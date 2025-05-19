РУС
Новости Комбат Ширшин подал рапорт на увольнение
10 490 61

Третья штурмовая о конфликте вокруг 47 ОМБр: Поддерживаем решение Генштаба

Третья штурмовая бригада выразила поддержку решению Генерального штаба ВСУ о создании рабочей группы для выяснения обстоятельств, обнародованных командиром одного из батальонов 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

Об этом говорится в сообщении бригады в ее телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

В 3 ОШБр призвали воздержаться от публичных комментариев и обсуждений внутренних конфликтов до завершения официального расследования. Отмечается, что во время войны подобные действия могут повредить обороноспособности государства и фактически противоречат интересам украинской армии.

"На всей линии фронта подразделения Сил обороны ежедневно выполняют сложные боевые задачи. Операция на Курщине - одна из таких и важных на территории противника. Потому что в частности благодаря этим усилиям наша страна продолжает существовать. Война продолжается. Наш враг - российские оккупанты. Продолжаем сражаться против них, а не против себя", - заявили в бригаде.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что комбат 47 ОМБр "Магура" Ширшин подал рапорт на увольнение из-за "дебильных задач" командования.

В свою очередь Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя поступок Ширшина, отметил, что заявление комбата 47 ОМБр Ширшина требует официальной реакции Ставки и командования. Дальнейшие действия на Курщине следует планировать только после After action review.

Позже сообщалось, что по распоряжению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях.

