2 871 2
Операторы Ivan Franko Group поразили танк, гаубицу, грузовики с БК и средства связи оккупантов. ВИДЕО
Операторы дронов подразделения Ivan Franko Group в Донецкой области пилоты FPV-дронов поразили, гаубицу, грузовики с БК и средства связи и коммуникации оккупантов.
Бойцы также ликвидировали пехоту противника и уничтожили российский танк, сообщает Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Алекс Скела
показать весь комментарий13.05.2025 18:22 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Яр Холодний
показать весь комментарий14.05.2025 07:22 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль