону ще 277 захисників.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Держава Україна зробила все для того, щоб українська молодь не воювала на боці України. Призовний вік для мобілізації призначили 27 років. Студентам дали відтермінування. Після кількох гучних скандалів на концертах і в спортзалах ТЦК та СП отримали наказ ловити дідів за 40-50 по селах, а юних хіпстерів не чіпати.
Війна України проходить повз українську молодь.
Але ж це молодь. Вона сама шукає свою війну. Раз держава Україна не бере на війну на своєму боці, молодь йде в телеграм-канали і вступає у війну на боці ворога.
Насправді, їм байдуже, за кого воювати. Вони шукають не свободу своєї нації, а адреналін, гроші, визнання. Вони могли б бути хорошими розвідниками в ЗСУ. Але президент має стратегію не залучати свого виборця у війну і зберегти його для голосування. Тому молоді люди стають розвідниками не в ЗСУ, а в російській окупаційній армії. Вони ходять навколо наших військових, заводять знайомства, фотографують позиції. А потім російські ракети прилітають на позиції їхніх знайомих військових і "дітки" шукають нові знайомства і нові жертви.
Російське музло - це теж їхня війна. Це як зайняти окоп дорослих і встановити там свій прапор - а ось я слухаю російське музло і нічого ви мені не зробите, свідомити!
Звичайно, після початку повномасштабного вторгнення, молодь могла в обов'язковому порядку бути залучена до БЗВП. Це логічно для країни, яка бореться за виживання - щоб її молодь вміла поводитися зі зброєю, надавати першу домедичну допомогу, виживати у лісі, водити дрони. Тоді, на вишколах, молодь слухала б інші пісні і навряд чи після цього торчала б під дебільний рускій репчик.
Але маємо, що маємо - у нас вибори, а не війна. Тому ніяких вишколів. Замість них - кешбеки і голосування на Євробаченні.
Молодь не те, щоб погана. Просто вона така, якою її зробила українська держава - максимально далека від нашої війни. Тому замість повстанських пісень російське музло, а замість служби в ЗСУ - робота на окупантів.
Якщо говорити відверто, ми вже просрали покоління, якому зараз 15-25 років. Вони ніколи не зможуть зрозуміти, за що ця війна, чому нам треба перемогти, а не просто віддати землю і людей окупантам. Вони за мир, Тік-ток, чіпси Лейз і кока-колу. Чіназес, кек, лол, піс, лю.
Винятки є і це чудові діти, але це винятки. Ті, що за нас не завдяки, а всупереч.
Якщо ви не хочете, щоб діти били військових і крутили російську музику вдовам загиблих воїнів, дайте молоді можливість брати участь у війні на нашому боці. Без цієї можливості молодь і надалі буде сама шукати війну і знаходити в російських телеграм-каналах.
Це дуже неприємна і гірка правда, бо ніхто не хоче, щоб їхні діти воювали. Але вони будуть. Єдине питання - на чиєму боці.
Розрізнити зебіла - це як два пальці обісцяти )))
АЛЕ
Зеля знову ставить на посади зрадників.
Зеленський призначив на посаду Сумської ОВА людину сенатора ради федерації рф Деркача Олега Григорова.
Що молодь служить, як і старші покоління?
Чи, що молодь частіше потрапляє у полон?
Добре, що повернули дітей перед Великднем..рідним ж така радість
Джерело: https://censor.net/ua/v3547716
Цікаво, яка участь ОАЕ у цьому ? Викупає їх ??