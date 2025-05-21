РУС
Новости Комбат Ширшин подал рапорт на увольнение
16 853 92

Я поддерживал Курскую операцию на первых этапах, но в последние месяцы складывается впечатление, что нас пытаются стереть, - комбат 47 ОМБр Ширшин

Ширшин подал рапорт на увольнение

Выполняя задание на Курщине и украинско-российской границе, командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин столкнулся с задачами, которые, по всем признакам, были обречены на провал и подвергали личный состав высокой вероятности неоправданных потерь.

Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, это случалось неоднократно, без учета предыдущего трагического опыта. Со стороны батальона и рот принимались все возможные меры для недопущения этих потерь.

"Перед тем, как выйти с публичным сообщением, я неоднократно делал официальные и неофициальные обращения о целесообразности выполнения задач с предложениями на разных уровнях нашего командования. Почти все обращения были проигнорированы (кроме одного, благодаря командиру 117 бригады).

Из-за отсутствия должного реагирования, написал сообщение с простой целью: необходимо изменить подходы в управлении и адекватно оценивать свои возможности", - пояснил Ширшин свое публичное представление рапорта.

Также он отметил, что никогда не требовал отставки главкома или еще какой-то отдельной персоналии по управлению войсками, потому что проблемы у нас системные, а не просто завязаны на одном человеке.

"Но в ответ почему-то получил обвинения, клевету на меня и призывы "поддержать Главкома ВСУ" и "не выносить сор из избы" от лояльных к "военной элите" лиц и подразделений.

Также никогда не говорил, что надо прекратить воевать, как раз наоборот: считаются только с сильными и физически уничтожать врага необходимо. И кроме обороны, мы должны наступать, иначе войны не выигрываются. Именно поэтому я поддерживал Курскую операцию и ее реализацию на первых этапах.

Никогда никоим образом не стремился к наградам, тем более не выслуживался ради них. Не добивался званий или должностей. Только выполнял свою работу на том месте, где был, честно и добросовестно, насколько это позволяли мои знания и навыки", - добавляет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командиры ряда подразделений ВСУ раскритиковали заявление комбата 47 ОМБр Ширшина

Также Ширшин акцентирует внимание, что его батальон всегда был на сложных участках.

"Никогда не ныли. Стиснув зубы работали несмотря на все проблемы и трудности. Нашу работу и результаты неоднократно освещали СМИ, президент в своих обращениях и тому подобное.

Моя отважная пехота выгрызала нашу украинскую землю, выбивая врага, держала оборону в окружении до последнего вздоха со словами: "Ребята! Мне было за честь с вами воевать!", мои храбрые экипажи - лучшие - заезжали в тыл пид*рам, уничтожали танки и броню, получали ранения, подрывались, вставали в строй и повторяли, минометчики на позициях сдерживали пид*ров, которые заехали в наш тыл, параллельно прикрывая пехоту на переднем краю. Саперы, минируя дорогу под носом у врага, сделали больше всего работы на Донбассе. Гранатометчики, птв, пулеметчики, медпункт, разведка, тыл - каждый был задействован как по своим направлениям, так и в качестве пехоты. Несли потери, оплакивали собратьев, собирали волю в кулак и мстили. Как бы сложно ни было, мои бойцы рисковали и выполняли приказы.

Но последние несколько месяцев у меня складывается впечатление, что нас просто пытаются стереть. Жизнями людей распоряжаются как лишними деньгами на гулянках. Соразмерность потерь и результата указывает на низкий уровень эффективности", - отмечает он.

"Именно это и невозможность, определенным порядком, достучаться до командования по сохранению боеспособности моего подразделения и жизни моих людей побудило меня осветить проблему публично.

Также, несмотря на мое заявление, никто из моих бойцов не снялся, не оставил позиции, а продолжают выполнять новые задачи пока еще под моим управлением. На сегодняшний день уже есть попытки коммуникации от ГШ, надеюсь на конструктивный разговор, выработку конкретного рабочего решения, а не просто замыливание глаз, чтобы избежать в будущем подобных ситуаций", - резюмирует он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Третья штурмовая о конфликте вокруг 47 ОМБр: Поддерживаем решение Генштаба

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что комбат 47 ОМБр "Магура" Ширшин подал рапорт на увольнение из-за "дебильных задач" командования.

