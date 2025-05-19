РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8838 посетителей онлайн
Новости Комбат Ширшин подал рапорт на увольнение
10 393 71

Командиры ряда подразделений ВСУ раскритиковали заявление комбата 47-й ОМБр Ширшина

Александр Ширшин

После публичного заявления командира батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александра Ширшина ряд командиров украинских подразделений выступили с критикой в его адрес.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Так, командир подразделения "Птахи Мадяра" назвал заявление Ширшина "публичным демаршем".

Также читайте: Комбат 47-й ОМБр Ширшин подал рапорт на увольнение из-за "дебильных задач" командования

По его мнению, это обнародование "дает повод для волны срачей как "экспертной" и хайпующей среды, так и работает в пользу врага, который умеет оперативно присосаться и телескопировать, подкладывая дров в топку".

В 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" обвинили Ширшина в "игнорировании поставленных задач высшего руководства".

"Его управление, вместо результатов, постоянно заканчивается провалами. Все, на что он способен, - это критиковать и перекладывать ответственность. Ширшин играет в политические игры и дает оценки, которые не соответствуют реальной ситуации Возможно, ситуация на его направлении действительно сложная. Но сложно всем", - говорится в заявлении.

Командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов заявил, что "настоящий командир не ищет виновных снаружи, а аргументированно отстаивает свою позицию, доносит ее до руководства и предлагает действенные решения".

Лидер добровольческого формирования УДА Дмитрий Ярош заявил, что "во многом согласен" с заявлением боевого комбата, но подчеркнул, что комбаты, ротные и взводные командиры "очень часто не видят всех проблем, которые есть на всем театре боевых действий". Он призвал поддержать главкома ВСУ Александра Сырского "в его деятельности, которая должна решить все".

В свою очередь, командир 225-го отдельного штурмового полка майор Олег Ширяев призвал верховного главнокомандующего "для сохранения боевой дисциплины и управляемости" ввести строгие ограничения на публичное обсуждение боевых задач, ход операций и оценку командования.

Читайте также: Генштаб создаст рабочую группу для изучения обстоятельств, о которых заявил комбат 47-й ОМБр "Магура" Ширшин

Как сообщалось, Третья штурмовая бригада выразила поддержку решению Генерального штаба ВСУ о создании рабочей группы для выяснения обстоятельств, обнародованных командиром одного из батальонов 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что комбат 47-й ОМБр "Магура" Ширшин подал рапорт на увольнение из-за "дебильных задач" командования.

В свою очередь Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя поступок Ширшина, отметил, что заявление комбата 47-й ОМБр Ширшина требует официальной реакции Ставки и командования. Дальнейшие действия на Курщине следует планировать только после After action review.

Сообщалось, что по распоряжению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях.

Автор: 

Ярош Дмитрий (315) Курск (1185) 47 отдельная механизированная бригада (274) Ширшин Александр (12)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+54
Не так. Отримали вказівку розкритикувати.
показать весь комментарий
19.05.2025 14:10 Ответить
+33
Сраколізів, нажаль, багато.
Як вони хочуть змінити щось якщо все замовчувати??? Чи вони не бажають, їх все воаштовує.....
показать весь комментарий
19.05.2025 14:16 Ответить
+30
якщо б командир вчора випав з училища, так, його можна було б критикувати..., а якщо комбат пройшов бойовий шлях, то може до його слів можна прислухатись..., тим більше, як виявилось, в нашому війську процвітає непоганий бізнес "ділків у лампасах", які непогано заробляють на особовому складі та в них багато важелів впливу, а що ми про них знаємо?, та яка їхня відповідальність?, може комбат був проти та його вирішили показово покарати й кидати в м'ясні штурми разом з підрозділом...
показать весь комментарий
19.05.2025 14:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не так. Отримали вказівку розкритикувати.
показать весь комментарий
19.05.2025 14:10 Ответить
Сраколізів, нажаль, багато.
Як вони хочуть змінити щось якщо все замовчувати??? Чи вони не бажають, їх все воаштовує.....
показать весь комментарий
19.05.2025 14:16 Ответить
Та, да , командири штурмових підрозділів відоми ли..и. І Мадьяр також.
Тобі можуть щось злиз..ти. Кашкєта небуде куди надіти.
показать весь комментарий
19.05.2025 14:22 Ответить
Ти хоч розумієш, що Мадяр - це БПЛА, а 47 ОМБР - безпосередньо ті, що воюють за "посадки"? Чи в дрон Мадяру типу краще видно, як іншим воювати?
показать весь комментарий
19.05.2025 14:32 Ответить
" У 425 окремому штурмовому полку "Скала" https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02v9N3ELGbKJbGsMvyWC8LDBoadYrKtaeApNtLqq4vxijjYSZNzN2hR4DV8UuCGsUtl&id=61559226689727 звинуватили Ширшина в "ігноруванні поставлених завдань"
" Командир 225 окремого штурмового полку майор Олег Ширяєв закликав верховного головнокомандувача "задля збереження бойової дисципліни й керованості" запровадити суворі обмеження на публічне обговорення бойових завдань, хід операцій і оцінку командування."
Яких тобі ще " безпосердньо воюють за посадки " потрібно?
показать весь комментарий
19.05.2025 14:40 Ответить
А де Мадяр дівся?))
показать весь комментарий
19.05.2025 14:41 Ответить
Я що вам на ферму надіслали повний текст статті, там все сказано, не лінися, читай
показать весь комментарий
19.05.2025 14:44 Ответить
Сказав, що Тису перепливе після демобілізації
показать весь комментарий
19.05.2025 15:37 Ответить
Всі можуть отримати вказівки, навіть за " хранти"
показать весь комментарий
19.05.2025 14:20 Ответить
Ти довго будеш бздіти тут,опудало?
показать весь комментарий
19.05.2025 14:29 Ответить
Та тут ботів повилазило, сраку генштабу підтирати, аж очі ріже. Он вона вже і Кротевича у зрадники записала, їй же ззакордону видніше, що і як тут робиться)
показать весь комментарий
19.05.2025 14:33 Ответить
Не старайтеся, ординці.
Ось що було сказано, на твій вкид.
"Кротєвич був використаний Єрмаком і Подляком для компроментації військових у момент, коли знову загострилося питання-" хто здав Південь України".
Питання тільки у тому, що Кротєвич діяв свідомо, у розрахунку на місце від " військових" у політпартії, що сформує еа вибори Єрмак, чи його тупо використали втемну."
показать весь комментарий
19.05.2025 14:43 Ответить
Так, схоже не доходить. У тебе докази є?
показать весь комментарий
19.05.2025 14:44 Ответить
Є. Робота ботоферм Єрмака, на захист Кротєвича.
показать весь комментарий
19.05.2025 14:46 Ответить
Випадок з Ширшиним- це дежав'ю. Таке вже було. 1917 рік, Російська імперія. Більшовицькі агітатори розкладають армію. Дисципліна падає до нуля. Командирів вибирають солдатські комітети. Дизертиство набирає загрозливих масштабів. В результаті німці доходять до Петрограда. Ширшин цього хоче?
показать весь комментарий
19.05.2025 15:00 Ответить
А браковані міни не розкладають армію? А мародерство влади?
показать весь комментарий
19.05.2025 15:07 Ответить
Це питання не стосується безпосередньо армії, а стосується системи, створеної Янелохом і його Регентом- Дєрьмаком. Згадайте ще юриста, викладача Соломонового університету в Києві, а по сумісництву міністра оборони Резнікова з його яйцями по 17 гривень.
показать весь комментарий
19.05.2025 15:14 Ответить
Пішла істерика підкормлених зелею. Ще не вистачає слів в підтримку генштабу сирка, від резнікова і умєрова. А так всі вже квакнули.
показать весь комментарий
19.05.2025 15:24 Ответить
Не повіриш. Розкладає і мародерство влади, і навмисний виніс за вказівкою Єрмака і фсб, у публічний простір сра..ів, судів між військовими, вкиди влади пго " поганіх ваєнніх", які " самі сєбя размініравалі".
Ну і звісно робота ботоферм. Ти це знаєш.
показать весь комментарий
19.05.2025 16:04 Ответить
Ясно. Ще довго бздітимеш.
показать весь комментарий
19.05.2025 16:05 Ответить
Ну от бачиш, який ти кмітливий. А то, що НІЧОГО само собою не з'являється у публічній сфері, одночасно на шпальтах всіх газет, інформагентсв, телеграмах, набирає миттєвого поширеннч у соцмережах, без фінансування і просування влади , так і нерозумієш...
Нєхорошо. Ти вже дорослий, щоб не розуміти такі речі.
показать весь комментарий
19.05.2025 16:14 Ответить
🤧😷
показать весь комментарий
19.05.2025 16:21 Ответить
Ширшин хоче щоб учні жукова колонами відправляли воїнів ЗСУ на м'ясо.Ширшина під трибунал,генералам по ордену,і мадяру теж.
показать весь комментарий
19.05.2025 17:59 Ответить
Хто б сумнівався.
показать весь комментарий
19.05.2025 14:10 Ответить
Понеслось!
показать весь комментарий
19.05.2025 14:11 Ответить
якщо б командир вчора випав з училища, так, його можна було б критикувати..., а якщо комбат пройшов бойовий шлях, то може до його слів можна прислухатись..., тим більше, як виявилось, в нашому війську процвітає непоганий бізнес "ділків у лампасах", які непогано заробляють на особовому складі та в них багато важелів впливу, а що ми про них знаємо?, та яка їхня відповідальність?, може комбат був проти та його вирішили показово покарати й кидати в м'ясні штурми разом з підрозділом...
показать весь комментарий
19.05.2025 14:12 Ответить
Є такий принцип Пітера (Пітер-це прізвище автора): людина досягає своєї межі компетентності в своїй професії і важливо не дати людині перейти цю межу, далі її рішення будуть вже некомпетентними і шкідливими. От вище командування повинно відслідковувати межі компетентності підлеглих офіцерів і швидко реагувати при переході конкретної людини цієї межі. Бо почнуться провали в результатах бойової роботи. Наприклад, офіцер в силу своїх розумових і особистісних рис досяг межі компетентності на рівні командира батальону. Все, приїхали, , подальший його кар'єрний ріст принесе тільки шкоду. На жаль часто буває, що людина опиняється за межею компетентності-не догляділи старші начальники, або вступають в силу такі фактори, як кумівство (непотизм).
показать весь комментарий
19.05.2025 14:21 Ответить
Це ви мабуть за нинішніх генералів кажете.
показать весь комментарий
19.05.2025 15:50 Ответить
І про генералів теж. Цей принцип Пітера стосується будь-якої системи управління кадрами.
показать весь комментарий
19.05.2025 16:56 Ответить
Дадуть вказівку, вони й методи Жукова розпишуть як "варті уваги".
показать весь комментарий
19.05.2025 14:13 Ответить
О , пішло гімно по трубах
показать весь комментарий
19.05.2025 14:15 Ответить
То пишуть шо всі мовчать і то погано і провокує на подальші більш пагубні кроки для армії і в цілому для держави і треба не мовчати.
Як тільки чоловік який має поважний бекграунд публічно вказує на всі факапи і пропонує шляхи вирішення проблем зі свого досвіду та кругозору публічно,бо непублічно то все до лампочки,одразу це неприємні наративи і підігрування ворогам.
Тобто оруельшена у краших проявленнях.
показать весь комментарий
19.05.2025 14:18 Ответить
Тут теж все дивно, чомусь ті що вже на пенсії, та за кордоном, і могли б щось сказати - ті мовчать. А ті що зараз на посадах, і повинні тримати управлінську вертикаль, ті сперечаються. Чомусь все до гори дригом...
показать весь комментарий
19.05.2025 14:38 Ответить
Які "шляхи вирішення проблем" запропонував Ширшин? Або робіть як я хочу, або я звільняюсь! Ох...ний конструктив.
показать весь комментарий
19.05.2025 15:55 Ответить
Якщо в армії нема жорсткої вертикалі управління, і не виконуються накази вищіх командирів, то це не армія а банда. Ще в одній давній книзі написано, ... ніяке царство розділене з середини, не встоїть...
показать весь комментарий
19.05.2025 16:20 Ответить
Це очевидно, я згоден. Але я дуже не люблю коли людина каже " це погано", а як вирішити не каже
показать весь комментарий
20.05.2025 11:54 Ответить
Єрмак клонує ":виступи військових, проти військових". Першим запустили Кротєвича. Тепер Ширшін. Далі буде.
Вони ж знають, що почнеться перед виборами.
Миттєво розкриють всі непублічні домовленності Зеленьського із росіянами, результатом яких стало знищення оборонзамовлень, недофінансування збройних сил, розмінування Півдня України, відвід ВСІХ бригад із прикриття адмінкордону із Кримов., розмінування акваторії Маріупольського порту..
От і діють наперед.
Вносять у мвкітри " пересічних" що " всє ваєнніє у нас плахвє". " от відітє, і Кратєвіч і Шіршін аб етом гаварят".
Ніхто з нас, незнає як там насправді є. То, що управлінці із українців недуже, це факт. Але то, шо Шіршіна рощкручує Єрмак, це факт.
показать весь комментарий
19.05.2025 16:24 Ответить
показать весь комментарий
19.05.2025 14:19 Ответить
О, Ярош нарисовался. Пару слов за "Скалу" - https://www.youtube.com/watch?v=NtPJGpqVlik
показать весь комментарий
19.05.2025 14:20 Ответить
Мадяр, герой і конечно молодець, але він не піхота. Народ особо не надуришь, якщо так все ОК, чому по містечкам постійно похорони? І куди дівати відео з РФ, де наші колонни в Курській області розматують а-ля сумновідомий контрнаступ?
показать весь комментарий
19.05.2025 14:20 Ответить
Мадяр сказав ,що після війни втече за кордон - оце і є його справжня оцінка керівництва країни , а не публічне сраколизання Зе -генералітету.
показать весь комментарий
19.05.2025 14:42 Ответить
бригада мадяра отримала шість мільярдів додаткового фінансування. він навіть і не пікне
показать весь комментарий
19.05.2025 15:20 Ответить
Короче кажучи, від ГШ поступив наказ терміново "засудити".
показать весь комментарий
19.05.2025 14:21 Ответить
Ага, треба сидіти тихенько і ховати сміття під килим, бо невдобна правда грає на руку ворога - а правильну інформацію про потужні перамоги незламних лідорів донесе міністерство правди через телемарахфон.
показать весь комментарий
19.05.2025 14:23 Ответить
лизоблюди, за вказівкою згори почали цькувати єдиного порядного командира. Ось у що перетворилася наша армія: лизоблюдство, виконання найдурніших вказівок керівництва життями солдат.
показать весь комментарий
19.05.2025 14:26 Ответить
"Ширшин грає в політичні ігри та дає оцінки, які не відповідають реальній ситуації"
Джерело: https://censor.net/ua/n3553035

Якщо хтось чиїмсь ротом вказує умовному опоненту про початок політичних ігор,, той почав політичні ігри
показать весь комментарий
19.05.2025 14:27 Ответить
Не знаю як там, і що, тому казати не буду. От що знаю точно, так то те, що з часів битви на Калці 1223 року, до часів Гетьманщини, і УНР, терпіла Русь- Україна поразки від незгоди, внутрішніх чвар, та відвертої зради. Все скочувалось до розбірок, хто найкращий і розумніший, а потім приходили кацапи, і усіх рівняли коло розстрільних стінок, та у ГУЛАГах. А коли шли потім під кацапськими прапорами, з однією гвинтівкою на трьох, на німецькі кулемети, вже ніхто свій писок не розтуляв...
показать весь комментарий
19.05.2025 14:28 Ответить
Ви погано знаєте історію, вчаси гетьманщини, після перших успіхів Хмельницький пораставляв старшини по місцях для збору податків, тому що потрібна були кошти. Але ті почали розкрадати все і причому часто діяли не краще за польских панів. Через що до битви під Берестечком армія так і не була зформована та забезпечена, що і було основною причиною поразки, що була вирішальна в ті часи. Невистачало артилерії та кінноти, а надія на кінноту як татарів була помилкова. Вони прийшли за ясиром і не хотіли гинути в тій битві.

В часи УНР два зрадники Грушевський та Винниченко боялись популярних у війську командирів, а Винниченко то взагалі мабуть агентом совєтів, тому що ті йому пожиттєво потім платили гроші типу за його книжки. Хоча інших б за участь в УНР ростріляли. В результаті від формування підрозділів були відсторонені найбільш досвідчені командири а їхнім підрозділам обмежували забезпечення тому що ті були нелояльні.

І від дій цих двох зрадників, які казали що армія не потрібна а совєти з хочуть миру, з 100 тис тих хто хотів служити на час створення УНР сформували невеликі підрозділи що були незабезпечені навіть артилерією і тим більше засобами хім захисту. Вам довідома. щоб ви розуміли суть проблеми, Муравьйов тільки завдяки цьому, так швидко дійшов до Києва та взяв його, в нього був невеликий підрозділ 20 тис але він мав хім зброю та артилерію і тим самим перевагу над малочисльними підрозділами із стрілецькою зброєю. Хоча і протигази і снаряди для артилерію були навіть у Києві на складах.
показать весь комментарий
19.05.2025 15:00 Ответить
Так, Грушевський потім навіть у москві жив, писав, викладав...
показать весь комментарий
19.05.2025 15:58 Ответить
Добре що ви так гарно знаєте історію, то значить булав нас і згода, і єдність, а всьому виною оте що ви тут виклали? Вірю, навіть не відповідайте. Тільки ще одне, раптово згадалось, а у Полтавський битві, козацьке військо за кого билося, за Шведів, чи за кацапів?
показать весь комментарий
19.05.2025 16:15 Ответить
При берестечку були великі втрати саме через неорганізованість забезпечення та навчання війська, після цього вже фактично пішов незворотній процес. В подальшому ще одним суттєвою подією було те що син Хмельницького загинув а інші кандидатури на керівництво не могли утримувати владу в умовах корумпованості старшини та грошей, які Московський князь вливав на підкупи та розбрат.
показать весь комментарий
19.05.2025 17:38 Ответить
У панові Бровді і Дебілецькому я не сумнівався...
показать весь комментарий
19.05.2025 14:31 Ответить
ПроОПешні лізуни, а ВАШІ замовчування проблем, що не на користь ворогу?!
показать весь комментарий
19.05.2025 14:36 Ответить
Троцкист­ско-бухаринские враги советского народа, Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин вы­полняя волю империалистов, працює на користь ворога ставили своей целью разрушение партии, свержение суще­ствующего в СССР социалистического строя, подготовку поражения Красной армии, расчле­нение СССР и восстановление капиталисти­ческого рабства в СССР, намагаючись дискредитувати вище безгрішне партійне керівництво та зруйнувати потужний та незламний авторитет генералітету прибегая для этого к шпионажу, вредительству, диверсиям, тер­рору, подрыву военной мощи СССР публічно намагється зводити наклепи на цих найчесніших та відданих справі народу людей.
Камандіри єдіногласно сагласно лінії партії згідно своєї доброї волі висловлюються проти публічних критичних заяв на адресу керівництва .
Для сплочєнія рабов рядов будь які публічні висловлювання ( окрім возгласов одобрєнія) будемо вважати за пособнічєство врагу.

Слава Совковому Союзу Україні !!!
показать весь комментарий
19.05.2025 14:37 Ответить
Ну що, ГШ продемонстрував потужний струмінь.. Але під килимок вже не заметеш...
показать весь комментарий
19.05.2025 14:54 Ответить
Комбат Береза про цей конфлікт - 80% Генштабу це тупі совкові генерали і навіть начштабу Драпатий нічого не змінить в Генштабі.

https://youtu.be/8DfPSpTiJ9A?feature=shared
показать весь комментарий
19.05.2025 15:03 Ответить
Драпатый командующий сухопутными войсками, начальник ГШ Гнатов.
показать весь комментарий
19.05.2025 15:14 Ответить
Прям як в совку
показать весь комментарий
19.05.2025 15:06 Ответить
Перекличка майбутніх комбатів- нардепів із списку владного блоку
показать весь комментарий
19.05.2025 15:11 Ответить
💯
показать весь комментарий
19.05.2025 16:22 Ответить
Розчаровує позиція деяких авторитетних командирів. Замість того щоб підтримати побратима, почали його обливати лайном.
показать весь комментарий
19.05.2025 15:33 Ответить
Замовна критика за вказівкою від зеленої ОПи. Здивований, що ще не напрягли провести наради в гос. адміністраціях і висловити рішуче неодобрямс.
срср в чистому вигдялі: так і бачу, прокинувся командир-критикант і, ні сіло ні впало, - а ну я зараз как критикану потужно Ширшина!
показать весь комментарий
19.05.2025 15:58 Ответить
Жополизы .
показать весь комментарий
19.05.2025 16:11 Ответить
"Своєю чергою, командир 225 окремого штурмового полку майор Олег Ширяєв https://t.me/OSHP_225/4995 закликав верховного головнокомандувача "задля збереження бойової дисципліни й керованості" запровадити суворі обмеження на публічне обговорення бойових завдань, хід операцій і оцінку командування." Підтримую на всі 100% тільки це потрібно було впроваджувати ще з 2022 року, відразу після вторгнення.
показать весь комментарий
19.05.2025 16:17 Ответить
С фронта, повинні бути тільки гарні новини? Це якийсь паралельна світ вже. З таким до лікаря треба йти.
показать весь комментарий
19.05.2025 16:31 Ответить
"...запровадити суворі обмеження на публічне обговорення бойових завдань, хід операцій і оцінку командування." Що тут не зрозуміло?
показать весь комментарий
19.05.2025 16:34 Ответить
"З таким до лікаря треба йти." Що тут не зрозуміло?
показать весь комментарий
19.05.2025 16:48 Ответить
Ну це очікувалося. Його зливати будуть, ще і справу якусь відкриють. Натаскувати на нього ручних військових. Бо в зе країні, все добре. Не будуть ж по сракафону брехати.
показать весь комментарий
19.05.2025 16:29 Ответить
А нагадайтено комполка, та комбриг - то яка ланка керівництва? Шось мені підказує, шо шапка у когось разом з пєрдаками підгорає
показать весь комментарий
19.05.2025 16:39 Ответить
Лідер добровольчого формування УДА Дмитро Ярош заявив, що "багато в чому згідний" із заявою бойового комбата, але наголосив, що комбати, ротні та взводні командири "дуже часто не бачать всіх проблем, які є на всьому театрі бойових дій". Він закликав підтримати головкома ЗСУ Олександра Сирського "в його діяльності, яка має вирішити все".

То есть существует множество проблем, но при этом, надо поддерживать того кто по сути и назначен решать эти проблемы?

P.s. Тактика "зе-манды" стабильна. Если про проблемы молчать, то их типа и нет, вдруг само как-то решится... Вспомнилось как в ОП собирали журналистов и просили, что бы поменьше про коррупцию писали.
показать весь комментарий
19.05.2025 19:22 Ответить
 
 