Оператори Ivan Franko Group уразили танк, гаубицю, вантажівки з БК та засоби зв’язку окупантів. ВIДЕО
Оператори дронів підрозділу Ivan Franko Group на Донеччині пілоти FPV-дронів уразили, гаубицю, вантажівки з БК та засоби звʼязку та комунікації окупантів.
Бійці також ліквідували піхоту противника та знищили російський танк, повідомляє Цензор.НЕТ.
