"Гострі Картузи" зафіксували самогубство окупанта: росіянин підірвався за допомогою гранати під Покровськом. ВIДЕО

Оператори безпілотників групи "Гострі Картузи" 2-го окремого загону спеціального призначення "Омега" Національної гвардії України зафіксували самогубство окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський загарбник підірвався за допомогою гранати під Покровськом.

армія рф (18483) самогубство (658) Донецька область (9341) Покровськ (780) Покровський район (907)
Ай да, лепо.
13.05.2025 21:32 Відповісти
це наскільки "гарним" має бути життя в рашці, щоб відкидати будь яку надію повернутось до нього

14.05.2025 02:32 Відповісти
Понял скот, что хороший рюский это мёртвый рюский...
13.05.2025 21:48 Відповісти
Землі, їй все єдино, апатити чи москаль!!!
13.05.2025 22:27 Відповісти
Нормально його гепнуло. Він отримав те, на що заслужив.
14.05.2025 00:17 Відповісти
Він так в кепочці воювати зібрався? Чи каску пропив?
14.05.2025 01:08 Відповісти
з вигляду зовсім пацан. напевно з путінської юнармії . потрапивши на нуль не витримав відчуття реальності.
14.05.2025 13:46 Відповісти
Свинособаке свинособачья смерть
14.05.2025 18:50 Відповісти
 
 