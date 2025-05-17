Оккупанты наращивают активность на Харьковщине, - 3-я ОШБр

Оккупанты наращивают активность на Харьковщине. Третья штурмовая бригада отбила около 80 штурмов в течение 2 недель!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

Как отмечается, в течение двух недель оккупанты 80 раз атаковали рубежи бригады при активной поддержке артиллерии, авиаударов, ударных дронов и сбросов. Все чаще враг применяет и оптоволоконные FPV-дроны.

Смотрите также: Бойцы 3-й ОШБр поразили танк, грузовики, ЛАТ, наземный РК противника, а также склад БК. ВИДЕО

"Чтобы осуществить прорыв, противник в составе двух армий рф безрезультатно применяет тактику малых пехотных групп. За отказ личного состава врага идти в бой насмерть - угрозы казнью от своего же командования.

Вопреки высокой боевой активности и благодаря выстроенной эффективной системе обороны бригады, оккупантам не удается развить успех наступления. Враг продолжает нести значительные потери в живой силе - двухсотыми и трехсотыми", - отмечают в бригаде.