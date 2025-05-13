РУС
"Гострі Картузи" зафиксировали самоубийство оккупанта: россиянин подорвался с помощью гранаты под Покровском. ВИДЕО

Операторы беспилотников группы "Гострі Картузи" 2-го отдельного отряда специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины зафиксировали самоубийство оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российский захватчик подорвался с помощью гранаты под Покровском.

армия РФ (20331) самоубийство (1024) Донецкая область (10523) Покровск (747) Покровский район (898)
Ай да, лепо.
13.05.2025 21:32 Ответить
це наскільки "гарним" має бути життя в рашці, щоб відкидати будь яку надію повернутось до нього

.
14.05.2025 02:32 Ответить
Понял скот, что хороший рюский это мёртвый рюский...
13.05.2025 21:48 Ответить
Землі, їй все єдино, апатити чи москаль!!!
13.05.2025 22:27 Ответить
Нормально його гепнуло. Він отримав те, на що заслужив.
14.05.2025 00:17 Ответить
Він так в кепочці воювати зібрався? Чи каску пропив?
14.05.2025 01:08 Ответить
з вигляду зовсім пацан. напевно з путінської юнармії . потрапивши на нуль не витримав відчуття реальності.
14.05.2025 13:46 Ответить
Свинособаке свинособачья смерть
14.05.2025 18:50 Ответить
 
 