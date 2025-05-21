Я поддерживал Курскую операцию на первых этапах, но в последние месяцы складывается впечатление, что нас пытаются стереть, - комбат 47 ОМБр Ширшин
Выполняя задание на Курщине и украинско-российской границе, командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин столкнулся с задачами, которые, по всем признакам, были обречены на провал и подвергали личный состав высокой вероятности неоправданных потерь.
Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, это случалось неоднократно, без учета предыдущего трагического опыта. Со стороны батальона и рот принимались все возможные меры для недопущения этих потерь.
"Перед тем, как выйти с публичным сообщением, я неоднократно делал официальные и неофициальные обращения о целесообразности выполнения задач с предложениями на разных уровнях нашего командования. Почти все обращения были проигнорированы (кроме одного, благодаря командиру 117 бригады).
Из-за отсутствия должного реагирования, написал сообщение с простой целью: необходимо изменить подходы в управлении и адекватно оценивать свои возможности", - пояснил Ширшин свое публичное представление рапорта.
Также он отметил, что никогда не требовал отставки главкома или еще какой-то отдельной персоналии по управлению войсками, потому что проблемы у нас системные, а не просто завязаны на одном человеке.
"Но в ответ почему-то получил обвинения, клевету на меня и призывы "поддержать Главкома ВСУ" и "не выносить сор из избы" от лояльных к "военной элите" лиц и подразделений.
Также никогда не говорил, что надо прекратить воевать, как раз наоборот: считаются только с сильными и физически уничтожать врага необходимо. И кроме обороны, мы должны наступать, иначе войны не выигрываются. Именно поэтому я поддерживал Курскую операцию и ее реализацию на первых этапах.
Никогда никоим образом не стремился к наградам, тем более не выслуживался ради них. Не добивался званий или должностей. Только выполнял свою работу на том месте, где был, честно и добросовестно, насколько это позволяли мои знания и навыки", - добавляет он.
Также Ширшин акцентирует внимание, что его батальон всегда был на сложных участках.
"Никогда не ныли. Стиснув зубы работали несмотря на все проблемы и трудности. Нашу работу и результаты неоднократно освещали СМИ, президент в своих обращениях и тому подобное.
Моя отважная пехота выгрызала нашу украинскую землю, выбивая врага, держала оборону в окружении до последнего вздоха со словами: "Ребята! Мне было за честь с вами воевать!", мои храбрые экипажи - лучшие - заезжали в тыл пид*рам, уничтожали танки и броню, получали ранения, подрывались, вставали в строй и повторяли, минометчики на позициях сдерживали пид*ров, которые заехали в наш тыл, параллельно прикрывая пехоту на переднем краю. Саперы, минируя дорогу под носом у врага, сделали больше всего работы на Донбассе. Гранатометчики, птв, пулеметчики, медпункт, разведка, тыл - каждый был задействован как по своим направлениям, так и в качестве пехоты. Несли потери, оплакивали собратьев, собирали волю в кулак и мстили. Как бы сложно ни было, мои бойцы рисковали и выполняли приказы.
Но последние несколько месяцев у меня складывается впечатление, что нас просто пытаются стереть. Жизнями людей распоряжаются как лишними деньгами на гулянках. Соразмерность потерь и результата указывает на низкий уровень эффективности", - отмечает он.
"Именно это и невозможность, определенным порядком, достучаться до командования по сохранению боеспособности моего подразделения и жизни моих людей побудило меня осветить проблему публично.
Также, несмотря на мое заявление, никто из моих бойцов не снялся, не оставил позиции, а продолжают выполнять новые задачи пока еще под моим управлением. На сегодняшний день уже есть попытки коммуникации от ГШ, надеюсь на конструктивный разговор, выработку конкретного рабочего решения, а не просто замыливание глаз, чтобы избежать в будущем подобных ситуаций", - резюмирует он.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что комбат 47 ОМБр "Магура" Ширшин подал рапорт на увольнение из-за "дебильных задач" командования.
В свою очередь Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя поступок Ширшина, отметил, что заявление комбата 47 ОМБр Ширшина требует официальной реакции Ставки и командования. Дальнейшие действия на Курщине следует планировать только после After action review.
После сообщалось, что по распоряжению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях.
"Також, попри мою заяву, ніхто з моїх бійців не знявся, не залишив позиції, а продовжують виконувати нові завдання поки ще під моїм управлінням. На сьогоднішній день вже є спроби комунікації від ГШ, сподіваюся на конструктивну розмову, випрацювання конкретного робочого рішення, а не просто замилювання очей, щоб уникнути в майбутньому подібних ситуацій", - резюмує він.
