16 950 74

Комбат 47 ОМБр Ширшин отримав зауваження за заяви про "дебільні задачі": його визнали недисциплінованим

Ширшин подав рапорт на звільнення

Робоча група, яка перевіряла ситуацію, опубліковану комбатом "Маґури" Ширшиним у соцмережах щодо низки неефективних рішень на фронті, визнала недисциплінованим самого Ширшина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин повідомив у фейсбуку.

"Після проведення "всебічної" перевірки робочою групою, дійшли до потужно-неочікуваного висновку:

"Капітан Ширшин виявився недисциплінованим, результатом чого стало поширення службової інформації в соцмережах і заслуговує на зауваження", - зауважив він.

На думку Ширшина, знайти недисциплінованого комбата виявляється легше, ніж вжити заходів щодо змін в підходах, побудови якісної роботи і недопущенні критичних ситуацій, з якими стикається багато підрозділів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я підтримував Курську операцію на перших етапах, але останні місяці складається враження, що нас намагаються стерти, - комбат 47 ОМБр Ширшин

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що комбат 47 ОМБр "Маґура" Ширшин подав рапорт на звільнення через "дебільні задачі" командування.

Своєю чергою Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи вчинок Ширшина, зауважив, що заява комбата 47 ОМБр Ширшина вимагає офіційної реакції Ставки та командування. Подальші дії на Курщині слід планувати тільки після After action review.

Згодом повідомлялося, що за розпорядженням начальника Генерального штабу Збройних Сил України створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах.