В свою очередь Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя поступок Ширшина, отметил, что заявление комбата 47 ОМБр Ширшина требует официальной реакции Ставки и командования. Дальнейшие действия на Курщине следует планировать только после After action review.

После сообщалось, что по распоряжению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях.

ширшин скрин
ширшин скрин

Автор: 

Курск (1185) 47 отдельная механизированная бригада (274) Ширшин Александр (12)
Почнемо спочатку:
Крок перший (допускаю, що таке було): комбат пробує донести про проблеми генштабу, генштаб мовчить і ігнорить комбата.
Крок другий (тут ми вже стартуємо): комбат з відчаю подає рапорт на звільнення, та публікує публічний допис, щоб хоч якось привернути увагу до проблеми.
Крок третій: прикормлені блогери та інші особи вивалюють тони гівна на комбата. Генштаб підключає адмінресурс у вигляді лояльних комбатів.
Крок четвертий: комбат виправдовується.

Ми точно хочемо перемоги? Бойовий комбат виправдовується через те, що хотів зберегти життя, я нічого не пропустив?
21.05.2025 08:32 Ответить
це не враження це так і є і починається з верхніх гілок влади й до низу на всіх рівнях...
21.05.2025 08:24 Ответить
Таке враження,що щось не так в Украіні.
21.05.2025 08:21 Ответить
Таке враження,що щось не так в Украіні.
21.05.2025 08:21 Ответить
це не враження це так і є і починається з верхніх гілок влади й до низу на всіх рівнях...
показать весь комментарий
21.05.2025 08:24 Ответить
Ну, то таке... Зелений Каганат рулить...
21.05.2025 09:18 Ответить
Країна тотальної брехні та корупції .
21.05.2025 09:17 Ответить
Курщина - місце знищення найкращих, найсвідоміших. Так було задумано і реалізовано. Виокремили, бо на фронті, серед всіх, це не так легко реалізувати.
21.05.2025 09:23 Ответить
Суд виніс вирок чоловіку, який виготовив вибухівку і замінував дорогу для російських військ у березні 2022 року, - Суспільне

Чоловіка визнали винним і призначили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком в один рік.

Він власноруч виготовив вибухівку та замінував шлях окупантам, допомагав виводити людей з окупації та співпрацював із нашими військовими.

*То Є Київ*
https://cutt.ly/MeuQ0AuY
21.05.2025 09:56 Ответить
Випадок з Ширшиним- це дежав'ю. Таке вже було. 1917 рік, Російська імперія. Більшовицькі агітатори розкладають армію. Дисципліна падає до нуля. Командирів вибирають солдатські комітети. Дизертиство набирає загрозливих масштабів. В результаті німці доходять до Петрограда. Ширшин цього хоче? А якщо значно більше командирів батальонів і бригад поступлять аналогічно Ширшину? Це буде розвал армії і капітуляція. І тоді вперед у м'ясні штурми, але вже на Польщу, на Варшаву. Предки українців не хотіли воювати в 1917-20 роках. В результаті одержали голодомор і 7 (сім) міліонів трупів, а потім жахливі жертви в Другій світовій війні. Так може краще було взяти в руки гвинтівку і ще тоді захистити Україну?
21.05.2025 13:47 Ответить
я теж хочу, щоб німці знову дійшли до петрограду
21.05.2025 16:13 Ответить
Ну ты и с@ука московская. Ты не читало публикацию.
"Також, попри мою заяву, ніхто з моїх бійців не знявся, не залишив позиції, а продовжують виконувати нові завдання поки ще під моїм управлінням. На сьогоднішній день вже є спроби комунікації від ГШ, сподіваюся на конструктивну розмову, випрацювання конкретного робочого рішення, а не просто замилювання очей, щоб уникнути в майбутньому подібних ситуацій", - резюмує він. Джерело: https://censor.net/ua/n3553421
21.05.2025 16:13 Ответить
Дурню, ти не виривай цитати з тексту, а читай повністю все, що говорив Ширшин напочатку. Він об'явив, що складає свої повноваження комбата. Щодо суки, то ти якраз і є тупа ****, яка не контролює свою поведінку і гавкає не там де треба.
21.05.2025 16:20 Ответить
Абсолютно вірно! Великий сенс операції на Курщині міг полягати лише в одному - стрімким ударом захопити Курську АЕС і утримувати її якомога довше, або ж охопити у кільще сам Курськ, викликавши величезну паніку на росії черех сотні тисяч біженців! А без цього - зрештою вона захлинулася, і на сьогодні "сіра" зона вже у Сумській області майже дорівнює тій, яка була захоплена на початку цієї "операції"! Сьогодні уся вона - а-ля Кринки, тільки зі значно більшими втратами людей і техніки... А результат - нульовий!
21.05.2025 08:53 Ответить
Згоден, в Курській області все пішло не по плану. Треба було не зупиняти наступ, бо у Пуйла не було резервів під руками. Хтось наказав призупинити наступ. А от хто?
21.05.2025 13:51 Ответить
Порошенко! Вгадала?
показать весь комментарий
21.05.2025 14:31 Ответить
Не вгадала! Печалька .
21.05.2025 14:48 Ответить
Як вчора штурманув посадку? Норм?
21.05.2025 08:49 Ответить
Скоро жОПа у найвелічнишого заболить від твого лизання.
21.05.2025 08:50 Ответить
Ооо підлизав так підлизав зайдеш до джокера дасть конфетку.
21.05.2025 08:55 Ответить
Дебіл мабуть, або провокатор фсбшний
21.05.2025 09:01 Ответить
вадік зелений, тебе сьогодні ше не посилали?
21.05.2025 09:15 Ответить
Почнемо спочатку:
Крок перший (допускаю, що таке було): комбат пробує донести про проблеми генштабу, генштаб мовчить і ігнорить комбата.
Крок другий (тут ми вже стартуємо): комбат з відчаю подає рапорт на звільнення, та публікує публічний допис, щоб хоч якось привернути увагу до проблеми.
Крок третій: прикормлені блогери та інші особи вивалюють тони гівна на комбата. Генштаб підключає адмінресурс у вигляді лояльних комбатів.
Крок четвертий: комбат виправдовується.

Ми точно хочемо перемоги? Бойовий комбат виправдовується через те, що хотів зберегти життя, я нічого не пропустив?
21.05.2025 08:32 Ответить
Военные выносят на публику проблему только когда уже нет возможности решить по другому. Видать там все печально совсем. А вообще, после того как поменяли Залужного и других комбригов вместе с ним стало понятно к чему все идет. Кстати, советую мудрому нариду смотреть на личных шавок опы в виде подконтрольных комбригов которых они выращивает для контроля армии в случае чего
21.05.2025 10:00 Ответить
Ці комбриги вже комкори...
21.05.2025 12:24 Ответить
Де і коли і з якого переляку командири батальйонів спілкуються і отримують команди напряму прямо з Генштабу ???
21.05.2025 13:04 Ответить
Взагалі я описав сценарій приблизно, але ваша любов до підловлювання на деталях цікава, може і до побудови речень і знаків пунктуації доїбатись вирішите, чи може є що по факту сказати?)
21.05.2025 13:09 Ответить
До чого тут підловлювання тим більше побудова речень ???
Просто коли командир батальйона каже шо йому особисто Генштаб мішає воювати, та йому особисто Генштаб ставить непомірні задачі то кожному хто хоть трошки має та мав відношення до армії ЯСНО ШО ЛЮДИНА БРЕШЕ ТА ЧОГОСЬ НЕДОГОВАРЮЄ.
21.05.2025 13:14 Ответить
Ну тобто у вашому ідеальному світі Сирський не втручається на тактичному рівні в керування бригадами? Ну він же головком, йому це не до посади. А ті, хто каже, що він втручається буквально у все - то зрадники? Так виходить?
21.05.2025 13:20 Ответить
В мому ,,ідєальному світі" - ТРИ + РОКИ ЗСУ.
І Я СВОЇМИ ОЧАМИ БАЧИВ ЯК НАМИ КЕРУВАЛИ СПРАВЖНІ ВІЙСЬКОВІ З СПРАВЖНЬОЮ ВІЙСБКОВОЮ ОСВІТОЮ.

І я також бачу як зараз нами керують колишні піджаки котрі думають шо --- освоїв ,,кропиву" - став справжнім військовим.
21.05.2025 13:31 Ответить
Навіть не полінувався, ось частина статті Бутусова про Мирського:

Перше. Ручний режим управління. Ручний режим управління у самого головнокомандувача, який втручається прямо в управління бойовими діями батальйонів, бригад, через ОСУВ, ОТУВ, через комбригів бригад. І такий самий стиль втручання і перестрибування через весь ланцюг управління є в командування ОСУВ. Тому, на жаль, у нас такий хаос та ручний режим, немає системної роботи в принципі.
21.05.2025 13:23 Ответить
Безумовно, віримо Сирському, Зеленському, Умєрову... Вже так надовірялись, що і звільнені території проспали, і 770 лямів баксів просто зникли... Вірте далі, я ні в чому ні кого не хочу переконувати, банально просто лінь. Просто зафіксуємо, що на вашу думку, бойовий офіцер, пройшовши не один бій, воюючи на передовій - то брехло, нікчема і йому не варто довіряти? Все вірно, нічого не упустив?
21.05.2025 13:31 Ответить
Ти повернувся до того з чого ти і розпочав - до брехні і маніпуляцій.
21.05.2025 13:34 Ответить
Леонід, я подивився гілку у всіх коментах - ну не треба так явно підлизувати владі. Ми вже бачили цирк проплачених військ корів, задіяний адмін ресурс для відбілювання генштабу. Твій язик в праці Сирського вже нічого не змінить, можеш не старатись. Ви на пару з усіма "спеціалістами" йому гузно так відполірували, що вже бачите там своє відображення
21.05.2025 13:38 Ответить
Наші тупі накати колонами в Білгородській та Курській обл. досить подробно фільмують росіянці. А-ля потужний контрнаступ. Спереду машина розмінування, далі колонна в лінію, всі машини спалили, хенерал, начінай сначала. Був мабуть сенс тримати Суджу, алє потужно хіхікая над "газопроводними військами" потужно Суджу і просрали.
21.05.2025 08:37 Ответить
Зітруть одних-тцкуни натягають інших. Доктрина творожнікова.
21.05.2025 08:42 Ответить
Ніхто так і пояснив чітко і конкретно, для чого взагалі була та авантюра.
21.05.2025 08:48 Ответить
Есть такая версия - чтобы показать миру, что рашку не нужно боятья, а можн (и нужно) её ******* относисительно небольшими силами на её же территории и она мало что может сделать
21.05.2025 11:33 Ответить
Відтягнути наші боєздатні частини з донецької області аби здати її згідно оманських домовленостей, полякати кацапських строковиків та бабок, залучити війська КНДР, показати що ЗСУ як і кацапи прагнуть захопити чужі землі та мотивувати кацапів аля "вставай страна агромная...".
21.05.2025 12:27 Ответить
що означає слово "стерти" ? може вбити?

незрозуміло, чому цього комбата не підтримали його бійці.

