Третья штурмовая о конфликте вокруг 47 ОМБр: Поддерживаем решение Генштаба

Третья штурмовая бригада выразила поддержку решению Генерального штаба ВСУ о создании рабочей группы для выяснения обстоятельств, обнародованных командиром одного из батальонов 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

Об этом говорится в сообщении бригады в ее телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

В 3 ОШБр призвали воздержаться от публичных комментариев и обсуждений внутренних конфликтов до завершения официального расследования. Отмечается, что во время войны подобные действия могут повредить обороноспособности государства и фактически противоречат интересам украинской армии.

"На всей линии фронта подразделения Сил обороны ежедневно выполняют сложные боевые задачи. Операция на Курщине - одна из таких и важных на территории противника. Потому что в частности благодаря этим усилиям наша страна продолжает существовать. Война продолжается. Наш враг - российские оккупанты. Продолжаем сражаться против них, а не против себя", - заявили в бригаде.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что комбат 47 ОМБр "Магура" Ширшин подал рапорт на увольнение из-за "дебильных задач" командования.

В свою очередь Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя поступок Ширшина, отметил, что заявление комбата 47 ОМБр Ширшина требует официальной реакции Ставки и командования. Дальнейшие действия на Курщине следует планировать только после After action review.

Позже сообщалось, что по распоряжению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях.

