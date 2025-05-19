УКР
Новини
4 543 21

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 974 770 осіб (+1040 за добу), 10 833 танки, 28 009 артсистем, 22 562 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

ліквідація

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 974 770 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 19.05.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 974770 (+1040) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 10833 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 22562 (+5) од,

артилерійських систем – 28009 (+29) од,

РСЗВ – 1387 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1167 (+0) од,

літаків – 372 (+0) од,

гелікоптерів – 336 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36503 (+118),

крилаті ракети ‒ 3197 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни  - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 48988 (+88) од,

спеціальна техніка ‒ 3892 (+0).

Скілько окупантів ліквідовано за добу

армія рф (18526) Генштаб ЗС (7145) ліквідація (4376) знищення (8053)
+24
Минув 4107 день москальсько-української війни.
123! одиниці знищеної техніки та 1040! чумардосів за день.
Всі техніка просіла з-за погоди, але арта та логістика норм. Арта перевалила за 28000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 974 000 це більше, ніж все населення Республіки Бурятія.
19.05.2025 08:38 Відповісти
+24
Як повідомляється, українські захисники 11 травня ліквідували одного з найкращих російських снайперів розвідки спецназу рашистської армії 51-річного Віталія Шаповалова.

https://pbs.twimg.com/media/GrPjTASWwAAi5GE?format=png&name=small
19.05.2025 09:00 Відповісти
+12
19.05.2025 08:40 Відповісти
Арта закрила чергову тисячу, а так дощі
19.05.2025 08:09 Відповісти
Кацапи на моциках погано по багнюці їздять
19.05.2025 08:36 Відповісти
19.05.2025 08:40 Відповісти
В ********** рай,підари...
19.05.2025 09:21 Відповісти
Залізячки на кафтані не допомогли
19.05.2025 13:13 Відповісти
Ну і їб...ло у нього, на щура схожий! 😁
19.05.2025 13:43 Відповісти
Вже другий день поспіль танків - ОДИН!
"Застрягли в українській багнюці" мабуть! 😜
19.05.2025 09:29 Відповісти
Танки перетворили на таксі..але мангал не рятує від фпв..тому пересіли на мотики
показати весь коментар
на мотиках швидше до позицій дістатись і важчке влучити зі стрілецької зброї, але для фпв пофіг
показати весь коментар
Орієнтовно за 3-4 тижні може бути одиниця та шість нулів ********.
показати весь коментар
8-9 червня по ситуації на сьогодні
показати весь коментар
Після того, як позавчора статисти Генштабу отримали здюлин за "нетисячу" ушкоджених орків - знову почалось в цих звітах "ну хоч на одного, але щоб більше тисячі"
показати весь коментар
Ой не матюкаючись....

Звіт ГШ від 16-го 1 100 чумардосів
Від початку доби відбулося 115 боєзіткнень
Звіт ГШ від 17-го 910 чумардосів
Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 145 бойових зіткнень.
Звіт ГШ від 18-го 1 130 чумардосів
Упродовж минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень.
Звіт ГШ від 19-го 1 040 чумардосів
За добу на фронті 175 боєзіткнень

Хоч на одного більше??? Та їх має бути на пів тисячі більше.
19.05.2025 11:50 Відповісти
А, і головне дай пруф де статисти Генштабу отримують здюлин, базікало
показати весь коментар
тобі, підлабузнику, відоміше, коли начальство тебе з гівном мішало.
показати весь коментар
Виріб номер два, це все на що ти здатен?
показати весь коментар
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
🙏🙏🙏💙💛💕
показати весь коментар
В мережі з'явилось таке повідомлення:

@ "При попытке узнать "что там у хохлов" ликвидирован очередной телеведущий НВК «Саха» Алексей Семенов с позывным "УВК". Проехал тысячи километров из Якутии, чтобы умереть на украинской земле."
показати весь коментар