ширшин скрін

47 окрема механізована бригада (278) Ширшин Олександр (12)
+66
Мабуть "дисциплінований" - це той що мовчить та показово виконує дурнуваті розпорядження дурнуватого начальства (або кацапських агентів у якості керівників).
16.06.2025 16:15
+48
Все таки дійшли згоди що деякі задачі все ж дебільні?
16.06.2025 16:11
+42
"Прєбивая прєд ліцом начальствующім, імєй від ліхой і прідурковатий, даби разумєнієм своім
нє смущать начальство" (с)
16.06.2025 16:19
Коментувати
Все таки дійшли згоди що деякі задачі все ж дебільні?
16.06.2025 16:11
Гомосєкі. В поганому розумінні цього слова.
16.06.2025 16:12
а хіба є хороше?
17.06.2025 06:40
Мабуть "дисциплінований" - це той що мовчить та показово виконує дурнуваті розпорядження дурнуватого начальства (або кацапських агентів у якості керівників).
16.06.2025 16:15
"Прєбивая прєд ліцом начальствующім, імєй від ліхой і прідурковатий, даби разумєнієм своім
нє смущать начальство" (с)
16.06.2025 16:19
Кілька днів тому сусід приїхав з фронту у відпустку, цитую що фронтовики кажуть про командування вище батів - маленька совкова армія ніколи не переможе велику совкову армію.
16.06.2025 18:13
А мене сусід приїхав у відпустку з армії ...... та влаштувався на роботу)) його слова: "... нехай Сирський та Зеленський воює, а з мене досить з 2022..."
16.06.2025 20:00
Це арестович вже кілька років тилдичить. Але ж "він зрадник і то російське іпсо".
17.06.2025 11:52
Кацап ("чілавєк русскай культури") Люся Арестович вербує прихильників загортаючи у подібну правду кацапську пропаганду. Не дивно що деякі гупі йому вірять.
17.06.2025 13:12 Відповісти
Ну... Хто заважає мислити критично? Розрізняти кацапські наративи і правильні речі? Я скажу хто заважає. Той, хто замість освіти, навчання, аналізу, мотивації впроваджує заборони, осудження, та інші "мовні патрулі". Саме це розколює суспільство та робить з людей гупі. Шо до конкретно арестовича, то він говорить про багато гірких, образливих, але правдивих речей, про які майже ніхто більше говоритии не наважується. А пропаганда - так, також є. Та навіщо її слухати?
17.06.2025 14:03
От і я кажу - хто вам заважає мислити критично та не слухати Люсю й не рекламувати його на Цензорі?
Вигадані російською пропагандою "мовні патрулі" роблять з людей гупі?! Ви знаєте що таке гупі?
Здебільшого люди самі з себе роблять гупі слухаючи та переповідаючи тих в кого геть гнила репутація.
17.06.2025 14:24
Гупі це ті, в кого працює рефлекторна дуга замість розуму. "Репутація - ніззя слухать", "незручний факт - кацапське іпсо".
Просто цікаво: А чому раптом Вам спала така думка, що Ви можете комусь говорити, кого слухати, а кого не слухати? Є людина. Є її судження. Деякі з яких ОСОБИСТО МЕНІ здаються правильними, а деякі - неправильними. На цьому все. Хоч це арестович, хоч Папа римський.
І да, гупі - то рибки
А ось мовний патруль на сайті тсн.
https://tsn.ua/********/movniy-patrul-v-ivano-frankivsku-mer-marcinkiv-rozpoviv-yak-diyatimut-inspektori-2657811.html
Чи тсн - то кацапський агент?
17.06.2025 14:52
У вас не надто бурхлива фантазія що малює вам у моїх словах щось неіснуюче?
Я написав лише те що написав.
1. Де в мене про "ніззя слухати"? Вівцям не заборонено слухати свого "пастиря".
2. Це вам спала думка що мені спала думка...
Ви простеньке питання не зрозуміли: "...хто вам заважає мислити критично та не слухати Люсю й не рекламувати його на Цензорі?"?
Це відповідь на ваше попереднє: "Хто заважає мислити критично?". Невже це так важко збагнути, чи ви вже забулися про те що писали (як гупі)?
То де у моєму питанні якась "заборона "?
Навіщо ви рекламуєте кацапську агентуру на Цензорі?
3. "Той, хто замість освіти, навчання, аналізу, мотивації впроваджує заборони, осудження, та інші "мовні патрулі"".
Так хто запроваджує "мовні патрулі" - держава (бо ви повторюєте саме кацапську ІПСО), чи окремі представники громадськості у окремо взятому місті що обіцяли перевіряти заклади що надають послуги населенню?
17.06.2025 17:48
Ну фантазія так... Бурхлива... Давайте спочатку, бо просто не люблю, коли через "прєлєсті епістолярного жанру" виникає недорозуміння.
1. Моя теза була така: Хто заважає мислити критично? Тобто, я вважаю, що людина, яка критично мислить, може дозволити собі слухати кого завгодно і що завгодно, беручі для себе те, що вважає корисним.
Ви відповідаєте: ...хто вам заважає мислити критично та НЕ слухати Люсю - з цього я роблю висновок, що Вм пропонуєте мені НЕ слухати арестовича
