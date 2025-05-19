Командиры ряда подразделений ВСУ раскритиковали заявление комбата 47-й ОМБр Ширшина
После публичного заявления командира батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александра Ширшина ряд командиров украинских подразделений выступили с критикой в его адрес.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
Так, командир подразделения "Птахи Мадяра" назвал заявление Ширшина "публичным демаршем".
По его мнению, это обнародование "дает повод для волны срачей как "экспертной" и хайпующей среды, так и работает в пользу врага, который умеет оперативно присосаться и телескопировать, подкладывая дров в топку".
В 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" обвинили Ширшина в "игнорировании поставленных задач высшего руководства".
"Его управление, вместо результатов, постоянно заканчивается провалами. Все, на что он способен, - это критиковать и перекладывать ответственность. Ширшин играет в политические игры и дает оценки, которые не соответствуют реальной ситуации Возможно, ситуация на его направлении действительно сложная. Но сложно всем", - говорится в заявлении.
Командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов заявил, что "настоящий командир не ищет виновных снаружи, а аргументированно отстаивает свою позицию, доносит ее до руководства и предлагает действенные решения".
Лидер добровольческого формирования УДА Дмитрий Ярош заявил, что "во многом согласен" с заявлением боевого комбата, но подчеркнул, что комбаты, ротные и взводные командиры "очень часто не видят всех проблем, которые есть на всем театре боевых действий". Он призвал поддержать главкома ВСУ Александра Сырского "в его деятельности, которая должна решить все".
В свою очередь, командир 225-го отдельного штурмового полка майор Олег Ширяев призвал верховного главнокомандующего "для сохранения боевой дисциплины и управляемости" ввести строгие ограничения на публичное обсуждение боевых задач, ход операций и оценку командования.
Как сообщалось, Третья штурмовая бригада выразила поддержку решению Генерального штаба ВСУ о создании рабочей группы для выяснения обстоятельств, обнародованных командиром одного из батальонов 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что комбат 47-й ОМБр "Магура" Ширшин подал рапорт на увольнение из-за "дебильных задач" командования.
В свою очередь Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя поступок Ширшина, отметил, что заявление комбата 47-й ОМБр Ширшина требует официальной реакции Ставки и командования. Дальнейшие действия на Курщине следует планировать только после After action review.
Сообщалось, что по распоряжению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях.
Як вони хочуть змінити щось якщо все замовчувати??? Чи вони не бажають, їх все воаштовує.....
Тобі можуть щось злиз..ти. Кашкєта небуде куди надіти.
" Командир 225 окремого штурмового полку майор Олег Ширяєв закликав верховного головнокомандувача "задля збереження бойової дисципліни й керованості" запровадити суворі обмеження на публічне обговорення бойових завдань, хід операцій і оцінку командування."
Яких тобі ще " безпосердньо воюють за посадки " потрібно?
Ось що було сказано, на твій вкид.
"Кротєвич був використаний Єрмаком і Подляком для компроментації військових у момент, коли знову загострилося питання-" хто здав Південь України".
Питання тільки у тому, що Кротєвич діяв свідомо, у розрахунку на місце від " військових" у політпартії, що сформує еа вибори Єрмак, чи його тупо використали втемну."
Ну і звісно робота ботоферм. Ти це знаєш.
Нєхорошо. Ти вже дорослий, щоб не розуміти такі речі.
Як тільки чоловік який має поважний бекграунд публічно вказує на всі факапи і пропонує шляхи вирішення проблем зі свого досвіду та кругозору публічно,бо непублічно то все до лампочки,одразу це неприємні наративи і підігрування ворогам.
Тобто оруельшена у краших проявленнях.
Вони ж знають, що почнеться перед виборами.
Миттєво розкриють всі непублічні домовленності Зеленьського із росіянами, результатом яких стало знищення оборонзамовлень, недофінансування збройних сил, розмінування Півдня України, відвід ВСІХ бригад із прикриття адмінкордону із Кримов., розмінування акваторії Маріупольського порту..
От і діють наперед.
Вносять у мвкітри " пересічних" що " всє ваєнніє у нас плахвє". " от відітє, і Кратєвіч і Шіршін аб етом гаварят".
Ніхто з нас, незнає як там насправді є. То, що управлінці із українців недуже, це факт. Але то, шо Шіршіна рощкручує Єрмак, це факт.
Джерело: https://censor.net/ua/n3553035
Якщо хтось чиїмсь ротом вказує умовному опоненту про початок політичних ігор,, той почав політичні ігри
В часи УНР два зрадники Грушевський та Винниченко боялись популярних у війську командирів, а Винниченко то взагалі мабуть агентом совєтів, тому що ті йому пожиттєво потім платили гроші типу за його книжки. Хоча інших б за участь в УНР ростріляли. В результаті від формування підрозділів були відсторонені найбільш досвідчені командири а їхнім підрозділам обмежували забезпечення тому що ті були нелояльні.
І від дій цих двох зрадників, які казали що армія не потрібна а совєти з хочуть миру, з 100 тис тих хто хотів служити на час створення УНР сформували невеликі підрозділи що були незабезпечені навіть артилерією і тим більше засобами хім захисту. Вам довідома. щоб ви розуміли суть проблеми, Муравьйов тільки завдяки цьому, так швидко дійшов до Києва та взяв його, в нього був невеликий підрозділ 20 тис але він мав хім зброю та артилерію і тим самим перевагу над малочисльними підрозділами із стрілецькою зброєю. Хоча і протигази і снаряди для артилерію були навіть у Києві на складах.
Троцкистско-бухаринские враги советского народа,Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин выполняя волю империалистов,працює на користь ворога ставили своей целью разрушение партии, свержение существующего в СССР социалистического строя, подготовку поражения Красной армии, расчленение СССР и восстановление капиталистического рабства в СССР,намагаючись дискредитувати вище безгрішне партійне керівництво та зруйнувати потужний та незламний авторитет генералітету прибегая для этого к шпионажу, вредительству, диверсиям, террору, подрыву военной мощи СССРпублічно намагється зводити наклепи на цих найчесніших та відданих справі народу людей.
Камандіри єдіногласно
сагласно лінії партіїзгідно своєї доброї волі висловлюються проти публічних критичних заяв на адресу керівництва .
Для сплочєнія
рабоврядов будь які публічні висловлювання ( окрім возгласов одобрєнія) будемо вважати за пособнічєство врагу.
Слава
Совковому СоюзуУкраїні !!!
https://youtu.be/8DfPSpTiJ9A?feature=shared
срср в чистому вигдялі: так і бачу, прокинувся командир-критикант і, ні сіло ні впало, - а ну я зараз как критикану потужно Ширшина!
То есть существует множество проблем, но при этом, надо поддерживать того кто по сути и назначен решать эти проблемы?
P.s. Тактика "зе-манды" стабильна. Если про проблемы молчать, то их типа и нет, вдруг само как-то решится... Вспомнилось как в ОП собирали журналистов и просили, что бы поменьше про коррупцию писали.