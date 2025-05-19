За добу на фронті 175 боєзіткнень, ворог найбільше атакує на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках, - Генштаб. КАРТА

Протягом минулої доби зафіксовано 175 бойових зіткнень. Понад половину з них на сході України.

Обстріли України

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 78 авіаційних ударів, скинули 124 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 2904 дрони-камікадзе та здійснили 5134 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 116 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Михальчина-Слобода Чернігівської області; Кам’янка, Колодязне, Старий Салтів Харківської області; Попів Яр, Шевченко Перше, Сухий Яр, Новоукраїнка, Запоріжжя, Бурлацьке та Покровськ Донецької області; Гуляйполе, Чорне, Новодарівка, Новоандріївка Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

Бої на сході

На Харківському напрямку ворог шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Строївки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Твердохлібове, Копанки, Рідкодуб, Греківка, Липове, Торське та в напрямку Карпівки, Ольгівки, Зеленої Долини і Григорівки.

На Сіверському напрямку в районах Верхньокам’янського та Білогорівки противник шість разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень поблизу Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах Торецька, Петрівки, Щербинівки, Озарянівки, Диліївки та Дружби.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Звірове, Новоолександрівка, Котлярівка, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке, Олексіївка, Андріївка, Котлине та в напрямках Зорі, Шевченка Першого, Муравки, Попового Яру.

На Новопавлівському напрямку ворог 24 рази атакував наші позиції у районах Костянтинополя, Багатиря, Шевченко, Вільного Поля, Рівнополя.

Ситуація на півдні та півночі

На Гуляйпільському напрямку минулої доби боєзіткнень не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили два ворожих штурми поблизу Лук’янівського та в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи один раз намагалися просунутись вперед, атаку відбито.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 18 боєзіткнень. Ворог завдав 19 авіаційних ударів, скинув 35 керованих бомб, здійснив 236 артилерійських обстрілів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, артилерійський засіб, два пункти управління та ще одну іншу важливу ціль противника.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 1040 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, п’ять бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 118 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 88 одиниць автомобільної техніки окупантів.