Генштаб ВС (6841) 3-я Отдельная штурмовая бригада (478) 47 отдельная механизированная бригада (274)
Топ комментарии
+39
Білецький завжди буде підтримувати лінію зеленої партії - вибори не за горами.
показать весь комментарий
19.05.2025 12:31 Ответить
+36
Тільки правильніше буде не "Третя штурмова бригада висловила підтримку рішенню Генерального штабу ЗСУ", а "командування Третьої штурмової бригади.....", або простіше кажучи - Білецький висловив підтримку рішенню Генштабу.
показать весь комментарий
19.05.2025 12:28 Ответить
+30
Неочікувано підлизнули... Якось довіри до комбата 47 ОМБр (точніше колишнього) більше, ніж до брендованої 3 ОШБр
показать весь комментарий
19.05.2025 12:32 Ответить
Комментировать
Тільки правильніше буде не "Третя штурмова бригада висловила підтримку рішенню Генерального штабу ЗСУ", а "командування Третьої штурмової бригади.....", або простіше кажучи - Білецький висловив підтримку рішенню Генштабу.
показать весь комментарий
19.05.2025 12:28 Ответить
Все вірно . Генштаб створює комісію яка розгляне ситуацію що склалася у 47й . А хіба розглядати скаргу комбата не потрібно ?
3 штурмова це рішення ГШ підтримала . І я ось читаю - інші військові це теж підтримують . Що тут не так ?
показать весь комментарий
19.05.2025 12:38 Ответить
Всі інші - це хто? Можна список?
показать весь комментарий
19.05.2025 12:38 Ответить
Навіщо тобі - список ?
Військові - з інших бригад . В стрічні новин на Х сьогодні траплялися коментарі військових , які вимагають негайного реагування ГШ на ситуацію в 47й . Вимагають того самого що й 3 штурмова .
показать весь комментарий
19.05.2025 12:45 Ответить
Та от цікаво, хто крім Білецього підтримав це рішення, щоб генерали розслідували свої ж злочини... А у відповідь отримав в стилі "тобі треба, ти і шукай, он коментарів у Х багато, почитай"... Ну тобто я так розумію, ні одного прізвища бойового комбата, який викликає довіру не буде?
показать весь комментарий
19.05.2025 12:47 Ответить
Які прізвища комбатів у Х ? Вони там хіба пишуть під своїми прізвищами ??
Ти взагалі коли небудь той твіттер відкривав ? Ти багато бачив там військових які пишуть під своїм справжнім прізвищем . ?
Я переглядаючи стрічку новин - закладок не роблю , щоб ти знав . Прочитав і пішов далі . То ж і дійсно , тобі треба - бери і шукай . Я тобі не нянька .
Не розумію тільки чому ти окрисився ? Ти проти того щоб ГШ розслідував скандал у 47 ?
показать весь комментарий
19.05.2025 12:58 Ответить
Прізвищ як не було, так і немає... А все так гарно починалось, так бравурно заїхав в тему з псевдо аргументами, але не вивіз
показать весь комментарий
19.05.2025 14:19 Ответить
Я тобі обіцяв якісь прізвища ? Коли . ??
Я тобі вже пояснив - де я бачив коментарі військових , але витрачати час і ритися знову в їх пошуках , я не збираюсь . Навіщо це мені .? Щоб що ?
Я сказав те що хотів , а ти , якщо тобі так припекло - шукай сам .
показать весь комментарий
19.05.2025 15:08 Ответить
Ну так не я почав прикриватись якимись військовими) Сам почав, сам обісрався, сам огризнувся))
показать весь комментарий
19.05.2025 19:20 Ответить
Якщо тобі засмерділо лайно , не треба його шукати - десь , перевір спочатку свої власні штани .
До речі - що це тебе так зациклило на темі лайна ? Згадка про нього мало не в кожному коментарі . Це ж улюблена тема кацапні . Але ж ти не кацап ! Чи може таки - кацапської породи .?
В останнє пояснюю тобі , ідіота шмат - я ніяких імен шукати не збираюсь , і нічого тобі доводити теж . Я вже все тобі - розжував ! І пояснив що читав стрічку новин і бачив там відгуки військових , які теж вимагають провести розслідування подій у 47 бригаді . Що тобі ще не так ?
Це стрічка новин , там коментарів сотні . Бери і шукай сам , якщо тобі так припекло . А ти знову за старе - давай та давай імена комбатів .! Та щас ,, все кину - почну витрачати час і ритись в новинах , щоб знайти те що тобі й нах не потрібно . Бо тобі зрадойобу - потрібно лиш одне - в будь яких словах знайти - зраду .
