Комбат 47 ОМБр Ширшин получил замечание за заявления о "дебильных задачах": его признали недисциплинированным
Рабочая группа, которая проверяла ситуацию, опубликованную комбатом "Магуры" Ширшиным в соцсетях относительно ряда неэффективных решений на фронте, признала недисциплинированным самого Ширшина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин сообщил в фейсбуке.
"После проведения "всесторонней" проверки рабочей группой, пришли к мощно-неожиданному выводу:
"Капитан Ширшин оказался недисциплинированным, результатом чего стало распространение служебной информации в соцсетях и заслуживает замечания", - отметил он.
По мнению Ширшина, найти недисциплинированного комбата оказывается легче, чем принять меры по изменению в подходах, построению качественной работы и недопущении критических ситуаций, с которыми сталкиваются многие подразделения.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что комбат 47 ОМБр "Магура" Ширшин подал рапорт на увольнение из-за "дебильных задач" командования.
В свою очередь Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя поступок Ширшина, отметил, что заявление комбата 47 ОМБр Ширшина требует официальной реакции Ставки и командования. Дальнейшие действия на Курщине следует планировать только после After action review.
Впоследствии сообщалось, что по распоряжению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях.
нє смущать начальство" (с)
Вигадані російською пропагандою "мовні патрулі" роблять з людей гупі?! Ви знаєте що таке гупі?
Здебільшого люди самі з себе роблять гупі слухаючи та переповідаючи тих в кого геть гнила репутація.
Просто цікаво: А чому раптом Вам спала така думка, що Ви можете комусь говорити, кого слухати, а кого не слухати? Є людина. Є її судження. Деякі з яких ОСОБИСТО МЕНІ здаються правильними, а деякі - неправильними. На цьому все. Хоч це арестович, хоч Папа римський.
І да, гупі - то рибки
А ось мовний патруль на сайті тсн.
https://tsn.ua/********/movniy-patrul-v-ivano-frankivsku-mer-marcinkiv-rozpoviv-yak-diyatimut-inspektori-2657811.html
Чи тсн - то кацапський агент?
Я написав лише те що написав.
1. Де в мене про "ніззя слухати"? Вівцям не заборонено слухати свого "пастиря".
2. Це вам спала думка що мені спала думка...
Ви простеньке питання не зрозуміли: "...хто вам заважає мислити критично та не слухати Люсю й не рекламувати його на Цензорі?"?
Це відповідь на ваше попереднє: "Хто заважає мислити критично?". Невже це так важко збагнути, чи ви вже забулися про те що писали (як гупі)?
То де у моєму питанні якась "заборона "?
Навіщо ви рекламуєте кацапську агентуру на Цензорі?
3. "Той, хто замість освіти, навчання, аналізу, мотивації впроваджує заборони, осудження, та інші "мовні патрулі"".
Так хто запроваджує "мовні патрулі" - держава (бо ви повторюєте саме кацапську ІПСО), чи окремі представники громадськості у окремо взятому місті що обіцяли перевіряти заклади що надають послуги населенню?
1. Моя теза була така: Хто заважає мислити критично? Тобто, я вважаю, що людина, яка критично мислить, може дозволити собі слухати кого завгодно і що завгодно, беручі для себе те, що вважає корисним.
Ви відповідаєте: ...хто вам заважає мислити критично та НЕ слухати Люсю - з цього я роблю висновок, що Вм пропонуєте мені НЕ слухати арестовича
Далі Ви кажете: ...гупі слухаючи та переповідаючи тих в кого геть гнила репутація - з цього я роблю висновок, що Ви пропонуєте НЕ слухати людей з "гнилою" репутацією, щоб не перетворитися на гупі.
2. Якщо у Ваших висловах не було такого підтексту, а це дійсно було просте питання, то сорян, відповідаю на просте питання: мені ніхто не заважає НЕ СЛУХАТИ арестовича. І я так само хочу, щоб мені ніхто не заважав СЛУХАТИ арестовича чи будь кого іншого. Я буду слухати те, що вважаю за потрібне і обговорювати те, що вважаю за потрібне. Я з радістю подискутую з Вами по конкретних питаннях риторики арестовича чи когось іншого. І можливо, зміню своє ставлення.
3. До арестовича є претензії, значно серйозніші за кацапські наративи. Якщо хочете, розповім окремо. Але є питаннях, в яких він абсолютно правий і попереджав про них задовго. Чому б це не обсудити? Де тут реклама?
4. Щодо мовних патрулів. Держава повинна жорстко припиняти такі ініціативи. Просто і виключно через те, що є стаття 10 Конституції України. Якщо не припиняє - значить підтримує. Як і свавілля ТЦК і ситуацію в армії.
І зразу скажу, що я проти російської мови. Але те, що держава витворяє з українською - просто ні в які ворота. Також можу написати окремо, якщо хочете.
2. Так, це просте питання, см п. 1.
3. См. п. 1. Реклама там 17.06.2025 11:52 , і це очевидно.
4. Так, держава повинна...
А що "держава витворяє з українською"? Може держава (згідно закону) вимагає від нардепа Бужанського не використовувати російську у спілкуванні з пресою чи у ВР?
Якщо Ви знаєте когось крім арестовича, хто послідовно, обгрунтовано і багаторазово висвітлював обговорювану проблему на багатомільйонну аудиторію - напишіть (з посиланням). Явидалю з цієї гілки всі свої пости про арестовича.
Загальні слова ні про що.
Ні українські сили оборони, ні російські війська не є якоюсь уявною "радянською армією". Пострадянськими можна назвати, але радянськими - ні.
Я не знаю що там вам висвітлював інфобізнесмен-вербувальник Арестович, але й без нього про проблеми української армії можуть розповісти мільйони українців яким Люся радив розбирати "тривожні валізки".
На вашому небосхилі лише Люся, окрім нього більше ніхто не знає про будову війська, ніхто не знає - яка армія не переможе яку. Він вам розповів що Залужний пропонував переводити армію на дивізійно-корпусну систему ще влітку 2022 (коли Люся облизував Єрмака)?
Не треба нічого видаляти - місцевим подобається читати пости жертв вербовки Арестовича. Навіть серед військових є його завзяті адепти (як мінімум двоє з них відмовилися від нагород на знак протесту проти санкцій що впровадили проти Люсі РНБОУ та Блазень)...
2. Було ж просте питання, як Ви любите: ...назвіть людину, яка публічно і систематично... А Ви - мільйони українців знають... Саме це загальні слова, ні про що.
3. Армія не радянська, а пострадянська - гаразд, можливо так і є. Але ЧОМУ? Арнументуйте, подискутуємо.
4. Зараз ще прорекламую арестовича: особисто я на даний момент вважаю його одним з найбільших злодіїв в ******** українській історії і ставлю в один ряд з ющенко, порошенко і зеленським.
5. Так, арестович неодноразово говорив про те, що Залужний наполягав на дивізійно-корпусній системі.
6. Ви самі щойно прорекламували арестовича . Не знав, що хтось відмовився від нагород. Полізу пошукаю.
Ваше уявлення про те що я маю на увазі коли пишу про "гупі" - хибне. Все набагато простіше: гупі - це ті в кого надто коротка пам'ять.
Копрофаги й про лайно кажуть що воно не "чорно-біле", бо воно їм просто подобається.
2. Я не слухаю Арестовича, тому не можу судити наскільки то воно "систематично" та який вихлоп з його балаканини (окрім того що він дискредитуючи ЗСУ заробляє собі на хліб та політичні бали).
Якщо на вашому обрії лише Люся, а самому пошукати - чогось не вистачає, пара прикладів: Юрій Бутусов, Сергій Кривонос, Борислав Береза, Валерій Маркус, Ігор Лапін...
3. Тому що я служив і в радянській.
