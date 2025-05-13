РУС
Бойцы 24 ОМБр отразили штурм оккупантов, уничтожили 3 БМД и ликвидировали личный состав противника. ВИДЕО

Рано утром оккупанты попытались атаковать позиции 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила на бронемашинах с десантом в Часовом Яре.

Врага вовремя обнаружили на подходах - благодаря слаженной работе нашей артиллерии, операторов дронов и пехоты атака захватчиков провалилась. Уничтожено 3 боевых машины десанта и личный состав противника, передает Цензор.НЕТ.

штурм (546) уничтожение (7685) Донецкая область (10523) 24 омб имени князя Данила Галицкого (266) Часов Яр (392) Бахмутский район (587)
Ті їхні гроші змусили їх вмерти.
13.05.2025 20:28 Ответить
 
 