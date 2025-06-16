Комбат 47 ОМБр Ширшин отримав зауваження за заяви про "дебільні задачі": його визнали недисциплінованим

Робоча група, яка перевіряла ситуацію, опубліковану комбатом "Маґури" Ширшиним у соцмережах щодо низки неефективних рішень на фронті, визнала недисциплінованим самого Ширшина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин повідомив у фейсбуку.

"Після проведення "всебічної" перевірки робочою групою, дійшли до потужно-неочікуваного висновку:

"Капітан Ширшин виявився недисциплінованим, результатом чого стало поширення службової інформації в соцмережах і заслуговує на зауваження", - зауважив він.

На думку Ширшина, знайти недисциплінованого комбата виявляється легше, ніж вжити заходів щодо змін в підходах, побудови якісної роботи і недопущенні критичних ситуацій, з якими стикається багато підрозділів.

Що передувало?

Згодом повідомлялося, що за розпорядженням начальника Генерального штабу Збройних Сил України створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах.