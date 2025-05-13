5 636 8
"Гострі Картузи" зафіксували самогубство окупанта: росіянин підірвався за допомогою гранати під Покровськом. ВIДЕО
Оператори безпілотників групи "Гострі Картузи" 2-го окремого загону спеціального призначення "Омега" Національної гвардії України зафіксували самогубство окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський загарбник підірвався за допомогою гранати під Покровськом.