дивно все це.
21.05.2025 08:50 Ответить
Тому що поки він робив кар"єру з простого піджака у котрого за плечима нема а ні військового училища, а ні військової кафедри вуза, тільки но одна вища освіта та трохмісячні курси офіцерів, а далі кар"єра за рахунок підлеглих, ЙОГО ВСЕ ВСТРАЇВАЛО.
А коли з нього стали питати за провали саме на його ділянці фронту дитинка виявилась нездатною до відповідальності.
21.05.2025 13:10 Ответить
Зейло поставив російського м'ясника сирка, той усюди понапихав своїх м'ясників рангом по-менше, вони чітко виконують свою "роботу" - максимально ефективно знищують Збройні Сили.
Тільки повні мавпи не бачать очевидного - зейло і пуйло заодно, і мають одну й ту ж саму ціль - знищити як найбільше людей, бо тільки люди можуть їм помішати красти вічно.
21.05.2025 08:52 Ответить
Малоросія вбиває Україну об росію.
21.05.2025 12:15 Ответить
Знову, Зелені скажуть- винен Порошенко...
21.05.2025 08:53 Ответить
"...стоїть і писати.." Варто і писати - але суржик ми теж вітаємо на українській землі))) А Пороха не Ми всюди "пхаємо", а нинішня зелена влада.
21.05.2025 09:43 Ответить
На війні накази командира не обговорюються...крапка.
21.05.2025 08:53 Ответить
На війні, а не на кровавому спектаклі, де твої командири працюють на ворога!
21.05.2025 08:55 Ответить
командир це той що попереду веде в атаку
21.05.2025 13:09 Ответить
Це тобі дідусь розповів, коли м'ясні штурми організовував. Зараз не ті часи, треба і головою думати
21.05.2025 09:08 Ответить
Татишо???
Це у совковій армії не обговорюються.
А як же стандарти НАТО?
21.05.2025 09:11 Ответить
Віталька, кажеш накази верховного говнокомандувача не обговорюються? як і накази ідіота-командира?
То йди воюй, чому сидиш...
21.05.2025 09:18 Ответить
Віталік - ЦЕ ти у фільмах про ВОВ дивився , як тупі пропагандони показували 28 панфіловців а їх нащадки -ТАКІ самі нарративи пхають людям замість нормального забезпечення. НОРМАЛЬНІ командири ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ можливість прорвати оборону перш за все ВОГНЕМ, ПОДАВЛЕННЯМ ПРОТИТАНКОВИХ засобів, ПРОРОБЛЕННЯМ проходів в МВЗ. ЦЕ ВСЕ можливе при достатньому пониженні потенціалу противника, який обороняється. Якщо все оте НЕ зроблене то буде так як в 1941 році коли гітлерівці розгромили армади Тупих совкових танкових контратак РСЧА під Бродами.
Словом "Я ТОБІ НАКАЗУЮ" не заміниш нормальну організацію бою і адекватну реакцію на спротив противника.
21.05.2025 10:21 Ответить
За всю історію війн не було аналогів такої бездумної операції. Як правило, коли обходили ворога з іншої сторони, то вдаряли по ворогу з тилу, а не щоб зайти і стояти. До Курської операції у цій війні був один окупант - росія.
21.05.2025 08:54 Ответить
Якби Верховна Рада прийняла закон, що після війни всі смерті Воїнів будуть розслідуватись і винні будуть притягнуті до відповідальності, то втрати України були б на порядок менші!
21.05.2025 08:58 Ответить
З такими успіхами ніхто нічого не буде розслідувати , і Верховної Ради не буде. Саме це і є завдання ннішньої влади , а все інше димова завіса.
21.05.2025 09:16 Ответить
Відкрию сєкрєт полішинеля - УСІ ЦІ СМЕРТІ З ЛЕГКІСТЮ ПОКЛАДУТЬСЯ САМЕ НА КОМАНДИРІВ БАТАЛЬЙОНІВ ТА РОТ.
Якшо хтось сподівається на інше той просто йолоп.
21.05.2025 13:17 Ответить
Своє реноме м'сника, Сирський підтримує бездоганно.
21.05.2025 08:59 Ответить
Яка головна ознака ,що Україна ще залишається совком?
В ній території цінуються більше ніж життя людей, а брехня виправдовується патріотизмом.
21.05.2025 09:15 Ответить
Сто пудів,зелупа боїться патріотів,а тут і договрняк назріває.Ї
21.05.2025 09:16 Ответить
21.05.2025 09:27 Ответить
Так воно і є. Підтримую сказане комбатом 47 ОМБр Ширшиним.
21.05.2025 09:28 Ответить
складається враження, що нас намагаються стерти Джерело: https://censor.net/ua/n3553421