Ніхто не вимагає провести розслідування - зрада , вимагають - теж зрада . І так і сяк , один хер - зрада . пц
Іди під три чорти , олігофрен довбаний .!! Набрид вже .
показать весь комментарий
19.05.2025 21:07 Ответить
https://t.me/SlipioCkUa/5217
показать весь комментарий
19.05.2025 13:25 Ответить
Командир 2-го штурмого батальйону 3 ОШБр? Так може ще перерахуєте усіх бійців 3 ОШБр, які елементарно не можуть піти проти командирів?)) І до речі, це не рівень комбрига...
показать весь комментарий
19.05.2025 14:25 Ответить
А давай я нагадаю про Кротевича, єдиного, у кого була мужність поперти проти штабного генерала. Де тоді був твій Білецький?
показать весь комментарий
19.05.2025 12:51 Ответить
Мій Білецький ? Який він - мій ?? Ти **** дався ?
показать весь комментарий
19.05.2025 13:00 Ответить
Ну тоді не треба розказувати, що рішення твого снцесяйного Білецького підтримали інші, але хто саме - "я не розкажу, гугли сам". По суті є що сказати, чи як завжди - спочатку обісрався, а потім згадав про штани?
показать весь комментарий
19.05.2025 14:27 Ответить
Та я тобі нічого й не збирався доводити .
Хто ти таке і нах ти мені потрібен , зрадойоба шмат , щоб тобі ще щось пояснювати - розжовувати.! Живи в своїй зрадойобській ракушці .. Чи мені не однаково !!
Я взагалі відповідав іншому коментатору .
показать весь комментарий
19.05.2025 15:00 Ответить
Максимум, якщо обісрався, то витрись хоч, а то закопуєшся ще далі) Вже дійшов до стадії "я не я, і хата не моя"))
показать весь комментарий
19.05.2025 19:26 Ответить
Коли починати сміятися?
Кротєвич був використаний Єрмаком і Подляком для компроментації військових у момент, коли знову загострилося питання-" хто здав Південь України".
Питання тільки у тому, що Кротєвич діяв свідомо, у розрахунку на місце від " військових" у політпартії, що сформує еа вибори Єрмак, чи його тупо використали втемну.
показать весь комментарий
19.05.2025 13:17 Ответить
Сама то хоч зрозуміла, що написала? Єдина людина, яка не побоялась проти сталевого командування піти, і ту нарікши зрадником. А докази у вас є, чи повірити на слово ноунейму, який сидить закордоном?
показать весь комментарий
19.05.2025 14:20 Ответить
показать весь комментарий
19.05.2025 14:25 Ответить
Ясно, черговий бот без пруфів)
показать весь комментарий
19.05.2025 14:28 Ответить
коментарі та публічні обговорення внутрішніх конфліктів недоречні. У воєнний час це може зашкодити, і подібні дії - всупереч власній армії.......
Я цю фразу останні роки зустрічаю безупинно. Ну от про публічні обговорення злочинів (а не конфліктів!) при відступі з Сєвєродонецька/Сіверськодонецька-Лисичанська нічого ж не відомо. Не зашкодили власній армії? І ніби все і правильно, але результат...... та он про 155, на УП почитайте. А почалось все задовго до....
показать весь комментарий
19.05.2025 12:47 Ответить
Білецький завжди буде підтримувати лінію зеленої партії - вибори не за горами.
показать весь комментарий
19.05.2025 12:31 Ответить
Неочікувано підлизнули... Якось довіри до комбата 47 ОМБр (точніше колишнього) більше, ніж до брендованої 3 ОШБр
показать весь комментарий
19.05.2025 12:32 Ответить
Білецький не ангел і в свій час дратував союзом з Аваковим. Але щодо 3-ї ОШБр то кожен тут критикуючий може мобілізуватись і створити свій "брендований" підрозділ яким будуть затикати всі пройоби як було під Авдіївкою, Бахмутом і під Вовчанськом...
показать весь комментарий
19.05.2025 12:39 Ответить
Генштаб - це джерело проблем, корупції (по якій ні одного розслідування, чи може ви можете згадати, кого посадили за сотні тисяч бракованих мінометних мін?) та бюрократії. Підтримувати явно, публічно таку структуру, де ні один генерал не воював в подібних війнах таких масштабів, але при цьому роздає накази - це так собі варіант
показать весь комментарий
19.05.2025 12:42 Ответить
А знаєш, що про генштаб говорить Кротевич, який в свій час не засцяв поперти проти Содоля?

