Операторы Ivan Franko Group поразили танк, гаубицу, грузовики с БК и средства связи оккупантов. ВИДЕО

Операторы дронов подразделения Ivan Franko Group в Донецкой области пилоты FPV-дронов поразили, гаубицу, грузовики с БК и средства связи и коммуникации оккупантов.

Бойцы также ликвидировали пехоту противника и уничтожили российский танк, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Пограничники атаковали российские укрытия и склады с боеприпасами на Сумском направлении. ВИДЕО