А це не враження , це спланована операція ФСБ по захопленню України , а для цього і потрібно знищити активний прошарак громадян , особливо тих хто добровідьно пішов воювати , і ця операція успішно виконується діючою владою. Хто цього не зрозумів , той дурень. А оці виправдовування командування і влади це взагалі як в анекдоті про російськи бунти проти барина на колінах , коли холопи стоять на колінах і бунтують. Гидко це чти від бойового офіцера. Якщо йдуть дебільні накази , у результаті яких сточується підрозділ , то надають їх вороги України. І де б вони не сиділи , у москві або у Києві , вони залишаються ворогами і їх потрібно знищувати. У нашому положенні найцінніше це люди, які можуть воювати , і відноситись до них як на росії як до м'яса - це злочин і зрада.
21.05.2025 09:33 Ответить
Слово в слово, як і ухилянт так глаголить на своїх шоу, СТАВКАХ!
21.05.2025 09:50 Ответить
Нас вб'є - не на часі , розберемося зі зрадниками після перемоги , не виносьте сміття з хати , краще збрехати ніж визнати помилки.
21.05.2025 09:58 Ответить
шкода реального бойового командира
21.05.2025 09:39 Ответить
може на перший раз й було якесь планування, то потім тільки повторювання помилок..., тому що в нашій армії не розповсюджена практика робити аналіз цих помилок..., щось пішло не так, ну то й що, якщо повторити ще 10 разів, може воно й вийде..., 1 раз спланували операцію, потім ніякого коригування..., робіть те, що й раніше..., тому й люди втрачаються й техніка...
21.05.2025 10:14 Ответить
якщо у військового лідера не вистачає авторитета щоб визнати помилку та віддати наказ відступати то він віддає наказ атакувати чи стояти до останнього і в результаті його страх оплачується дурним витрачанням життів вояків.
а все через те що ми дрочимо на фантазії про те що ми сильні.
це брехня.
ми слабкі.
і воювати треба як слабкі - від оборони, вдарив, закріпився, вдарив, відступив.
натомість генералітет воює як навчили в совіцьких підручниках, м'ясом, як жуков.
так війну слабка сторона лише програє.
21.05.2025 10:26 Ответить
Усе оте шо ти сказав то якраз і є відповідальність командирів батальйонів та батарей.
І саме так і робили наші командири у 2022 році котрі закінчили справжні військові(совкові) училища.
І ті капітани та майори зараз пішли далі по ,,служебной лєстніце".
А зараз до керування батальйонами, ротами, батареями, дівізіонами прийшли саме піджаки без справжньої військової освіти і часто навіть без військових кафедр.
І САМЕ ЦІ КОЛИШНІ , ПІДЖАКИ" І РОБИЛИ І РОБЛЯТЬ КАР"ЄРУ ЗА РАХУНОК ПІДЛЕГЛИХ.
21.05.2025 13:24 Ответить
Для наполєончіка кров зноса курськ! А путлеру пофіг, тільки більше має злість на українців і не піддається на мир!
21.05.2025 10:29 Ответить
Риготали на каналами, а самі роби так само. Нема чого сказати
21.05.2025 10:59 Ответить
Комісія генштабу буде розслідувати конфлікт комбата з генштабом.Хм...І хто ж винним виявиться кого ж винним призначать?
21.05.2025 11:00 Ответить
враження про те, що нас "намагаються стерти", у мене склалося іще далекого 20-го року, коли ******* гундос зірвав операцію із захоплення вагнерівців...
21.05.2025 11:06 Ответить
Я підтримував Курську операцію на перших етапах, але останні місяці складається враження, що нас намагаються стерти, За три роки війни в Україні "рашистська агентура в ГШ І в МО втілила вже не одну рашистську операцію по "стиранні " особового складу і війскової техніки України
21.05.2025 11:15 Ответить
Те що намагаються стерти не дивує. Замість звільнення Півдня кремлівські диверсанти найкращі бригади послали хрен знає куди на безперспективну, завідомо провальну операцію.
21.05.2025 11:53 Ответить
На жаль, владі потрібні не патріоти-професіонали, а сраколизи і, на жаль, те саме і в США.
21.05.2025 11:58 Ответить
чому родини зниклих безвісти не отримують виплати вже майже 4 місяці?
21.05.2025 13:22 Ответить
Вже є Постанова КМУ від 15 квітня 2025 р. № 449 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 884 і від 14 травня 2024 р. № 550 а виплати так і не відновлено
21.05.2025 13:26 Ответить
фсбэшник Елдак, паДлоляк, Хламидия, ватноголовый сырский и бенин, Оманский малоПИД,,,рос...
21.05.2025 14:44 Ответить
Значить потрібно не виконувати злочинних наказів!
21.05.2025 15:55 Ответить
Не потрібно забувати про Маріупіль , коли Азов чомусь оказався в облозі. Там мабуть також дбали про кожного
21.05.2025 17:50 Ответить
Надія на таких,як він.
Будуть мовчати,внутрішній ворог переможе остаточно,а самих їх саме перше "зроблять" слуги урода.
04.07.2025 09:47 Ответить
 
 