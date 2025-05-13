УКР
Бійці 43 ОМБр знищили ворожу техніку, озброєння, бліндажі та живу силу окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

На Куп’янському напрямку бійці пілоти батальйону безпілотних систем "Небесна Мара" 43-ої окремої механізованої бригади успішно знищують противника.

Воїни знищили ворожу техніку, озброєння, бліндажі, живу силу окупантів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Героям Слава !
Слава ЗСУ !
