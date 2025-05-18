Ворог наступав біля Часового Яру та Торецька, найбільше атак відбито на Покровському напрямку, - Генштаб. КАРТИ

Загалом, упродовж минулої доби, 17 травня 2025 року, на фронті було зафіксовано 167 бойових зіткнень.

Удари по території України

Вчора загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах 75 авіаційних ударів, скинувши при цьому 106 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 2960 дронів-камікадзе та здійснили 4735 обстрілів, зокрема 122 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Бунякине Сумської області; Куп’янськ Харківської області; Березове Дніпропетровської області; Куртівка, Костянтинівка, Білицьке, Яблунівка, Новопіль Донецької області; Новодарівка, Темирівка, Гуляйполе, Кам’янське Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і чотири артилерійські системи противника.

Генштаб також нагадує, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, чотири бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 107 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 91 одиницю автомобільної техніки окупантів.

Обстановка на Харківщині

Як зазначається, минулої доби ворог тричі атакував на Харківському напрямку, в районі Вовчанська та у бік Строївки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулася одна атака окупантів. Сили оборони відбили штурмову дію противника неподалік Загризового.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Лозова, Рідкодуб, Греківка, Катеринівка, Ямполівка та Зелена Долина.

На Сіверському напрямку в районах Білогорівки та Верхньокам’янського противник десять разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано вісім наступальних дій поблизу Часового Яру, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного, Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Торецька, Озарянівки, Диліївки та Дружби.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 штурмові і наступальні дії агресора у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Яблунівка, Воздвиженка, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Новосергіївка, Троїцьке та Андріївка", - йдеться у повідомленні.

Обстановка на Півдні

На Новопавлівському напрямку ворог 23 рази атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Багатиря, Вільного Поля, Рівнополя, Новополя, Зеленого Поля та в бік Комара.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили сім ворожих штурмів в районах Щербаків, Степового та Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог проводив дві наступальні дії - успіху не мав.

Обстановка на Півночі

На Курському напрямку минулої доби відбулося 14 боєзіткнень. Ворог завдав 15 авіаційних ударів, скинув 20 керованих бомб, здійснив 224 артилерійські обстріли, зокрема три - з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.