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Український дрон на оптоволокні пролетів 42 кілометри і знищив ворожий танк в ангарі поблизу Маріуполя. ВIДЕО

Оператор українського дрона на оптоволокні пролетів 42 кілометри і знищив ворожий танк в ангарі поблизу Маріуполя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішої атаки опублікований у соцмережах

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Автор: 

армія рф (17713) Маріуполь (3243) танк (2079) знищення (7468) Донецька область (8724) дрони (4838) Маріупольський район (37)


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Топ коментарі
+11
Дрони на оптоволокні доставляє нашим Воінам Петро Порошенко !!
Дякуємо Петру Олексійовичу за постійну допомогу нашій арміі !!
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27.05.2025 13:47
+9
Можемо коли хочемо. Зараз би на такі дрони витратити кошти з Енергоатому, куди українці справно донатять щомісяця...
2 мільярди євро лежить без діла, чекає розпилу. І це тільки за рік надонатили.
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27.05.2025 13:03
+6
Виробник FPV, Україна. Вага разом з бобиною 6 кг. А якщо підприємство звільнити від усіх податків, то там десь 3000-6000 грн було би.
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27.05.2025 13:26
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Нє, Алєкс Скєла врізався у віконце каси.
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27.05.2025 13:20 Відповісти
Можемо коли хочемо. Зараз би на такі дрони витратити кошти з Енергоатому, куди українці справно донатять щомісяця...
2 мільярди євро лежить без діла, чекає розпилу. І це тільки за рік надонатили.
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27.05.2025 13:03 Відповісти
Это шо кабель 42км тянулся? Или как это работает
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27.05.2025 13:07 Відповісти
Ой не питайте кумe Дрон тягне 42 км кабелю.
А відео вражає, особливо геймерів.
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27.05.2025 13:12 Відповісти
кабель продається бухтами по 50км - розмір бухти досить компактний і коштує менше $500
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27.05.2025 13:14 Відповісти
А ще недавно 5км 1000 дол.
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27.05.2025 13:15 Відповісти
Виробник FPV, Україна. Вага разом з бобиною 6 кг. А якщо підприємство звільнити від усіх податків, то там десь 3000-6000 грн було би.
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27.05.2025 13:26 Відповісти
968 € - 50km
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27.05.2025 13:28 Відповісти
Так, як і в росіян, що тебе смущає?
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27.05.2025 13:21 Відповісти
Дрон во время полета производит оптоволокно необходимой длины
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27.05.2025 13:24 Відповісти
потом - отстрелялся и аккуратненько наматывает волокно обратно в бухту
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27.05.2025 13:56 Відповісти
Дрон на оптоволокні може у закритому приміщенні розвертатися на 360°?!
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27.05.2025 13:18 Відповісти
Так, розворот вражає, особливо комп'ютерних геймерів.

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27.05.2025 13:35 Відповісти
А що,думаєте ребро жорсткості кабеля не дозволить?
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27.05.2025 13:37 Відповісти
що саме вас так дивує?
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27.05.2025 14:05 Відповісти
ще 10 раз по 42, і до мацкви можна буде літати..
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27.05.2025 13:19 Відповісти
Значит нужно запустить 10 дронов!
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27.05.2025 13:25 Відповісти
+
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27.05.2025 13:23 Відповісти
Це неймовірно. Якщо це правда, а це правда - це реальний прорив за лінію фронту - що гарячий ніж в масло...! Респект!
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27.05.2025 13:30 Відповісти
Якщо це правда , то це пи.да всьому , думаєш тільки у нас волокно такої довжини є ((
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27.05.2025 15:37 Відповісти
А який сенс їм брехати. Теоретично це можливо. Перевірити неможливо
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27.05.2025 13:41 Відповісти
Дрони на оптоволокні доставляє нашим Воінам Петро Порошенко !!
Дякуємо Петру Олексійовичу за постійну допомогу нашій арміі !!
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27.05.2025 13:47 Відповісти
У того, хто тре коменти, на долонях ростиме волосся!
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27.05.2025 14:30 Відповісти
Може 102км?
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27.05.2025 14:58 Відповісти
Переживаєш щоб у Польщі тебе таким дроном не дістали ?
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27.05.2025 15:38 Відповісти
 
 