РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9728 посетителей онлайн
Новости Бои на Харьковском направлении
882 1

Оккупанты наращивают активность на Харьковщине, - 3-я ОШБр

Руины Волчанска

Оккупанты наращивают активность на Харьковщине. Третья штурмовая бригада отбила около 80 штурмов в течение 2 недель!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

Как отмечается, в течение двух недель оккупанты 80 раз атаковали рубежи бригады при активной поддержке артиллерии, авиаударов, ударных дронов и сбросов. Все чаще враг применяет и оптоволоконные FPV-дроны.

Смотрите также: Бойцы 3-й ОШБр поразили танк, грузовики, ЛАТ, наземный РК противника, а также склад БК. ВИДЕО

"Чтобы осуществить прорыв, противник в составе двух армий рф безрезультатно применяет тактику малых пехотных групп. За отказ личного состава врага идти в бой насмерть - угрозы казнью от своего же командования.

Вопреки высокой боевой активности и благодаря выстроенной эффективной системе обороны бригады, оккупантам не удается развить успех наступления. Враг продолжает нести значительные потери в живой силе - двухсотыми и трехсотыми", - отмечают в бригаде.

Автор: 

3-я Отдельная штурмовая бригада (478) Харьковская область (1480)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А оце вже херово.
Втім, головне - робити гарні тротуари і клумби.
Я про тилові міста. Фсьо для фронта, фсьо для побєди.
показать весь комментарий
17.05.2025 14:47 Ответить
 
 