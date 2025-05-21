Я поддерживал Курскую операцию на первых этапах, но в последние месяцы складывается впечатление, что нас пытаются стереть, - комбат 47 ОМБр Ширшин

Выполняя задание на Курщине и украинско-российской границе, командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин столкнулся с задачами, которые, по всем признакам, были обречены на провал и подвергали личный состав высокой вероятности неоправданных потерь.

Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, это случалось неоднократно, без учета предыдущего трагического опыта. Со стороны батальона и рот принимались все возможные меры для недопущения этих потерь.

"Перед тем, как выйти с публичным сообщением, я неоднократно делал официальные и неофициальные обращения о целесообразности выполнения задач с предложениями на разных уровнях нашего командования. Почти все обращения были проигнорированы (кроме одного, благодаря командиру 117 бригады).

Из-за отсутствия должного реагирования, написал сообщение с простой целью: необходимо изменить подходы в управлении и адекватно оценивать свои возможности", - пояснил Ширшин свое публичное представление рапорта.

Также он отметил, что никогда не требовал отставки главкома или еще какой-то отдельной персоналии по управлению войсками, потому что проблемы у нас системные, а не просто завязаны на одном человеке.

"Но в ответ почему-то получил обвинения, клевету на меня и призывы "поддержать Главкома ВСУ" и "не выносить сор из избы" от лояльных к "военной элите" лиц и подразделений.

Также никогда не говорил, что надо прекратить воевать, как раз наоборот: считаются только с сильными и физически уничтожать врага необходимо. И кроме обороны, мы должны наступать, иначе войны не выигрываются. Именно поэтому я поддерживал Курскую операцию и ее реализацию на первых этапах.

Никогда никоим образом не стремился к наградам, тем более не выслуживался ради них. Не добивался званий или должностей. Только выполнял свою работу на том месте, где был, честно и добросовестно, насколько это позволяли мои знания и навыки", - добавляет он.

Также Ширшин акцентирует внимание, что его батальон всегда был на сложных участках.

"Никогда не ныли. Стиснув зубы работали несмотря на все проблемы и трудности. Нашу работу и результаты неоднократно освещали СМИ, президент в своих обращениях и тому подобное.

Моя отважная пехота выгрызала нашу украинскую землю, выбивая врага, держала оборону в окружении до последнего вздоха со словами: "Ребята! Мне было за честь с вами воевать!", мои храбрые экипажи - лучшие - заезжали в тыл пид*рам, уничтожали танки и броню, получали ранения, подрывались, вставали в строй и повторяли, минометчики на позициях сдерживали пид*ров, которые заехали в наш тыл, параллельно прикрывая пехоту на переднем краю. Саперы, минируя дорогу под носом у врага, сделали больше всего работы на Донбассе. Гранатометчики, птв, пулеметчики, медпункт, разведка, тыл - каждый был задействован как по своим направлениям, так и в качестве пехоты. Несли потери, оплакивали собратьев, собирали волю в кулак и мстили. Как бы сложно ни было, мои бойцы рисковали и выполняли приказы.

Но последние несколько месяцев у меня складывается впечатление, что нас просто пытаются стереть. Жизнями людей распоряжаются как лишними деньгами на гулянках. Соразмерность потерь и результата указывает на низкий уровень эффективности", - отмечает он.

"Именно это и невозможность, определенным порядком, достучаться до командования по сохранению боеспособности моего подразделения и жизни моих людей побудило меня осветить проблему публично.

Также, несмотря на мое заявление, никто из моих бойцов не снялся, не оставил позиции, а продолжают выполнять новые задачи пока еще под моим управлением. На сегодняшний день уже есть попытки коммуникации от ГШ, надеюсь на конструктивный разговор, выработку конкретного рабочего решения, а не просто замыливание глаз, чтобы избежать в будущем подобных ситуаций", - резюмирует он.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что комбат 47 ОМБр "Магура" Ширшин подал рапорт на увольнение из-за "дебильных задач" командования.

В свою очередь Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя поступок Ширшина, отметил, что заявление комбата 47 ОМБр Ширшина требует официальной реакции Ставки и командования. Дальнейшие действия на Курщине следует планировать только после After action review.

После сообщалось, что по распоряжению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях.