Далі Ви кажете: ...гупі слухаючи та переповідаючи тих в кого геть гнила репутація - з цього я роблю висновок, що Ви пропонуєте НЕ слухати людей з "гнилою" репутацією, щоб не перетворитися на гупі.
2. Якщо у Ваших висловах не було такого підтексту, а це дійсно було просте питання, то сорян, відповідаю на просте питання: мені ніхто не заважає НЕ СЛУХАТИ арестовича. І я так само хочу, щоб мені ніхто не заважав СЛУХАТИ арестовича чи будь кого іншого. Я буду слухати те, що вважаю за потрібне і обговорювати те, що вважаю за потрібне. Я з радістю подискутую з Вами по конкретних питаннях риторики арестовича чи когось іншого. І можливо, зміню своє ставлення.
3. До арестовича є претензії, значно серйозніші за кацапські наративи. Якщо хочете, розповім окремо. Але є питаннях, в яких він абсолютно правий і попереджав про них задовго. Чому б це не обсудити? Де тут реклама?
4. Щодо мовних патрулів. Держава повинна жорстко припиняти такі ініціативи. Просто і виключно через те, що є стаття 10 Конституції України. Якщо не припиняє - значить підтримує. Як і свавілля ТЦК і ситуацію в армії.
І зразу скажу, що я проти російської мови. Але те, що держава витворяє з українською - просто ні в які ворота. Також можу написати окремо, якщо хочете.
17.06.2025 19:34
1. На мою думку українці з розвиненим критичним мисленням слухати Арестовича можуть лише дослідницькою (ентомологічною наприклад) метою, а не переповідати мов то Люся відкрив що Дніпро впадає в Чорне море, ще й щось там обговорювати.
2. Так, це просте питання, см п. 1.
3. См. п. 1. Реклама там 17.06.2025 11:52 , і це очевидно.
4. Так, держава повинна...
А що "держава витворяє з українською"? Може держава (згідно закону) вимагає від нардепа Бужанського не використовувати російську у спілкуванні з пресою чи у ВР?
17.06.2025 22:14
Біда... Давайте я розтлумачу Вам зміст мого першого посту, з якого почалася наша бесіда. В контексті всієї новини про комбата він означає наступне: "людина кілька років в публічному просторі неодноразово звертала увагу на цю проблему, але замвсть того, щоб визнати і діяти, просто об'явили це кацапським наративом і продовжили потужно волати в єдиному марафоні". Цією людиною виявився, припустимо, зрадник і кацапський агент арестович. І шо? Шо від цього змінилося в контексті проблеми, яка обговорююється? Був би це портніков - я б написав "портніков". Або зеленський, або Залужний, або порошенко, або блогер Василь. Якщо в мемуарах гітлера є інформація, як перемогти кацапів, то треба читати мемуари гітлера. І отримувати звідти корисну інформацію, а шкідливу - не отримувати. Це і є критичне мислення.
Якщо Ви знаєте когось крім арестовича, хто послідовно, обгрунтовано і багаторазово висвітлював обговорювану проблему на багатомільйонну аудиторію - напишіть (з посиланням). Явидалю з цієї гілки всі свої пости про арестовича.
18.06.2025 08:37
Може й біда..., особливо коли людина пропонує мислити критично після того як прорекламувала маячню Арестовича.
Загальні слова ні про що.
Ні українські сили оборони, ні російські війська не є якоюсь уявною "радянською армією". Пострадянськими можна назвати, але радянськими - ні.
Я не знаю що там вам висвітлював інфобізнесмен-вербувальник Арестович, але й без нього про проблеми української армії можуть розповісти мільйони українців яким Люся радив розбирати "тривожні валізки".
На вашому небосхилі лише Люся, окрім нього більше ніхто не знає про будову війська, ніхто не знає - яка армія не переможе яку. Він вам розповів що Залужний пропонував переводити армію на дивізійно-корпусну систему ще влітку 2022 (коли Люся облизував Єрмака)?
Не треба нічого видаляти - місцевим подобається читати пости жертв вербовки Арестовича. Навіть серед військових є його завзяті адепти (як мінімум двоє з них відмовилися від нагород на знак протесту проти санкцій що впровадили проти Люсі РНБОУ та Блазень)...
18.06.2025 12:09
1. Знаєте, є таке поняття в психології "когнітивна складність". Одне з визначень - це кількість параметрів, які враховує людина під час формування судження. Люди з низькою когнітивною складністю (по-вашому гупі) використовують тільки один параметр: добре-погано, подобається-не подобаєтся, агент-не агент. І діють відповідно до цього одного крітерія. А світ набагато складніший, ніж чорне та біле. Навіщо себе оьмежувати примітивними рамками?
2. Було ж просте питання, як Ви любите: ...назвіть людину, яка публічно і систематично... А Ви - мільйони українців знають... Саме це загальні слова, ні про що.
