За сутки на фронте 175 боестолкновений, враг больше всего атакует на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях, - Генштаб. КАРТА

За прошедшие сутки зафиксировано 175 боевых столкновений. Более половины из них на востоке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 78 авиационных ударов, сбросили 124 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 2904 дрона-камикадзе и осуществили 5134 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 116 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Михальчина-Слобода Черниговской области; Каменка, Колодязное, Старый Салтов Харьковской области; Попов Яр, Шевченко Первое, Сухой Яр, Новоукраинка, Запорожье, Бурлацкое и Покровск Донецкой области; Гуляйполе, Черное, Новодаровка, Новоандреевка Запорожской области; Отрадокаменка Херсонской области.

Бои на востоке

На Харьковском направлении враг шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Волчанских Хуторов и Строевки.

На Купянском направлении за сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Твердохлебово, Копанки, Редкодуб, Грековка, Липовое, Торское и в направлении Карповки, Ольговки, Зеленой Долины и Григорьевки.

На Северском направлении в районах Верхнекаменского и Белогоровки противник шесть раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано девять боестолкновений вблизи Часова Яра, Белой Горы, Курдюмовки и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Торецка, Петровки, Щербиновки, Озаряновки, Дилиевки и Дружбы.

На Покровском направлении наши защитники остановили 65 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Зверево, Новоалександровка, Котляровка, Новосергиевка, Удачное, Троицкое, Алексеевка, Андреевка, Котлино и в направлениях Зари, Шевченко Первого, Муравки, Попова Яра.

На Новопавловском направлении враг 24 раза атаковал наши позиции в районах Константинополя, Богатыря, Шевченко, Свободного Поля, Ровнополя.

Ситуация на юге и севере

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Ореховском направлении наши защитники отбили два вражеских штурма вблизи Лукьяновского и в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться вперед, атака отбита.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 18 боестолкновений. Враг нанес 19 авиационных ударов, сбросил 35 управляемых бомб, совершил 236 артиллерийских обстрелов.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство, два пункта управления и еще одну другую важную цель противника.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1040 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, пять боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем, 118 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 88 единиц автомобильной техники оккупантов.