Про що дискутувати з тим хто в п. 4 зліпив до купи Арестовича, Ющенка, Порошенка та Зеленського?
6. Кому й плювок у пику - то "реклама".
Ви коли мені пропонували щось розповісти про Арестовича - не думали що я можу знати набагато більше ніж ви собі уявляли про мої знання? Розповісте про Люсю та Автомайдан?
Доречі, про пам'ять гупі то міф. Дослідження його спростували.
Ще й гугло-зоолог.
Це загально відома метафора, а не медичний діагноз. Але вий цього не знали, бо фантазували про те що я мав на увазі кажучи про гупі...
Ну так, а як ще з'їхати з того що прорекламував Люсю на Цензорі...?
Спочатку: "не все так однозначно", "Арестович поганий, я навить пишу його з маленької букви, але все одно його (частково) люблю".
А після того як я написав що дискусії не буде обов'язково треба було написати: "сам ти мені не цікавий"...
А ще краще йди нах. і не заважай хлопцям робити добру справу.Стараються,роблять -як можуть і вміють,-честь і слава їм за це!
Армія тримається на харчах, але її воля до бою, здатність витримувати і знищувати ворога - у руках її командування. Є величезна різниця між підрозділом, що просто виживає, і підрозділом, що реально воює. Почнемо з того, що це не звернення до конкретного командування, але це те, чого, на мою думку, критично не вистачає в розумінні серед офіцерського корпусу України. Посередній офіцер у мирний час впливає на боєготовність - що іноді можна проігнорувати. Але посередній або некомпетентний офіцер під час війни призводить до загибелі солдатів і знижує бойовий дух підрозділу та його здатність утримувати оборону чи здійснювати наступальні дії. Ми втратили більше людей через неякісне командування, ніж від дій Росії. Повторю ще раз: як солдат із лютого 2022 року, я стверджую, що ми втратили більше людей через погане керівництво та радянське мислення, ніж від прямих дій Росії. Офіцерський корпус України поводиться як кастова система недоторканних або "армійських князів". Замість того, щоб дбати про нормальні умови життя солдатів, більшість керівництва більше турбується про наявність душу, приватної кімнати тощо. Ця система дозволяє некомпетентним офіцерам не лише уникати відповідальності, але й отримувати підвищення чи переводитися на інші посади, щоби уникнути паперової тяганини або щоб командир бригади чи батальйону, який їх призначив, не мав потреби знижувати в званні друзів чи розбиратися з наслідками. Така система кумівства має прямий вплив на ситуацію на передовій. Реальний приклад - 59-та бригада. Після того як Сухаревського перевели до СБС, командування передали Шевчуку. У перші два місяці свого командування він відправляв офіцерів розвідки в штурмові дії, що призвело до загибелі та важких поранень серед тих, хто не мав жодного стосунку до бойових операцій. Це підірвало не лише моральний дух, а й ефективність підрозділу. Він відправляв солдатів на недосяжні позиції без жодної надії на підкріплення або навіть на виживання. Понад 16 місяців знадобилося, щоб його зняли з посади. 16 місяців рішень, які коштували десяткам, а можливо й сотням людей життя. Такі ситуації - частина проблеми у Сухопутних військах України. Корпус сержантів не був належним чином сформований із початку повномасштабної війни у 2022 році, а офіцерський корпус продовжує жити за радянськими шаблонами, де провали прикриваються, а платять за це солдати. Ми проливаємо кров за Україну, ми вмираємо за Україну, ми боремося заради наших дітей, дружин, синів і дочок - у той час як офіцери, яким байдуже, які не мають мотивації, не мають права командувати, продовжують робити помилки, що ведуть до безглуздих смертей. Я не можу говорити про рівень вище батальйону, але враховуючи останні заяви офіцерів, які