"Коли знайдуть «цапа-відбувайла» у вигляді комбрига, командира ОТУ чи ОСУВ - я не здивуюся. Вище військове командування не звикло брати на себе відповідальність. А реальність така: майже 99,9% завдань, які надходять до батальйонів - це прямі накази з Генштабу. Яку позицію відбити, яку посадку зачистити - абсолютно популістські, необґрунтовані, без підтримки - ідіотські штурмові операції або завдання, які безглуздо наражають особовий склад на небезпеку." і так далі, зочеш - сам почитай.
показать весь комментарий
19.05.2025 12:53 Ответить
Звичайна бригада. Таке враження, що вони одні воюють
показать весь комментарий
19.05.2025 12:58 Ответить
воюють всі але мотивація і відношення в різних підрозділах що небо і земля,
показать весь комментарий
19.05.2025 13:23 Ответить
Без грошей Гудка це був би просто черговий панслявянист
показать весь комментарий
19.05.2025 13:07 Ответить
Робоча група повинна бути з тих хто віддавав накази і тих хто в полях іх виконував
показать весь комментарий
19.05.2025 12:32 Ответить
А що можуть заявити військові ,яких звели до статусу безправного кріпака - окрім одобрення дій панів -генералів?
Послідовно перетворюють козацьку армію - на армію московсько-рекрутського набору 18 століття...
показать весь комментарий
19.05.2025 12:42 Ответить
Ще на початку вторгнення я писав, що армію потрібно вибудовувати на козацьких засадах - підрозділи повинні вибирати своїх командирів і так до самого верху. Частково стандарти НАТО, про перехід на які так часто брешуть наші генерали, грунтуються на таких, як у наших предків, демократичних засадах. Одним з головних стандартів НАТО є звортній зв'язок, тобто прийняття рішення командуванням лише після погодження з підлеглими - командир озвучує завдання, підлеглі розробляють план виконання і висувають командиру зустрічні вимоги по необхідному забезпеченню, підтримці і т.д., лише після погодження всіх питань дається наказ на виконання. Цей стандарт змушує до відповідальності як підлеглих, так і командування, та оберігає від недолугих втрат.
показать весь комментарий
19.05.2025 13:14 Ответить
На майдані коло церкви,
Революція іде.
Хай чабан, - гукнули люди,
- за отамана буде(с)
Не армія а наша люба махновщина, яка завжди приводила в задницю...
показать весь комментарий
19.05.2025 12:43 Ответить
Що ви знаете про махновщину? Не розповсюджуйте кацапські наративи.
показать весь комментарий
19.05.2025 12:46 Ответить
Людина мріє про сильну сралінську руку - а дємократія,свобода слова - це все для совка страшніше Гулагу ....
показать весь комментарий
19.05.2025 12:49 Ответить
Яка демократія в армії, дятел? Хоч в одній армії світу ти її бачив, самої демократичної країни?
показать весь комментарий
19.05.2025 13:10 Ответить
Сраліністам не зрозуміти - що демократія в армії - це можливість обирати командира.
А якщо кругом одні гівноїди - це не означає - що поїдання гівна - найкраща форма харчування
показать весь комментарий
19.05.2025 13:13 Ответить
А-ха-х.
Так, - і камандіра обираєм, і накази голосуєм. І так пабідім, ога.
Клоуни
Ти вже припіз'дента наобирало...
показать весь комментарий
19.05.2025 13:26 Ответить
А також - це незалежне та неупереджене розслідування злочинів командирів. І покарання їх згідно закону незважаючи на чини та лички. Оце демократія в армії
показать весь комментарий
19.05.2025 13:14 Ответить
В НАТО і майже у всіх арміях країн-членів НАТО. Якщо цікаво, трохи вище я по простому розписав, в чому в них демократія і як вона втілена у військовий статут.
показать весь комментарий
19.05.2025 13:19 Ответить
Що, невже в американській армії комбата обирають голосуванням? І накази голосується? Бачу тут декому пороблено на грунті біготні від тецека...
показать весь комментарий
19.05.2025 13:30 Ответить
В американській армії немає м'ясних штурмів, тож не варто порівнювати тепле з м'яким. Немає аргументів - одразу пиши про бігунів тцк.
показать весь комментарий
19.05.2025 13:57 Ответить
Почитай про день Д. Там втрати перших підрозділів були до 80%. Заплановані.
показать весь комментарий
19.05.2025 14:58 Ответить
Читати не вмієш чи лише висратись на форум приперся? Ще раз Якщо цікаво, трохи вище я по простому розписав, в чому в них демократія і як вона втілена у військовий статут. Там про один зі стандартів НАТО. Демократія передбачає, якщо ти не в курсі, не лише голосування і вибори, а й звітність та відповідальність, які змушують верхи погоджувати прийняття рішень з низами.
показать весь комментарий
19.05.2025 14:44 Ответить
Махновщина -була одна з найбільш енфективних систем війни. А в задницю Махна привело те ,що він довірився комунякам. Так само ,як зараз в дупу народ привело те,що народ довірився зеленим.
показать весь комментарий
19.05.2025 12:47 Ответить
Бгг.
Якщо вона була така ефективна то чого він все просрав? Система, коли кожен сам собі камандір, по іншому і не могло бути.
Зараз те саме - комбат сказав, комроти проти... і результат проглядається махновський.
показать весь комментарий
19.05.2025 13:07 Ответить
Читайте історію . Просрав бо повірив комунякам - що вони їх приведуть в світле майбутнє. Як зараз народ просирає своє світле майбутнє вірячи ,що туди їх приведе зелене бидло з совковими генералами...
показать весь комментарий
19.05.2025 13:09 Ответить
Робоча група мала бути з незалежних військових експертів , бажано європейських. Все інше - це буде профанація
показать весь комментарий
19.05.2025 12:44 Ответить
А судді хто? Саме ті, хто віддавав дебільні накази і чиї діти ніколи не опиняться в окопах.
показать весь комментарий
19.05.2025 12:45 Ответить
Єдінаголосна паддєрживаєм лінію партії і правітєльства! (Бурниє прадалжитєльниє аплодісменти.)
показать весь комментарий
19.05.2025 12:54 Ответить
Можна було говорити про "невинесення сміття " на перший -другий рік війни . Якби проблеми дійсно реально вирішувалися . Але вони не віришуються ,а замітаються під "ковер" На 4 рік ми маємо не "сміття " - ми маємо "гангрену " . Гниль ,яку не вичистили загрожує існуванню вже цілого організму . Бюрократично-корупційна система +військова кругова порука високих чинів не може вилікувати себе .Потрібне зовнішнє втручання . І публічне виявлення хронічних проблем - саме для цього і потрібне ...
показать весь комментарий
19.05.2025 12:54 Ответить
Російський шпигун зєля продовжує гадити.
Вибори
показать весь комментарий
19.05.2025 13:15 Ответить
Попахивает продажностью и хитрозадым шкурничеством.
показать весь комментарий
19.05.2025 13:19 Ответить
зараз п1дтримають якраз командири тих п1дрозд1л1в , як1 можуть в1дправляти б1йц1в на смерть . статистика хороша справа , багато поганого в1део саме в1д б1йц1в цих п1дрозд1л1в
показать весь комментарий
19.05.2025 13:20 Ответить
 
 