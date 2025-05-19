Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 974 770 осіб (+1040 за добу), 10 833 танки, 28 009 артсистем, 22 562 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 974 770 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 19.05.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 974770 (+1040) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 10833 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 22562 (+5) од,

артилерійських систем – 28009 (+29) од,

РСЗВ – 1387 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1167 (+0) од,

літаків – 372 (+0) од,

гелікоптерів – 336 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36503 (+118),

крилаті ракети ‒ 3197 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 48988 (+88) од,

спеціальна техніка ‒ 3892 (+0).

