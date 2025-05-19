Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 974 770 осіб (+1040 за добу), 10 833 танки, 28 009 артсистем, 22 562 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 974 770 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 19.05.25 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 974770 (+1040) осіб / persons,
танків / tanks ‒ 10833 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 22562 (+5) од,
артилерійських систем – 28009 (+29) од,
РСЗВ – 1387 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1167 (+0) од,
літаків – 372 (+0) од,
гелікоптерів – 336 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36503 (+118),
крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 48988 (+88) од,
спеціальна техніка ‒ 3892 (+0).
123! одиниці знищеної техніки та 1040! чумардосів за день.
Всі техніка просіла з-за погоди, але арта та логістика норм. Арта перевалила за 28000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 974 000 це більше, ніж все населення Республіки Бурятія.
https://pbs.twimg.com/media/GrPjTASWwAAi5GE?format=png&name=small
"Застрягли в українській багнюці" мабуть! 😜
Звіт ГШ від 16-го 1 100 чумардосів
Від початку доби відбулося 115 боєзіткнень
Звіт ГШ від 17-го 910 чумардосів
Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 145 бойових зіткнень.
Звіт ГШ від 18-го 1 130 чумардосів
Упродовж минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень.
Звіт ГШ від 19-го 1 040 чумардосів
За добу на фронті 175 боєзіткнень
Хоч на одного більше??? Та їх має бути на пів тисячі більше.
@ "При попытке узнать "что там у хохлов" ликвидирован очередной телеведущий НВК «Саха» Алексей Семенов с позывным "УВК". Проехал тысячи километров из Якутии, чтобы умереть на украинской земле."