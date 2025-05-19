Третья штурмовая о конфликте вокруг 47 ОМБр: Поддерживаем решение Генштаба
Третья штурмовая бригада выразила поддержку решению Генерального штаба ВСУ о создании рабочей группы для выяснения обстоятельств, обнародованных командиром одного из батальонов 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".
Об этом говорится в сообщении бригады в ее телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
В 3 ОШБр призвали воздержаться от публичных комментариев и обсуждений внутренних конфликтов до завершения официального расследования. Отмечается, что во время войны подобные действия могут повредить обороноспособности государства и фактически противоречат интересам украинской армии.
"На всей линии фронта подразделения Сил обороны ежедневно выполняют сложные боевые задачи. Операция на Курщине - одна из таких и важных на территории противника. Потому что в частности благодаря этим усилиям наша страна продолжает существовать. Война продолжается. Наш враг - российские оккупанты. Продолжаем сражаться против них, а не против себя", - заявили в бригаде.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что комбат 47 ОМБр "Магура" Ширшин подал рапорт на увольнение из-за "дебильных задач" командования.
В свою очередь Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя поступок Ширшина, отметил, что заявление комбата 47 ОМБр Ширшина требует официальной реакции Ставки и командования. Дальнейшие действия на Курщине следует планировать только после After action review.
Позже сообщалось, что по распоряжению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях.
3 штурмова це рішення ГШ підтримала . І я ось читаю - інші військові це теж підтримують . Що тут не так ?
Військові - з інших бригад . В стрічні новин на Х сьогодні траплялися коментарі військових , які вимагають негайного реагування ГШ на ситуацію в 47й . Вимагають того самого що й 3 штурмова .
Ти взагалі коли небудь той твіттер відкривав ? Ти багато бачив там військових які пишуть під своїм справжнім прізвищем . ?
Я переглядаючи стрічку новин - закладок не роблю , щоб ти знав . Прочитав і пішов далі . То ж і дійсно , тобі треба - бери і шукай . Я тобі не нянька .
Не розумію тільки чому ти окрисився ? Ти проти того щоб ГШ розслідував скандал у 47 ?
Я тобі вже пояснив - де я бачив коментарі військових , але витрачати час і ритися знову в їх пошуках , я не збираюсь . Навіщо це мені .? Щоб що ?
Я сказав те що хотів , а ти , якщо тобі так припекло - шукай сам .
До речі - що це тебе так зациклило на темі лайна ? Згадка про нього мало не в кожному коментарі . Це ж улюблена тема кацапні . Але ж ти не кацап ! Чи може таки - кацапської породи .?
В останнє пояснюю тобі , ідіота шмат - я ніяких імен шукати не збираюсь , і нічого тобі доводити теж . Я вже все тобі - розжував ! І пояснив що читав стрічку новин і бачив там відгуки військових , які теж вимагають провести розслідування подій у 47 бригаді . Що тобі ще не так ?
Це стрічка новин , там коментарів сотні . Бери і шукай сам , якщо тобі так припекло . А ти знову за старе - давай та давай імена комбатів .! Та щас ,, все кину - почну витрачати час і ритись в новинах , щоб знайти те що тобі й нах не потрібно . Бо тобі зрадойобу - потрібно лиш одне - в будь яких словах знайти - зраду .
Ніхто не вимагає провести розслідування - зрада , вимагають - теж зрада . І так і сяк , один хер - зрада . пц
Іди під три чорти , олігофрен довбаний .!! Набрид вже .
Хто ти таке і нах ти мені потрібен , зрадойоба шмат , щоб тобі ще щось пояснювати - розжовувати.! Живи в своїй зрадойобській ракушці .. Чи мені не однаково !!
Я взагалі відповідав іншому коментатору .
Кротєвич був використаний Єрмаком і Подляком для компроментації військових у момент, коли знову загострилося питання-" хто здав Південь України".
Питання тільки у тому, що Кротєвич діяв свідомо, у розрахунку на місце від " військових" у політпартії, що сформує еа вибори Єрмак, чи його тупо використали втемну.
Я цю фразу останні роки зустрічаю безупинно. Ну от про публічні обговорення злочинів (а не конфліктів!) при відступі з Сєвєродонецька/Сіверськодонецька-Лисичанська нічого ж не відомо. Не зашкодили власній армії? І ніби все і правильно, але результат...... та он про 155, на УП почитайте. А почалось все задовго до....
"Коли знайдуть «цапа-відбувайла» у вигляді комбрига, командира ОТУ чи ОСУВ - я не здивуюся. Вище військове командування не звикло брати на себе відповідальність. А реальність така: майже 99,9% завдань, які надходять до батальйонів - це прямі накази з Генштабу. Яку позицію відбити, яку посадку зачистити - абсолютно популістські, необґрунтовані, без підтримки - ідіотські штурмові операції або завдання, які безглуздо наражають особовий склад на небезпеку." і так далі, зочеш - сам почитай.
Послідовно перетворюють козацьку армію - на армію московсько-рекрутського набору 18 століття...
Революція іде.
Хай чабан, - гукнули люди,
- за отамана буде(с)
Не армія а наша люба махновщина, яка завжди приводила в задницю...
А якщо кругом одні гівноїди - це не означає - що поїдання гівна - найкраща форма харчування
Так, - і камандіра обираєм, і накази голосуєм. І так пабідім, ога.
Клоуни
Ти вже припіз'дента наобирало...
Якщо вона була така ефективна то чого він все просрав? Система, коли кожен сам собі камандір, по іншому і не могло бути.
Зараз те саме - комбат сказав, комроти проти... і результат проглядається махновський.
Вибори