3. Армія не радянська, а пострадянська - гаразд, можливо так і є. Але ЧОМУ? Арнументуйте, подискутуємо.
4. Зараз ще прорекламую арестовича: особисто я на даний момент вважаю його одним з найбільших злодіїв в ******** українській історії і ставлю в один ряд з ющенко, порошенко і зеленським.
5. Так, арестович неодноразово говорив про те, що Залужний наполягав на дивізійно-корпусній системі.
6. Ви самі щойно прорекламували арестовича . Не знав, що хтось відмовився від нагород. Полізу пошукаю.
18.06.2025 13:38
1. Є такий тип жінок що хочуть вигідно вийти заміж, то деяки з них ходять на курси де їх навчають здаватися розумнішими ніж вони є насправді. Зокрема їх навчають використанню "розумних слів" та примітивним психологічним прийомам...
Ваше уявлення про те що я маю на увазі коли пишу про "гупі" - хибне. Все набагато простіше: гупі - це ті в кого надто коротка пам'ять.
Копрофаги й про лайно кажуть що воно не "чорно-біле", бо воно їм просто подобається.
2. Я не слухаю Арестовича, тому не можу судити наскільки то воно "систематично" та який вихлоп з його балаканини (окрім того що він дискредитуючи ЗСУ заробляє собі на хліб та політичні бали).
Якщо на вашому обрії лише Люся, а самому пошукати - чогось не вистачає, пара прикладів: Юрій Бутусов, Сергій Кривонос, Борислав Береза, Валерій Маркус, Ігор Лапін...
3. Тому що я служив і в радянській.
Про що дискутувати з тим хто в п. 4 зліпив до купи Арестовича, Ющенка, Порошенка та Зеленського?
6. Кому й плювок у пику - то "реклама".
Ви коли мені пропонували щось розповісти про Арестовича - не думали що я можу знати набагато більше ніж ви собі уявляли про мої знання? Розповісте про Люсю та Автомайдан?
18.06.2025 14:57
О! Ющенко, порошенко, зеленський, арестович... Я навмисне це зробив. Розумна людина, людина високої когнітивної складності, перед усім поцікавилася б, ЧОМУ хтось зібрав їх до купи. Тому, що це ж банально цікаво: чому хтось думає так, а не інакше. Але ніт: Ви чогось не рузуміїте, з чимось не згодні - все, перед Вами ворог, "про що можна розмовляти". Далі мені з Вами не цікаво, дякую за бесіду.
Доречі, про пам'ять гупі то міф. Дослідження його спростували.
18.06.2025 15:22
🤣
Ще й гугло-зоолог.
Це загально відома метафора, а не медичний діагноз. Але вий цього не знали, бо фантазували про те що я мав на увазі кажучи про гупі...
Ну так, а як ще з'їхати з того що прорекламував Люсю на Цензорі...?
Спочатку: "не все так однозначно", "Арестович поганий, я навить пишу його з маленької букви, але все одно його (частково) люблю".
А після того як я написав що дискусії не буде обов'язково треба було написати: "сам ти мені не цікавий"...
18.06.2025 15:59
Ту паскуду абдрістовану потрібно було на пляшку посадити ще під час АТО.
17.06.2025 17:22
Так і е
17.06.2025 05:35
А ще дисциплінованіший той, хто вчасно підлизне владі ,плюне в "неудобного" ,ну типу мадяра. І зразу посаду отримає.
17.06.2025 08:34
Ну хіба сирський і його сране оточення признає свої помилки , які коштували життя сотням тисяч українських воїнів? Та ніколи !!!
16.06.2025 16:16
Він дисциплінований сраколиз. А сирок, це оточення ОПи
16.06.2025 18:44
Щось ти олежику "загнув"-і про "сотні тисяч" загиблих і про оточення Сирського.У тебе всі погані й срані-один ти експердун з французських країв.Приїдь,покажи як потрібно,зроби краще,якісніше!
А ще краще йди нах. і не заважай хлопцям робити добру справу.Стараються,роблять -як можуть і вміють,-честь і слава їм за це!
16.06.2025 19:33
Ну а що там хорошого. Ви на мапу давно дивились ?
16.06.2025 20:18
ТутАхламон .Зелений випердок більше знає чим Воїн.Чмирі зелені.
17.06.2025 12:19
....і відправили на Східний фронт
16.06.2025 16:16
Дебільні задачі - військова таємниця, бо у військовий час вони несанкціоновано розкривають ментальний стан тих, хто ставить дебільні задачі підлеглим, чим може скористуватися ворог.
16.06.2025 16:17
На 12 рік війни треба було вже навчитися чомусь.
17.06.2025 09:33
,,Чим більше в армії дубів(генералів) , тим міцніша оборона " , а в прсрачі винен комбат , або солдати -- так виходить?
16.06.2025 16:22
Надпотужно-неочікувано!
16.06.2025 16:23
З самого початку зрозуміло, що іншої відповіді очікувати і не могло бути. Хто з вищого керівництва, будь то військове чи державне, захоче вислуховувати в свою адресу критику.
16.06.2025 16:24
Завтра і Драпатого об'являть недисциплінованим. За правду про методи управляння Сирського-Зеленського.
16.06.2025 16:32
Jun 15

