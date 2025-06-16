Комбат 47 ОМБр Ширшин получил замечание за заявления о "дебильных задачах": его признали недисциплинированным

Рабочая группа, которая проверяла ситуацию, опубликованную комбатом "Магуры" Ширшиным в соцсетях относительно ряда неэффективных решений на фронте, признала недисциплинированным самого Ширшина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин сообщил в фейсбуке.

"После проведения "всесторонней" проверки рабочей группой, пришли к мощно-неожиданному выводу:

"Капитан Ширшин оказался недисциплинированным, результатом чего стало распространение служебной информации в соцсетях и заслуживает замечания", - отметил он.

По мнению Ширшина, найти недисциплинированного комбата оказывается легче, чем принять меры по изменению в подходах, построению качественной работы и недопущении критических ситуаций, с которыми сталкиваются многие подразделения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я поддерживал Курскую операцию на первых этапах, но последние месяцы складывается впечатление, что нас пытаются стереть, - комбат 47 ОМБр Ширшин

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что комбат 47 ОМБр "Магура" Ширшин подал рапорт на увольнение из-за "дебильных задач" командования.

В свою очередь Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя поступок Ширшина, отметил, что заявление комбата 47 ОМБр Ширшина требует официальной реакции Ставки и командования. Дальнейшие действия на Курщине следует планировать только после After action review.

Впоследствии сообщалось, что по распоряжению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях.