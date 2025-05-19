Командиры ряда подразделений ВСУ раскритиковали заявление комбата 47-й ОМБр Ширшина

После публичного заявления командира батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александра Ширшина ряд командиров украинских подразделений выступили с критикой в его адрес.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Так, командир подразделения "Птахи Мадяра" назвал заявление Ширшина "публичным демаршем".

По его мнению, это обнародование "дает повод для волны срачей как "экспертной" и хайпующей среды, так и работает в пользу врага, который умеет оперативно присосаться и телескопировать, подкладывая дров в топку".

В 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" обвинили Ширшина в "игнорировании поставленных задач высшего руководства".

"Его управление, вместо результатов, постоянно заканчивается провалами. Все, на что он способен, - это критиковать и перекладывать ответственность. Ширшин играет в политические игры и дает оценки, которые не соответствуют реальной ситуации Возможно, ситуация на его направлении действительно сложная. Но сложно всем", - говорится в заявлении.

Командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов заявил, что "настоящий командир не ищет виновных снаружи, а аргументированно отстаивает свою позицию, доносит ее до руководства и предлагает действенные решения".

Лидер добровольческого формирования УДА Дмитрий Ярош заявил, что "во многом согласен" с заявлением боевого комбата, но подчеркнул, что комбаты, ротные и взводные командиры "очень часто не видят всех проблем, которые есть на всем театре боевых действий". Он призвал поддержать главкома ВСУ Александра Сырского "в его деятельности, которая должна решить все".

В свою очередь, командир 225-го отдельного штурмового полка майор Олег Ширяев призвал верховного главнокомандующего "для сохранения боевой дисциплины и управляемости" ввести строгие ограничения на публичное обсуждение боевых задач, ход операций и оценку командования.

Как сообщалось, Третья штурмовая бригада выразила поддержку решению Генерального штаба ВСУ о создании рабочей группы для выяснения обстоятельств, обнародованных командиром одного из батальонов 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что комбат 47-й ОМБр "Магура" Ширшин подал рапорт на увольнение из-за "дебильных задач" командования.

В свою очередь Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя поступок Ширшина, отметил, что заявление комбата 47-й ОМБр Ширшина требует официальной реакции Ставки и командования. Дальнейшие действия на Курщине следует планировать только после After action review.

Сообщалось, что по распоряжению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях.