"Гострі Картузи" зафиксировали самоубийство оккупанта: россиянин подорвался с помощью гранаты под Покровском. ВИДЕО
Операторы беспилотников группы "Гострі Картузи" 2-го отдельного отряда специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины зафиксировали самоубийство оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, российский захватчик подорвался с помощью гранаты под Покровском.
