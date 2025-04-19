Більшість повернутих сьогодні з російського полону воїнів - це молодь після 2000 року народження, - Координаційний штаб. ФОТОрепортаж

Більшість із військових, яких вдалося повернути додому з російського полону у суботу, 19 квітня - це молодь після 2000 року народження.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ.

У штабі зазначили, що 19 квітня, напередодні свята Великодня, відбувся один з найбільших обмінів полоненими - з російської неволі звільнено 277 українських захисників та захисниць.

246 воїнів повернено в рамках обміну полоненими, ще 31 людину вдалося визволити поза обміном.

Серед звільнених сьогодні захисники з гарнізону Маріуполя, нацгвардійці, військові моряки, воїни ТрО, Державної спеціальної служби транспорту, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем.

У Координаційному штабі також розповіли, що більшість з тих, кого вдалося повернути – це молодь після 2000 року народження. Також своїх рідних побачить сьогодні жінка-військовослужбовиця, яка перебувала в неволі з травня 2022 року.

До рядового та сержантського складу належать 268 звільнених, повернуто також дев’ятьох офіцерів. Наші хлопці та дівчата боронили від ворога Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області та місто Маріуполь.

Загалом в межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року Координаційним штабом визволено 4552 українських громадян з російської неволі. Поза обмінами додатково звільнено з російської неволі 529 осіб.

У Координаційному штабі висловили вдячність Об'єднаним Арабським Еміратам за сприяння в організації обміну.

"Визволені оборонці отримають усю необхідну медичну допомогу. Усі звільнені пройдуть медичний огляд, отримають лікування, будуть забезпечені всім необхідним на перший час, а також отримають всі виплати грошового забезпечення за весь час перебування в полоні та одноразову матеріальну допомогу", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 квітня, Україна повернула із російського полону ще 277 захисників.

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