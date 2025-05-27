Український дрон на оптоволокні пролетів 42 кілометри і знищив ворожий танк в ангарі поблизу Маріуполя. ВIДЕО
Оператор українського дрона на оптоволокні пролетів 42 кілометри і знищив ворожий танк в ангарі поблизу Маріуполя.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішої атаки опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+11 Amber
показати весь коментар27.05.2025 13:47 Посилання
+9 Владислав Александрович #602971
показати весь коментар27.05.2025 13:03 Посилання
+6 Русский Алкаш
показати весь коментар27.05.2025 13:26 Посилання
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2 мільярди євро лежить без діла, чекає розпилу. І це тільки за рік надонатили.
А відео вражає, особливо геймерів.
Дякуємо Петру Олексійовичу за постійну допомогу нашій арміі !!