Крок перший (допускаю, що таке було): комбат пробує донести про проблеми генштабу, генштаб мовчить і ігнорить комбата.
Крок другий (тут ми вже стартуємо): комбат з відчаю подає рапорт на звільнення, та публікує публічний допис, щоб хоч якось привернути увагу до проблеми.
Крок третій: прикормлені блогери та інші особи вивалюють тони гівна на комбата. Генштаб підключає адмінресурс у вигляді лояльних комбатів.
Крок четвертий: комбат виправдовується.
Ми точно хочемо перемоги? Бойовий комбат виправдовується через те, що хотів зберегти життя, я нічого не пропустив?
Просто коли командир батальйона каже шо йому особисто Генштаб мішає воювати, та йому особисто Генштаб ставить непомірні задачі то кожному хто хоть трошки має та мав відношення до армії ЯСНО ШО ЛЮДИНА БРЕШЕ ТА ЧОГОСЬ НЕДОГОВАРЮЄ.
І Я СВОЇМИ ОЧАМИ БАЧИВ ЯК НАМИ КЕРУВАЛИ СПРАВЖНІ ВІЙСЬКОВІ З СПРАВЖНЬОЮ ВІЙСБКОВОЮ ОСВІТОЮ.
І я також бачу як зараз нами керують колишні піджаки котрі думають шо --- освоїв ,,кропиву" - став справжнім військовим.
Перше. Ручний режим управління. Ручний режим управління у самого головнокомандувача, який втручається прямо в управління бойовими діями батальйонів, бригад, через ОСУВ, ОТУВ, через комбригів бригад. І такий самий стиль втручання і перестрибування через весь ланцюг управління є в командування ОСУВ. Тому, на жаль, у нас такий хаос та ручний режим, немає системної роботи в принципі.
незрозуміло, чому цього комбата не підтримали його бійці.
дивно все це.
А коли з нього стали питати за провали саме на його ділянці фронту дитинка виявилась нездатною до відповідальності.
Тільки повні мавпи не бачать очевидного - зейло і пуйло заодно, і мають одну й ту ж саму ціль - знищити як найбільше людей, бо тільки люди можуть їм помішати красти вічно.
Це у совковій армії не обговорюються.
А як же стандарти НАТО?
То йди воюй, чому сидиш...
Словом "Я ТОБІ НАКАЗУЮ" не заміниш нормальну організацію бою і адекватну реакцію на спротив противника.
Якшо хтось сподівається на інше той просто йолоп.
В ній території цінуються більше ніж життя людей, а брехня виправдовується патріотизмом.
А це не враження , це спланована операція ФСБ по захопленню України , а для цього і потрібно знищити активний прошарак громадян , особливо тих хто добровідьно пішов воювати , і ця операція успішно виконується діючою владою. Хто цього не зрозумів , той дурень. А оці виправдовування командування і влади це взагалі як в анекдоті про російськи бунти проти барина на колінах , коли холопи стоять на колінах і бунтують. Гидко це чти від бойового офіцера. Якщо йдуть дебільні накази , у результаті яких сточується підрозділ , то надають їх вороги України. І де б вони не сиділи , у москві або у Києві , вони залишаються ворогами і їх потрібно знищувати. У нашому положенні найцінніше це люди, які можуть воювати , і відноситись до них як на росії як до м'яса - це злочин і зрада.
а все через те що ми дрочимо на фантазії про те що ми сильні.
це брехня.
ми слабкі.
і воювати треба як слабкі - від оборони, вдарив, закріпився, вдарив, відступив.
натомість генералітет воює як навчили в совіцьких підручниках, м'ясом, як жуков.
так війну слабка сторона лише програє.
І саме так і робили наші командири у 2022 році котрі закінчили справжні військові(совкові) училища.
І ті капітани та майори зараз пішли далі по ,,служебной лєстніце".
А зараз до керування батальйонами, ротами, батареями, дівізіонами прийшли саме піджаки без справжньої військової освіти і часто навіть без військових кафедр.
І САМЕ ЦІ КОЛИШНІ , ПІДЖАКИ" І РОБИЛИ І РОБЛЯТЬ КАР"ЄРУ ЗА РАХУНОК ПІДЛЕГЛИХ.
хто ж винним виявитьсякого ж винним призначать?
Будуть мовчати,внутрішній ворог переможе остаточно,а самих їх саме перше "зроблять" слуги урода.