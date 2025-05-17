Окупанти нарощують активність на Харківщині, - 3 ОШБр

Окупанти нарощують активність на Харківщині. Третя штурмова бригада відбила близько 80 штурмів упродовж 2 тижнів!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

Як зазначається, впродовж двох тижнів окупанти 80 разів атакували рубежі бригади за активної підтримки артилерії, авіаударів, ударних дронів та скидів. Дедалі частіше ворог застосовує й оптоволоконні FPV-дрони.

"Щоб здійснити прорив, противник, у складі двох армій рф, безрезультатно застосовує тактику малих піхотних груп. За відмову особового складу ворога йти в бій на смерть - погрози стратою від свого ж командування.

Всупереч високій бойовій активності й завдяки вибудуваній ефективній системі оборони бригади, окупантам не вдається розвинути успіх наступу. Ворог продовжує зазнавати значних втрат у живій силі - двохсотими та трьохсотими", - наголошують у бригаді.