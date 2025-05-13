1 918 1
Бойцы 43 ОМБр уничтожили вражескую технику, вооружение, блиндажи и живую силу оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО
На Купянском направлении бойцы пилоты батальона беспилотных систем "Небесная Мара" 43-й отдельной механизированной бригады успешно уничтожают противника.
Воины уничтожили вражескую технику, вооружение, блиндажи, живую силу оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ.
Слава ЗСУ !