Бійці 24 ОМБр відбили штурм окупантів, знищили 3 БМД та ліквідували особовий склад противника. ВIДЕО

Рано вранці окупанти спробували атакувати позиції 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила на бронемашинах з десантом у Часовому Ярі.

Ворога вчасно виявили на підходах — завдяки злагодженій роботі нашої артилерії, операторів дронів та піхоти атака загарбників провалилась. Знищено 3 бойових машини десанту та особовий склад противника, передає Цензор.НЕТ.

