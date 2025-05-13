РУС
Бойцы 43 ОМБр уничтожили вражескую технику, вооружение, блиндажи и живую силу оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО

На Купянском направлении бойцы пилоты батальона беспилотных систем "Небесная Мара" 43-й отдельной механизированной бригады успешно уничтожают противника.

Воины уничтожили вражескую технику, вооружение, блиндажи, живую силу оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 24 ОМБр отбили штурм оккупантов, уничтожили 3 БМД и ликвидировали личный состав противника. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20331) ликвидация (3971)
Героям Слава !
Слава ЗСУ !
