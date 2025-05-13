2 946 1
Бійці 24 ОМБр відбили штурм окупантів, знищили 3 БМД та ліквідували особовий склад противника. ВIДЕО
Рано вранці окупанти спробували атакувати позиції 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила на бронемашинах з десантом у Часовому Ярі.
Ворога вчасно виявили на підходах — завдяки злагодженій роботі нашої артилерії, операторів дронів та піхоти атака загарбників провалилась. Знищено 3 бойових машини десанту та особовий склад противника, передає Цензор.НЕТ.
