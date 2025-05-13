УКР
Бійці 3 ОШБр уразили танк, вантажівки, ЛАТ, наземний РК противника, а також склад БК. ВIДЕО

Бійці підрозділу "PASKUDA GROUP" з Протитанкового батальйону 3-ої окремої штурмової бригади знищили склад БК, який вибухнув і догорав зі стовпом білого диму у повітрі.

Також воїни уразили ворожий танк, вантажівки, ЛАТ, наземний РК противника, повідомляє Цензор.НЕТ.

армія рф (18483) ліквідація (4360) 3 Окрема штурмова бригада (488)
Дякуємо, Захисникам України та їх Родинам!
Смерть московітам!
Слава Україні!
14.05.2025 00:59 Відповісти
ІІІ-я на рівні!!!!
Прилетіли, побачили, напаскудили групою)))
14.05.2025 10:11 Відповісти
 
 