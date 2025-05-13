Бойцы 24 ОМБр отразили штурм оккупантов, уничтожили 3 БМД и ликвидировали личный состав противника. ВИДЕО

Рано утром оккупанты попытались атаковать позиции 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила на бронемашинах с десантом в Часовом Яре.

Врага вовремя обнаружили на подходах - благодаря слаженной работе нашей артиллерии, операторов дронов и пехоты атака захватчиков провалилась. Уничтожено 3 боевых машины десанта и личный состав противника, передает Цензор.НЕТ.