Армія тримається на харчах, але її воля до бою, здатність витримувати і знищувати ворога - у руках її командування. Є величезна різниця між підрозділом, що просто виживає, і підрозділом, що реально воює. Почнемо з того, що це не звернення до конкретного командування, але це те, чого, на мою думку, критично не вистачає в розумінні серед офіцерського корпусу України. Посередній офіцер у мирний час впливає на боєготовність - що іноді можна проігнорувати. Але посередній або некомпетентний офіцер під час війни призводить до загибелі солдатів і знижує бойовий дух підрозділу та його здатність утримувати оборону чи здійснювати наступальні дії. Ми втратили більше людей через неякісне командування, ніж від дій Росії. Повторю ще раз: як солдат із лютого 2022 року, я стверджую, що ми втратили більше людей через погане керівництво та радянське мислення, ніж від прямих дій Росії. Офіцерський корпус України поводиться як кастова система недоторканних або "армійських князів". Замість того, щоб дбати про нормальні умови життя солдатів, більшість керівництва більше турбується про наявність душу, приватної кімнати тощо. Ця система дозволяє некомпетентним офіцерам не лише уникати відповідальності, але й отримувати підвищення чи переводитися на інші посади, щоби уникнути паперової тяганини або щоб командир бригади чи батальйону, який їх призначив, не мав потреби знижувати в званні друзів чи розбиратися з наслідками. Така система кумівства має прямий вплив на ситуацію на передовій. Реальний приклад - 59-та бригада. Після того як Сухаревського перевели до СБС, командування передали Шевчуку. У перші два місяці свого командування він відправляв офіцерів розвідки в штурмові дії, що призвело до загибелі та важких поранень серед тих, хто не мав жодного стосунку до бойових операцій. Це підірвало не лише моральний дух, а й ефективність підрозділу. Він відправляв солдатів на недосяжні позиції без жодної надії на підкріплення або навіть на виживання. Понад 16 місяців знадобилося, щоб його зняли з посади. 16 місяців рішень, які коштували десяткам, а можливо й сотням людей життя. Такі ситуації - частина проблеми у Сухопутних військах України. Корпус сержантів не був належним чином сформований із початку повномасштабної війни у 2022 році, а офіцерський корпус продовжує жити за радянськими шаблонами, де провали прикриваються, а платять за це солдати. Ми проливаємо кров за Україну, ми вмираємо за Україну, ми боремося заради наших дітей, дружин, синів і дочок - у той час як офіцери, яким байдуже, які не мають мотивації, не мають права командувати, продовжують робити помилки, що ведуть до безглуздих смертей. Я не можу говорити про рівень вище батальйону, але враховуючи останні заяви офіцерів, які намагалися змінити систему та були змушені подати у відставку - це має стати сигналом для тих, хто при владі. Потрібні зміни, якщо ми хочемо зберегти свободу наступного покоління, українську ідентичність і продовжити шлях до демократії. За нинішніх темпів ці офіцери й надалі заповнюватимуть кладовища хоробрими, мужніми українцями без жодної обґрунтованої причини. Саме тому я більше не поведу хоробрих чоловіків і жінок у саме пекло бою, якщо не знатиму, що в тилу є офіцер, якому не байдуже наше життя й який хоче виконати місію разом із нами. Найцінніше, що ми маємо - це наші люди, наш розум, наша здатність мислити. Ми повинні закарбувати віру в те, що люди важливіші за метри й медалі - наразі цього, на жаль, немає. Серед нас є м'ясники, серед нас є виродки, і ці офіцери мають бути негайно усунуті, якщо ми хочемо перемогти в цій війні і зберегти нашу державу. Якщо ти офіцер і читаєш це, або ти людина при владі - політичній чи будь-якій іншій - і це тебе злить, подивися на шість питань нижче. Якщо ти не проходиш хоча б на 75% - ти, швидше за все, і є проблема. Або проблема - це командування над тобою. На дворі 2025 рік - настав час, щоби разом із росіянами в полі померло і радянське мислення.
16.06.2025 16:32
"радянське мислення" , нажаль, помирає лише з його носіями.
Не мені казати, що робити воїнам в тому разі, коли командир виявився відвертим "совком", мародером, "м'ясником", злочинцем, саботажником, зрадником.
Хай кожен сам робить належні висновки.
17.06.2025 10:39
збс, і ворогів не треба
16.06.2025 16:35
https://x.com/RyanO_ChosenCoy





https://x.com/RyanO_ChosenCoy

Ryan O'Leary



https://x.com/RyanO_ChosenCoy

@RyanO_ChosenCoy


Ось одна з причин, чому я вирішив закрити "Chosen Роту". Це суперечить моїм переконанням і цінностям - вести людей на забій без жодної причини. Це суперечить моїм принципам - воювати без належної інформації. І це суперечить моїй суті - відправляти людей у бій, не маючи всієї необхідної інформації для виконання завдання. Ця проблема існує в Україні ще з 2022 року. Офіцери часто більше дбають про нагороди, про особисту вигоду, про що завгодно, тільки не про завдання, яке стоїть перед нами: вступити в бій, знищити й перемогти ворога. Хоча мені й траплялися достойні командири на деяких рівнях, завжди знаходилися ті, хто не лише не покращував ситуацію, а ще й наражав людей на смерть - або рано чи пізно це зробить. Проблема в Україні - не в нестачі людей. Основна проблема - у статусі "недоторканної касти", який ми надали офіцерам, і тій владі, яку вони мають. Якщо офіцер не розбирається в базових речах - хто, що, коли, де, чому (5W) - перед будь-яким бойовим завданням, хоч це оборона, хоч наступ, то він не повинен бути на посаді. Дуже часто провину звалюють на рядових, хоча насправді відповідальність лежить на командуванні. Жоден боєць не буде воювати за офіцера, в якого не вірить. Жоден боєць не піде вперед, знаючи, що командування його не прикриє. Це - війна на виснаження. І саме рядові мають більшу цінність, ніж офіцери, у будь-який день тижня, бо саме ми займаємо окопи, підвали, бойові позиції. Настав час вирішити ці проблеми.
16.06.2025 16:38
Значить, керівництво армії та країни все влаштовує.Нам пі*да
16.06.2025 16:39
"Ех,капітан! Ніколи ти не будеш майором..."
16.06.2025 16:47
У нас в частині в 90-х роках, таких чесних називали "пятнадцатілєтній капітан".
17.06.2025 06:10
Це стандартна ситуація. Я також отримав догану за те що написав скаргу в міністерство за неякісні **********. Догану дали також головному сержанту та комбату за те що не можуть контролювати мої дії. Але самий гівнистий майор зголосився з іншими полковниками що я таки нічого " поганого" по суті не зробив. Написав в міністерство що привозять гівно, яке руйнує озброєння і небезпечне до використання особовим складом. Ха ха ха.
16.06.2025 16:59
"Я начальник, ти дурак". Класика.
16.06.2025 17:18
Кінчені покидьки
16.06.2025 17:29
Ку
16.06.2025 18:06
Те, кого назвали дебилами,проверили и обозвали обидчика недисциплинированным,квартальное шоу продолжается.
16.06.2025 18:08
Народовладдя у дії
16.06.2025 19:54
Ось ще приклад не дісціплінованості - а зеленский так турбується - https://www.youtube.com/shorts/0Sbmjct9Wzs
А як піда..и українськи підтримують зеленского - 73%. Вас ган...ів, хочаб на тиждень туди, на фронт.
16.06.2025 19:55
До командування одна вимога нахвалювати зелені перемоги, націловувати вищестоящу дупу
Порушення дисципліни не вітається
16.06.2025 20:20
"Після проведення "всебічної" перевірки" головне не вийти на самих себе
16.06.2025 20:24
шкода комбата, тепер його зжерут можливо разом з підрозділом
16.06.2025 20:35
надо было раппорт в армии+ писать!..бешкетник!)))
16.06.2025 20:36
Якщо верховний ішак ( воно ж головком) безтолковий дебіляка, то які ще можуть бути задачі.
16.06.2025 21:12
Капітана зробити лейтенантом, і дати взвод, не більше.
Відповідати на скиглення охлосу не збираюсь.
Чому?
Тому , що ви, за допомогою Бутусова, 21 квітня 2019 року
прогнали, нарешті, ненависного вам "барігу" Вальцмана, який "братавбив у трусіках",
сдєлалі нас всєх вмєстє,
всадовили собі на шию гундосого верховного головнокомандуючого,
чотирикратного ухилянта, який ЗРОБИВ ВСЕ для сприяння швидкого захоплення столиці.
А коли це не вдалось, робить все, щоб Україна не встояла.
В тому числі і несправедливу мобілізацію.
Усунули від керівництва команду генерала Залужного.
А тепер сопливий капітан ниє, що несправедливість, і дають "дебільні завдання"!
А що ви розраховували отримати від антимайданівців, обираючи їх на виборах ??????????
16.06.2025 21:26
дисциплинированный это который на смерть пошлет своих солдат. а потом еще и звездочку за это получит. А этот какой то не такой, опасный. В Советской Армии таких посылали на принудительную психическую экспертизу и признавали дураками. Мы похоже уже недалеко от этого. Раз он такой плохой, так чего ж его на передке три года держат???
16.06.2025 21:38
Хто б сумнівався! Невістка... Хіба можуть помилятись і посилати українців на вірну смерть сивочолі генерали, котрі закінчували Академії Генерального штабу СРСР ще за царя Брежнєва?
16.06.2025 21:42
Зроблять агентом кремля. Ну просто Оруелівський "1984". Війна це мир, добро це зло.
16.06.2025 21:54
Правильно, гнати таки втри шиї. От генерал Содоль - дисциплінований, а тому молодєц. Шана і подяка йому і підвищення по службі!
16.06.2025 22:22
Військова клоунада продовжується
16.06.2025 22:48
Не заважайте своєю критикою високому начальству потужно крокувати в НАТО. Ми ж наче туди йдемо? А на ділі чомусь дуже нагадуємо свого ворога, який до солдата відноситься, як до сміття.
17.06.2025 00:59
Хто всрався? Невістка.,,
17.06.2025 03:03
я також зауваження якось отримував)))
17.06.2025 08:56
В НАС ХИБА ДИСЦИПЛІНОВАНІ ТІЛЬКИ ПРОКУРОРИ, ТАМОЖЕННИКИ, СУДДІ, МЕНТИ..
17.06.2025 09:48
дисциплінований, це той що народ перетворює на м'ясо. а цей нє, не годиться. тилові козли зробили зауваження і швидко здриснули.
17.06.2025 10:44
https://www.youtube.com/@sviydosvogo СВІЙ ДО СВОГО ПО СВОЄ

