УКР
Оператори Ivan Franko Group уразили танк, гаубицю, вантажівки з БК та засоби зв’язку окупантів. ВIДЕО

Оператори дронів підрозділу Ivan Franko Group на Донеччині пілоти FPV-дронів уразили, гаубицю, вантажівки з БК та засоби звʼязку та комунікації окупантів.

Бійці також ліквідували піхоту противника та знищили російський танк, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ivan Franko Group
13.05.2025 18:22 Відповісти
"Чужинцям тут не ходить і не їздить..."
14.05.2025 07:22 Відповісти
 
 