Бійці 3 ОШБр уразили танк, вантажівки, ЛАТ, наземний РК противника, а також склад БК. ВIДЕО
Бійці підрозділу "PASKUDA GROUP" з Протитанкового батальйону 3-ої окремої штурмової бригади знищили склад БК, який вибухнув і догорав зі стовпом білого диму у повітрі.
Також воїни уразили ворожий танк, вантажівки, ЛАТ, наземний РК противника, повідомляє Цензор.НЕТ.
Смерть московітам!
Слава Україні!
Прилетіли, побачили, напаскудили групою)))