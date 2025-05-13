1 643 3
Бойцы 3 ОШБр поразили танк, грузовики, ЛАТ, наземный РК противника, а также склад БК. ВИДЕО
Бойцы подразделения "PASKUDA GROUP" из Противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили склад БК, который взорвался и догорал со столбом белого дыма в воздухе.
Также воины поразили вражеский танк, грузовики, ЛАТ, наземный РК противника, сообщает Цензор.НЕТ.
Смерть московітам!
Слава Україні!
Прилетіли, побачили, напаскудили групою)))