намагалися змінити систему та були змушені подати у відставку - це має стати сигналом для тих, хто при владі. Потрібні зміни, якщо ми хочемо зберегти свободу наступного покоління, українську ідентичність і продовжити шлях до демократії. За нинішніх темпів ці офіцери й надалі заповнюватимуть кладовища хоробрими, мужніми українцями без жодної обґрунтованої причини. Саме тому я більше не поведу хоробрих чоловіків і жінок у саме пекло бою, якщо не знатиму, що в тилу є офіцер, якому не байдуже наше життя й який хоче виконати місію разом із нами. Найцінніше, що ми маємо - це наші люди, наш розум, наша здатність мислити. Ми повинні закарбувати віру в те, що люди важливіші за метри й медалі - наразі цього, на жаль, немає. Серед нас є м'ясники, серед нас є виродки, і ці офіцери мають бути негайно усунуті, якщо ми хочемо перемогти в цій війні і зберегти нашу державу. Якщо ти офіцер і читаєш це, або ти людина при владі - політичній чи будь-якій іншій - і це тебе злить, подивися на шість питань нижче. Якщо ти не проходиш хоча б на 75% - ти, швидше за все, і є проблема. Або проблема - це командування над тобою. На дворі 2025 рік - настав час, щоби разом із росіянами в полі померло і радянське мислення.
Не мені казати, що робити воїнам в тому разі, коли командир виявився відвертим "совком", мародером, "м'ясником", злочинцем, саботажником, зрадником.
Хай кожен сам робить належні висновки.
Ось одна з причин, чому я вирішив закрити "Chosen Роту". Це суперечить моїм переконанням і цінностям - вести людей на забій без жодної причини. Це суперечить моїм принципам - воювати без належної інформації. І це суперечить моїй суті - відправляти людей у бій, не маючи всієї необхідної інформації для виконання завдання. Ця проблема існує в Україні ще з 2022 року. Офіцери часто більше дбають про нагороди, про особисту вигоду, про що завгодно, тільки не про завдання, яке стоїть перед нами: вступити в бій, знищити й перемогти ворога. Хоча мені й траплялися достойні командири на деяких рівнях, завжди знаходилися ті, хто не лише не покращував ситуацію, а ще й наражав людей на смерть - або рано чи пізно це зробить. Проблема в Україні - не в нестачі людей. Основна проблема - у статусі "недоторканної касти", який ми надали офіцерам, і тій владі, яку вони мають. Якщо офіцер не розбирається в базових речах - хто, що, коли, де, чому (5W) - перед будь-яким бойовим завданням, хоч це оборона, хоч наступ, то він не повинен бути на посаді. Дуже часто провину звалюють на рядових, хоча насправді відповідальність лежить на командуванні. Жоден боєць не буде воювати за офіцера, в якого не вірить. Жоден боєць не піде вперед, знаючи, що командування його не прикриє. Це - війна на виснаження. І саме рядові мають більшу цінність, ніж офіцери, у будь-який день тижня, бо саме ми займаємо окопи, підвали, бойові позиції. Настав час вирішити ці проблеми.
А як піда..и українськи підтримують зеленского - 73%. Вас ган...ів, хочаб на тиждень туди, на фронт.
Порушення дисципліни не вітається
Відповідати на скиглення охлосу не збираюсь.
Чому?
Тому , що ви, за допомогою Бутусова, 21 квітня 2019 року
прогнали, нарешті, ненависного вам "барігу" Вальцмана, який "братавбив у трусіках",
сдєлалі нас всєх вмєстє,
всадовили собі на шию гундосого верховного головнокомандуючого,
чотирикратного ухилянта, який ЗРОБИВ ВСЕ для сприяння швидкого захоплення столиці.
А коли це не вдалось, робить все, щоб Україна не встояла.
В тому числі і несправедливу мобілізацію.
Усунули від керівництва команду генерала Залужного.
А тепер сопливий капітан ниє, що несправедливість, і дають "дебільні завдання"!
А що ви розраховували отримати від антимайданівців, обираючи їх на виборах ??????????