Американський доброволець Раян О'Лірі, командир підрозділу Chosen Company: Ми втратили більше людей через неякісне командування, ніж від дій Росії. Я закриваю "Chosen Роту", так як вести людей на забій без жодної причини - це суперечить моїм переконанням і цінностям. Повторю ще раз: як солдат із лютого 2022 року, я стверджую, що ми втратили більше людей через погане керівництво та радянське мислення, ніж від прямих дій Росії. Офіцерський корпус України поводиться як кастова система недоторканних або "армійських князів". Замість того, щоб дбати про нормальні умови життя солдатів, більшість керівництва більше турбується про наявність душу, приватної кімнати тощо. Ця система дозволяє некомпетентним офіцерам не лише уникати відповідальності, але й отримувати підвищення чи переводитися на інші посади, щоби уникнути паперової тяганини або щоб командир бригади чи батальйону, який їх призначив, не мав потреби знижувати в званні друзів чи розбиратися з наслідками. Така система кумівства має прямий вплив на ситуацію на передовій. Реальний приклад - 59-та бригада. Після того як Сухаревського перевели до СБС, командування передали Шевчуку. У перші два місяці свого командування він відправляв офіцерів розвідки в штурмові дії, що призвело до загибелі та важких поранень серед тих, хто не мав жодного стосунку до бойових операцій. Це підірвало не лише моральний дух, а й ефективність підрозділу. Він відправляв солдатів на недосяжні позиції без жодної надії на підкріплення або навіть на виживання. Понад 16 місяців знадобилося, щоб його зняли з посади. 16 місяців рішень, які коштували десяткам, а можливо й сотням людей життя. Такі ситуації - частина проблеми у Сухопутних військах України. Корпус сержантів не був належним чином сформований із початку повномасштабної війни у 2022 році, а офіцерський корпус продовжує жити за радянськими шаблонами, де провали прикриваються, а платять за це солдати. Ми проливаємо кров за Україну, ми вмираємо за Україну, ми боремося заради наших дітей, дружин, синів і дочок - у той час як офіцери, яким байдуже, які не мають мотивації, не мають права командувати, продовжують робити помилки, що ведуть до безглуздих смертей. Я не можу говорити про рівень вище батальйону, але враховуючи останні заяви офіцерів, які намагалися змінити систему та були змушені подати у відставку - це має стати сигналом для тих, хто при владі. Потрібні зміни, якщо ми хочемо зберегти свободу наступного покоління, українську ідентичність і продовжити шлях до демократії. За нинішніх темпів ці офіцери й надалі заповнюватимуть кладовища хоробрими, мужніми українцями без жодної обґрунтованої причини. Саме тому я більше не поведу хоробрих чоловіків і жінок у саме пекло бою, якщо не знатиму, що в тилу є офіцер, якому не байдуже наше життя й який хоче виконати місію разом із нами. Найцінніше, що ми маємо - це наші люди, наш розум, наша здатність мислити. Ми повинні закарбувати віру в те, що люди важливіші за метри й медалі - наразі цього, на жаль, немає. Серед нас є м'ясники, серед нас є виродки, і ці офіцери мають бути негайно усунуті, якщо ми хочемо перемогти в цій війні і зберегти нашу державу. Якщо ти офіцер і читаєш це, або ти людина при владі - політичній чи будь-якій іншій - і це тебе злить, подивися на шість питань нижче. Якщо ти не проходиш хоча б на 75% - ти, швидше за все, і є проблема. Або проблема - це командування над тобою. На дворі 2025 рік - настав час, щоби разом із росіянами в полі померло і радянське мислення. Нас більше не можна вести на забій, обіцяючи мінімум і покладаючи наші життя в руки тих, кому байдуже. 1. Я довіряю своєму командиру роти й впевнений, що він зробить усе можливе, щоб витягти мене з хрінової ситуації. 2. Я вірю, що командування діє в моїх інтересах під час планування оборони передових позицій. 3. Я знаю, що мої офіцери зроблять усе, щоб забрати мене з позиції, якщо виникнуть проблеми і росіяни зможуть закріпитися. 4. Перед кожною операцією я отримую всю необхідну інформацію про цілі й маю змогу надати зворотний зв'язок, щоб успішно виконати завдання. 5. Нам надають усю інформацію, необхідну для того, щоби не лише вести бій, а й витісняти російські сили. 6. Я вірю, що командування моєї бригади чи батальйону прийде мені на допомогу й зробить усе можливе, щоб витягти мене з поганої ситуації. Якщо ви не отримуєте значно вище 75% позитивних відповідей на ці шість питань - ви не справляєтесь із командуванням і маєте бути негайно усунуті. Ось одна з причин, чому я вирішив закрити "Chosen Роту". Це суперечить моїм переконанням і цінностям - вести людей на забій без жодної причини. Це суперечить моїм принципам - воювати без належної інформації. І це суперечить моїй суті - відправляти людей у бій, не маючи всієї необхідної інформації для виконання завдання. Ця проблема існує в Україні ще з 2022 року. Офіцери часто більше дбають про нагороди, про особисту вигоду, про що завгодно, тільки не про завдання, яке стоїть перед нами: вступити в бій, знищити й перемогти ворога. Хоча мені й траплялися достойні командири на деяких рівнях, завжди знаходилися ті, хто не лише не покращував ситуацію, а ще й наражав людей на смерть - або рано чи пізно це зробить. Проблема в Україні - не в нестачі людей. Основна проблема - у статусі "недоторканної касти", який ми надали офіцерам, і тій владі, яку вони мають. Якщо офіцер не розбирається в базових речах - хто, що, коли, де, чому (5W) - перед будь-яким бойовим завданням, хоч це оборона, хоч наступ, то він не повинен бути на посаді. Дуже часто провину звалюють на рядових, хоча насправді відповідальність лежить на командуванні. Жоден боєць не буде воювати за офіцера, в якого не вірить. Жоден боєць не піде вперед, знаючи, що командування його не прикриє. Це - війна на виснаження. І саме рядові мають більшу цінність, ніж офіцери, у будь-який день тижня, бо саме ми займаємо окопи, підвали, бойові позиції. Настав час вирішити ці проблеми.
17.06.2025 11:38
Совєцьке мислення полягає в тому, що людина розцінюється як ресурс та витратний матеріал. У нас це не тільки на війні, просто там видно виразніше. "Україна понад усе" - калірований совок, тому що правильно "Людина понад усе". Але тим, хто віддає дебільні накази фіолетово і на той і той лозунг, бо в них тільки "Бабло понад усе"
17.06.2025 12:11
угу... І чого люди не хочуть в армію?.. Чого стільки СЗЧ?.. Чому мобілізація так погано йде?..
17.06.2025 12:48
Зеленский хочет чтобы держали до конца иначе не дадут помощи. Если что то нетак то не дисциплинированых будут наказывать
17.06.2025 13:05
 
 