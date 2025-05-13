УКР
Бійці 24 ОМБр відбили штурм окупантів, знищили 3 БМД та ліквідували особовий склад противника. ВIДЕО

Рано вранці окупанти спробували атакувати позиції 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила на бронемашинах з десантом у Часовому Ярі.

Ворога вчасно виявили на підходах — завдяки злагодженій роботі нашої артилерії, операторів дронів та піхоти атака загарбників провалилась. Знищено 3 бойових машини десанту та особовий склад противника, передає Цензор.НЕТ.

штурм (257) знищення (7998) Донецька область (9341) 24 ОМБр імені короля Данила (267) Часів Яр (395) Бахмутський район (591)
